Kraj dá silnicím čtyři miliardy. Letos jde nejvíc do Orlických hor

Do krajských silnic v Královéhradeckém kraji tak letos přiteče o půl miliardy víc než loni. Letos je v plánu 66 zásahů na silnicích II. a III. třídy ve všech okresech. Do roku 2020 chce kraj na silnice vynaložit čtyři miliardy, a to z různých zdrojů. V letech 2013 až 2016 na ně dal 1,9 miliardy korun.

„Letos budeme investovat 982 milionů korun na více než 60 staveb silnic o celkové délce 136 kilometrů a také na rekonstrukce osmi mostů,“ říká náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).

Loni šlo na opravy a přestavby krajských silnic 467 milionů korun. Stejně jako v minulých letech bude region investovat nejen peníze vlastní, ale především z evropských dotací, z programu česko-polské spolupráce a také od Státního fondu dopravní infrastruktury. Opravy dalších silnic v kraji by mělo řídit státní Ředitelství silnic a dálnic.

„Podle mých informací plánují v kraji do svých silnic I. třídy letos investovat 800 milionů korun,“ dodává náměstek.

Největší stavbou jsou silnice v Orlických horách

Nejnákladnější stavbou letošního roku bude oprava tří silnic třetí třídy, které by měly zlepšit dostupnost Orlických a Bystřických hor, dohromady za 139 milionů korun. Rekonstrukce by se měla dělat na etapy až do roku 2019. Financování půjde částečně z programu česko-polské příhraniční spolupráce, z níž by letošní dotace měla přesáhnout 107 milionů korun.

Nejvíc peněz pošle Evropská unie prostřednictvím programu IROP, a to 393 milionů korun. Původně kraj na vybrané projekty počítal se 605 miliony, v soutěži o dodavatele se však podařilo ceny zakázek snížit.

„Daří se nám vysoutěžit ceny v průměru o 40 procent nižší,“ říká Červíček.

Z IROP bude kraj letos platit 14 projektů na silnicích II. třídy. Už v březnu začala oprava křižovatky v Prasku na Hradecku, s rekonstrukcí silnice 501 mezi Hamerským Mlýnem a Dolní Novou Vsí či s Kotykovou alejí v Lázních Bělohradě. Další projekty placené z Unie kraj odstartuje v dubnu a v červenci. Dohromady jich bude 14.

Co do čerpání peněz z evropského fondu je Královéhradecký kraj jasně nejlepší v celé zemi. Ke konci letošního března měl doporučeno 15 projektů za 695 milionů korun. Druhý Středočeský kraj jich měl 12 za 454 milionů a poslední Pardubický jen jeden za 62 milionů korun.

Na 2 750 kilometrů musíme shánět peníze jinde

„Z IROP můžeme čerpat až do roku 2020, avšak je tam omezení na 500 kilometrů silnic. My však máme přes 3 300 kilometrů, tedy na 2 750 kilometrů silnic musíme shánět peníze jinde,“ upozorňuje Jiří Brandejs, ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje (SÚS).

Dalších 17 projektů na silnicích III. třídy proto chce kraj zaplatit penězi ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který letos pošle 225 milionů korun. Opraví se za ně silnice mezi Sobotkou a Podkostí na Jičínsku, z Jestřebí do Nového Města nad Metují či spojnice mezi Staňkovem, Rakovem a Sedlištěm, která má stát skoro 70 milionů korun a opravovat se bude až do příštího roku.

Nemalé částky pustí ze své kapsy i Královéhradecký kraj. Z vlastních zdrojů chce investovat 110 milionů korun a ze zdrojů vlastní akciovky SÚS půjde na souvislou obnovu krytu vozovek celých 47 milionů. Týkat se to bude například silnic mezi Josefovem a Brzicemi, Rudníkem a Janovicemi či Hostinným a Karlovkou, s nimiž Správa začne letos v červenci. Celkem má naplánovaných osm akcí.

Kromě krajem řízených investic v letošním roce budou pokračovat i investice do komunikací v průmyslových zónách.

„Letos odstartoval poslední silniční projekt zóny Vrchlabí, a to oprava Dělnické ulice. Zároveň začne i první projekt průmyslové zóny Kvasiny, a to silnice třetí třídy v úseku Spy - Nové Město nad Metují,“ říká mluvčí hejtmanství Martina Götzová. V obou případech bude kraj čerpat dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu, a to ve výši 100 milionů korun.