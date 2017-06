Vláda znásobila miliardy pro Rychnovsko zatížené rozvojem průmyslu

Na schválení čekaly obce a města. Materiál se zdržel na ministerstvu pro místní rozvoj a vláda ho pak dvakrát odložila.

„Věříme, že tento krok přispěje ke zklidnění situace v tomto regionu a umožní jeho normální, standardní rozvoj. Bouřlivý vývoj investic jak Škody Auto, tak jejích dodavatelů probíhal mnohem rychleji a překotněji, než se předpokládalo v roce 2015,“ řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

Navýšení financí se týká například obchvatu Rychnova na Kněžnou, na který půjde místo 340 milionů korun částka 650 milionů. Největší položkou v aktualizovaném seznamu je obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí za 1,1 miliardy.

Až 400 milionů korun by nově mělo jít na výstavbu bytů a po 100 milionech je určeno na rekonstrukci bývalého rychnovského kina a podjezdu pod železniční tratí v Novém Městě nad Metují. Dopravní stavby by měl financovat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ostatní projekty jednotlivá ministerstva. Někde to bude znamenat vytvoření nových dotačních titulů.

„Navržené akce dostanou prioritu z hlediska času a budou rozloženy do následujících tří let. Návrh státního rozpočtu již s některými akcemi počítá. Jsou to spíš finance drobnějšího charakteru nebo akce, které mohou být financovány SFDI,“ vysvětlil Havlíček.

Materiál ležel měsíce nejprve na ministerstvu pro místní rozvoj, protože se jednotlivé resorty nemohly dohodnout, z jakých zdrojů peníze půjdou, poté jeho schválení vláda dvakrát odložila.

Zastupitelé Kvasin kvůli tomu před dvěma týdny odmítli schválit změnu územního plánu, která má umožnit rozšíření průmyslové zóny. Souhlas podmínili právě přijetím vládního usnesení (psali jsme zde).

„Řekli jsme, že kvůli tomu svoláme mimořádné zastupitelstvo. To platí, ale zatím je to velmi čerstvé a termín jsme proto ještě nedohodli. Určitě to ale stihneme před tím, než se zastupitelé rozjedou na dovolené,“ slíbil místostarosta Kvasin Ivan Ešpandr. Sousední Solnice schválila změnu územního plánu v pondělí.

Obě obce už potřebují stavět

Obě obce na vládní usnesení netrpělivě čekaly, protože už mají připravené projekty, na které chtějí finance čerpat. V Kvasinách však už nemohli odsouvat opravu místní komunikace, a tak ji platí převážně z vlastních zdrojů. Rozpracováno však mají několik dalších akcí.

„Někde jsme ještě ve fázi projektů, jinde už máme územní rozhodnutí. Chtěli bychom něco z toho začít realizovat ještě letos,“ dodal Ešpandr.

Také v Solnici už čekali jen na potvrzení financí. Obec má stavební povolení na rekonstrukci společenského domu a na spadnutí je také projekt kamerového systému.

Na vládu netrpělivě čekal také Královéhradecký kraj, který připravuje rozšíření průmyslové zóny za 832 milionů korun, modernizaci rychnovské nemocnice za 380 milionů a některé komunikace jako třeba obchvat Častolovic, Domašína nebo propojení průmyslových zón Solnice a Lipovka.

„Ty projekty už dávno běží. Připravujeme dokumentaci, uzavíráme smlouvy na budoucí výkup pozemků. Samotná stavba je z celého procesu to nejkratší. Třeba s výkupy pozemků nemůžeme začít, dokud nebudou pravomocné změny územních plánů v Solnici a Kvasinách,“ vysvětlil ředitel krajské rozvojové agentury CIRI Pavel Tichý.

Samotné stavby jsou tak většinou plánované na roky 2018 až 2020. Některé i později, jako třeba obchvat Rychnova nad Kněžnou. Ten je kvůli dlouhodobým neshodám o vedení trasy stále prakticky na začátku.