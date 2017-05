Nejhorší nádraží v Hradeckém kraji se dočkají oprav, léta se odkládaly

Když přesně před 12 lety vznikl projekt Českých drah Živá nádraží, v Chlumci nad Cidlinou slavili a plánovali, že konečně uvedou ve skutek v tu dobu dva roky starý návrh na proměnu zanedbaného nádraží. Jenže od roku 2005 se s místní stanicí nestalo téměř nic, ambiciózní projekt po dvou letech „zemřel“ a na Chlumec se zapomnělo.

Protože však město zůstalo na zaprášeném seznamu nejošklivějších nádraží celé republiky, nedávno si Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) přece jenom vzpomněla. Ministerstvo dopravy uvedlo, že na oživení nádraží letos investuje 600 milionů korun a v příštích třech letech se částka vyšplhá až na 4,4 miliardy. A právě Chlumec nad Cidlinou by vedle Náchoda, Hradce Králové, Jaroměře či Lázní Bělohradu měl být na řadě už brzo.

„Já v to uvěřím teprv tehdy, až rekonstrukce začne. Kvůli neustálým slibům se ze mě totiž stal nevěřící Tomáš,“ říká starosta Chlumce Miroslav Uchytil (KDU-ČSL). Podle něj nádražím ročně projde 720 tisíc lidí, což z něj dělá jeden z nejvýznamnějších českých železniční uzlů.

Dostane se na opravy v Meziměstí nebo Lázních Bělohradu

Výbornou zprávou pro cestující je, že SŽDC se jen v Královéhradeckém kraji letos chystá investovat přes 70 milionů korun.

„Jen na opravy nádraží plánujeme vynaložit kolem 22 milionů. Mezi ty největší patří Lázně Bělohrad, Bartoušov, Meziměstí a Hradec Králové - zastávka. Zpravidla se jedná o výměny oken a dveří, opravy fasád či střech. Největší letošní investicí je dokončení rekonstrukce náchodského nádraží a plánovaná rekonstrukce královéhradecké výpravní budovy, celkem ve výši asi 43 milionů.

Do projektování se vloží přibližně sedm milionů, a to na rekonstrukce nádraží v Jaroměři, Letohradě a Chlumci nad Cidlinou,“ říká mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Ani si netroufám uvěřit, glosuje starosta Chlumce

Kromě loňských oprav sociálního zařízení chlumecká stanice jen chátrala. Je potřeba vyměnit okna, střechu i fasádu, nevyhovující jsou nástupiště.

„Ani si netroufám věřit tomu, že by tu mohly vzniknout třeba lepší nástupní ostrůvky a další věci. Já budu hlavně věřit v poněkud větší stabilizaci SŽDC, protože se štěpila na dílčí úseky a zodpovědní náměstci se tu měnili tak často jako ponožky. Je hezké, že si na nás také vzpomněli, ale zatím nemáme slíbený žádný termín. Byl bych rád, kdyby mne také oslovili,“ pokračuje starosta.

Telefonát z Prahy může Uchytil očekávat možná ještě letos, přestože léta vyhlížené opravy začnou přinejlepším ve druhé polovině roku 2018. Ale podle předpokládaných nákladů budou stát za to.

„Rádi bychom letos zahájili projektovou přípravu kompletní rekonstrukce, která by se realizovala nejdříve v roce 2018. Náklady na rekonstrukci by mohly dosáhnout asi 42 milionů korun,“ uvádí Šubová.

Jen pro ilustraci: vydařená rekonstrukce nádraží v Týništi nad Orlicí vyšla na 28 milionů. Naopak jistotu, že opravy památkově chráněné budovy nádraží začnou skutečně ještě letos, už má Hradec Králové.

Chlumecká budova dostane prosklenou střechu

„Reálný termín zahájení je letošní září. Plánujeme opravu proskleného zastřešení haly výpravní budovy. Při rekonstrukci zastřešení, které se skládá ze sedlové prosklené střechy a vodorovných prosklených podhledů, také kompletně vyměníme vnější i vnitřní skleněný plášť. Původní nosné ocelové konstrukce ošetříme a zachováme, zároveň ale odstraníme některé dřívější necitlivé opravy včetně nefunkční lávky pro čištění skel,“ shrnuje Šubová.

Podle ní je nutné opravit i vnitřní stropní omítky. Náklady sice bude možné vyčíslit až z projektové dokumentace, avšak investor již dříve operoval s částkou kolem 35 milionů.

Některé zastávky a menší stanice na lokálkách - například na Broumovsku - jsou uzavřené, ničí je vandalové a v některých případech nejsou jejich opravy v plánu.

V Lázních Bělohradu začnou opravy koncem roku

To naštěstí není případ Lázní Bělohradu. „Plánujeme celkovou stavební opravu výpravní budovy, především veřejně přístupných prostor, sanaci konstrukcí zasažených vlhkostí a výměnu sítí ve výši kolem čtyř milionů korun. Termín zahájení předpokládáme na konci letošního roku,“ dodává Šubová.

Rovněž Chlumec se na seznam nejvíce zanedbaných nádraží nedostal náhodou. Přestože toalety jsou opravené, podle starosty zůstávají zamčené a klíč je k dispozici jen za koupi jízdenky.

„V čekárně se zdržují podivní lidé. Je zarážející, jak několik šmejdů dokáže otrávit život mnoha cestujících. Stejně tak mne ale udivuje tlak, abychom se na údržbě sociálního zařízení podíleli. Někteří starostové už na tyto řekněme ultimativní požadavky Českých drah přistoupili, teď je řada na nás. Chtějí po nás finanční spoluúčast na něčem, co vždy bylo v majetku drah. Nechci vyhlašovat válku, ale je to téma pro svazek měst a obcí, protože bychom si to neměli nechat líbit,“ zdůrazňuje Uchytil.

V Chlumci se blýská na lepší časy nejen díky plánované rekonstrukci nádraží. Možná už příští rok začne rovněž výstavba zcela nového terminálu. Město čeká, zda dosáhne na dotace z programu ITI (integrované územní investice) pro rozvoj hradubické aglomerace, jde totiž až o devadesátiprocentní pokrytí odhadované sumy 33 milionů korun.

„Kvůli šibeničním termínům musíme spěchat. Ještě je před námi nějaké majetkové vypořádání a usilujeme o stavební povolení. Každopádně bychom rádi začali stavět příští rok a terminál otevírali v roce 2019,“ dodává Uchytil.