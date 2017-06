Družčinu matku bil a nutil posluhovat. Soud mu za utýrání potvrdil osm let

Podle spisu žil Kuka s družkou a její matkou ve společné domácnosti a o třicet let starší ženu fyzicky a slovně napadal v letech 2014 až 2016. Nutil ji třeba nosit ze sklepa uhlí a dřevo na topení a v dubnu 2014 ji podle spisu úmyslně polil obličej vařící vodou, když neuposlechla jeho příkaz.

Obžalovaný jí také bral peníze, které utrácel za alkohol. Důchodkyně proto musela v obci žebrat o jídlo (o případu čtěte zde).

Žena se s trápením svěřila některým svým známým, kteří jí poskytovali mimo jídla například i oblečení. Jedna z žen, která později svědčila u krajského soudu, věc oznámila na sociální odbor, který ale podle ní nezasáhl.

V červenci 2016 ženu Kuka udeřil dlaní do hlavy, seniorka následně narazila do zárubně dveří. Lékařskou pomoc jí dcera zavolala až o několik dní později. Doktoři seniorku převezli do nemocnice, kde o měsíc později po komplikacích zemřela.

Odvolací senát zamítl Kukovo odvolání (původní rozsudek najdete tady), ve kterém požadoval, aby se případ vrátil zpět ke hradeckému krajskému soudu.

„Nebyla dokázána příčinná souvislost mezi úmrtím poškozené a tvrzeným jednáním obžalovaného,“ řekl soudu Kukův obhájce Petr Kučera.

Podle předsedy odvolacího senátu Karla Šemíka se ale této otázce krajský soud věnoval dostatečně.

„Vyslechl dva znalce, kteří shodně uvedli, že pokud by se žena neudeřila do hlavy, s největší pravděpodobností hraničící s jistotou by nedošlo ke zmíněné komplikaci, která byla příčinou smrti,“ řekl soudce.