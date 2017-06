Most v Krňovicích na Hradecku se otevře, podle sond není havarijní

Náklaďáky tak už nebudou muset absolvovat mnohakilometrovou objížďku přes Hradec Králové. Nález původní dokumentace doplněný o nové zkoušky totiž prokázal, že most není v tak katastrofálním stavu, jak ukázaly prvotní průzkumy.

Letos v dubnu krajští silničáři zjistili, že most spojující Krňovice s Třebechovicemi pod Orebem nemá správně umístěnou takzvanou smykovou výztuž. Nařídili proto okamžité omezení dopravy na mostě a začali také hledat staré dokumenty z roku 1948. Tehdy most vznikl a nevědělo se, zda lidé, kteří ho tehdy stavěli, nebudovali v regionu další konstrukce, které by mohly být rovněž vadné.



Dokumentace se nakonec našla a to mělo zcela jiný efekt - silničáři zjistili, že most je postavený správně, jen prvotní diagnostika výztuže neobjevila.

„Kolegové se k dokumentaci dostali vlastně náhodou, když zjistili, že se nachází v národním archivu, odkud jsme ji dostali k dispozici už v polovině května. Odborníci díky ní odhalili nesrovnalosti mezi dokumentací a současným průzkumem mostní konstrukce. Na tomto základě provedli další měření včetně takzvaných destrukčních zkoušek a díky nim zjistili, že trhliny v mostě sice existují, ale díky výztužím, které původní zkoušky neodhalily, nejsou účastníci provozu na mostě bezprostředně ohroženi,“ vysvětlil hejtmanům náměstek zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).



Most tedy sice nějaká poškození má, ale není poškozený tak, aby po něm nesměla jezdit nákladní doprava.

„Neměli jsme jistotu, že je most v pořádku a nikdo z nás nechtěl cokoliv zanedbat,“ vysvětlil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), proč kraj dopravu na mostě nejprve velmi striktně omezil.



Od pátečních 15 hodin se na něj proto budou moci vrátit autobusy i nákladní automobily. Doprava na mostě bude omezena na 17 tun s výhradním zatížením 47 tun. Což v praxi znamená, že více než čtyřicetitunové náklaďáky, které přes most vozí písek z nedalekého písníku, na most budou smět vjet, ale řidič si musí pohlídat, aby tam nebyl další těžký vůz.



Znovuotevření mostu proto uvítalo i vedení Hradce Králové, jemuž písník Marokánka patří.

„Reálně hrozilo, že kvůli uzavření letos přijdeme o zhruba pět milionů korun. Ještě větší obavy jsme měli z případného úplného uzavření i pro osobní dopravu. V kombinaci s uzavřeným mostem ve Svinarech by se tak ještě více zvýšil provoz ve Svinarech, Malšově Lhotě a v Malšovicích, už nyní to tam je na hranici,“ uvedl primátor Hradce Zdeněk Fink (HDK).