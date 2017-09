U polikliniky chybí místa k parkování. Pomoci má dům od firmy ISP

Zejména lidé, kteří vezou nemohoucího příbuzného k lékaři na Polikliniku 2 na královéhradeckém Slezském Předměstí, musí občas hodně bojovat, aby měli kde zaparkovat.

Parkoviště mezi Slezskou a Jižní ulicí je přetížené už od rána, protože kromě pacientů polikliniky na něm nechávají vozy i klienti Okresní správy sociálního zabezpečení, která má vedle pobočku. Samotná poliklinika disponuje jen miniparkovištěm pro několik aut.

Řidiči to často řeší parkováním po stranách ulice Bratří Štefanů. Stát tam je však nebezpečné, neboť hrozí, že po příchodu od lékaře najdou na svém voze botičku. Vědomi si toho jsou i městští policisté.

„V ulici Bratří Štefanů se parkování na kraji silnice řešilo pouze jednou, a to na přijatou stížnost. Blokovala se pak všechna vozidla, která tam stála. Uvědomujeme si, že tam je málo parkovacích míst, proto se snažíme být tolerantnější. To však neznamená, že řidiči mohou parkovat zcela v rozporu se zákonem, například v křižovatce, stání v druhé řadě, zákazu zastavení či na zeleni,“ říká mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Nedostatek parkovacích míst u polikliniky kritizují hlavně ti, kteří jezdí k lékaři už řadu let. Až nedávno však začalo město jednat a připravovat stavbu možného parkovacího domu, který by této části Slezského Předměstí ulehčil.

Po dobu stavby však lidé přijdou i o těch několik desítek míst, která mají na ploše mezi Jižní a Slezskou ulicí. Parkovací dům by totiž měl vyrůst na tomto pozemku.

„Připravujeme materiál, který by měl jít ke schválení do orgánů města. Několikaúrovňové parkoviště by postavila firma ISP na základě koncesní smlouvy. Podle jejího znění totiž musí postavit ještě několik stovek nových míst,“ uvedl Jindřich Vedlich (TOP 09), náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města.

Město se podle něj s firmou už dohodlo. Podle koncesní smlouvy, která platí od začátku roku 2007, se firma ISP, tehdy ještě pod názvem Atol, zavázala, že kromě parkovacího domu Katschnerka na území města postaví minimálně 500 parkovacích míst. To se zatím nestalo.

Vznikne až 200 parkovacích míst

„Společnost ISP získala v letošním roce územní rozhodnutí na umístění parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren. Smlouva na pozemky pro realizaci výstavby s kapacitou 320 míst je mezi městem a ISP již uzavřená, pozemky jsou ve vlastnictví města, které je pro stavbu poskytlo,“ uvedl mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Místo, kde by mělo vzniknout nové několikapatrové parkoviště, však není v rajonu, který radnice před deseti lety firmě na vybírání parkovného vytyčila. Kdo bude v novém parkovacím domě na Slezském Předměstí vybírat, ještě není jasné. „Může to být město, ale i firma ISP, když se dohodneme,“ dodal Vedlich.

Podle studie, kterou má MF DNES k dispozici, by měl mít nový parkovací dům kapacitu až 200 parkovacích míst, což by mělo odpovídat studii, kterou si město nechalo nedávno provést. Poptávku po místech k parkování v této lokalitě studie vyčíslila na 182 stání.

Rozměry budou řídit nejen výškové regulativy, ale také připravovaný nový územní plán města, v němž jsou navrženy změny ve funkci pozemků, na nichž stojí současné parkoviště. Pro stavby dopravní infrastruktury je nyní vyhrazen celý pozemek, jenž nyní slouží jako parkoviště. V návrhu nového územního plánu, jenž má začít platit od roku 2020, je vymezená plocha, která umožní parkování, o polovinu menší.

Na novém územním plánu dům naopak „vydělá“ co do regulace výšky. Momentální regulativy na této ploše dovolují zástavbu maximálně do dvou nadzemních podlaží, podle navrhovaného územního plánu může být parkovací dům až pětipodlažní s neomezeným počtem podzemních pater.

„V každém případě musí být navržen tak, aby byl konstrukčně a provozně maximálně připraven na možné budoucí rozšíření směrem k ulici Bratří Štefanů,“ řekl Vedlich, podle nějž by mělo uspořádání parkovacího domu umožňovat i dobíjení elektromobilů.

Kdy by se mohli řidiči nových míst pro zaparkování dočkat, bude podle náměstka Vedlicha záležet na tom, jak rychle půjde tradiční stavebnické „papírování“. Optimistickou variantou je dokončení do tří let.