Sedmiletého chlapce na louce u Žacléře pokousal v obličeji velký pes

Nešťastná událost se stala v sobotu odpoledne na louce poblíž Žacléře. Podle serveru TN.cz šlo o velké plemeno, italského mastifa, které váží asi 45 kilogramů. Pes podle serveru ohlodával kost a když ho chtěl chlapec pohladit, ohnal se po něm.

„Nebylo to tak, že by pes k dítěti přiběhl a napadl ho. Stalo se to skutečně při vzájemné hře, když bylo dítě na návštěvě u rodinné známé,“ potvrdil iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.



Na místo letěl záchranářský vrtulník, který chlapce po prvotním ošetření přepravil na traumacentrum Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Přibližně sedmiletý hoch utrpěl středně těžké poranění v obličeji. V době našeho zásahu byl mimo ohrožení života. Po celou dobu byl při vědomí a komunikoval se záchranáři,“ řekl mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.



Policie případ šetří jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Vzhledem k nízkému věku dítěte však nechce sdělovat podrobnosti případu.

„Ještě nemáme veškeré podklady, čekáme na zprávy od lékařů,“ doplnil stručně Moravčík.

Podobný případ se stal v sobotu také v Teplicích. Roční holčičku tam pokousal v obličeji pitbul, který patří příteli její matky (psali jsme o tom zde). Záchranáři odvezli batole do nemocnice, dítě nebylo v ohrožení života. „Okolnosti případu vyšetřujeme,“ řekl v pondělí iDNES.cz teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.