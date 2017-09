Pěší zóna v Rychnově je opravená, kazí ji obchody z dob socialismu

Poslední etapa kolem budovy městského úřadu směrem k bývalému obchodnímu domu Kněžna byla totiž delší než oba předchozí úseky dohromady.

„Já jsem nadšená. Je to krásné, vzdušné a světlé,“ chválí Pavla Hrobáriková novou ulici, která začíná těsně pod rychnovským Starým náměstím.

Revitalizace pěší zóny zachovala několik zelených ploch, které obepíná kamenná dlažba a další zeleň v objemných květináčích.

Náročná rekonstrukce zahrnovala také opravy inženýrských sítí a podkladových vrstev. Ve střední části vznikla dřevěná terasa s vodotrysky, netradiční lavičky i malé dětské hřiště.

Poblíž městského úřadu stojí nové informační tabule i kašna, na jejíž okraje si lze sednout. Upravená plocha končí těsně před bývalým obchodním domem Kněžna.

„Mělo to své porodní bolesti a popravdě řečeno jsem rád, že se to povedlo. Myslím si, že většina lidí, která žije v tomhle městě a nakonec i návštěvníků, do budoucna ocení, že tato ulice vypadá úplně jinak než předtím,“ doufá rychnovský starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Vadou na kráse opravené ulici však zůstávají socialistické objekty obchodů, které pasáž v severní části lemují.

„Možná, kdyby se časem vzhledově zlepšily ty obchody, by to bylo dobré. Jak je ta zóna pěkná, je to trochu kontrast. Neříkám, že všechny, ale některé by mohly zabrat,“ říká Lucie, která pěší zónou často projíždí s kočárkem.

Vhod jí proto přišly bezbariérové nájezdy, které spolu se schodišti spojují jednotlivé terasy pěší zóny.

Radnice v Rychnově nad Kněžnou začala s revitalizací Havlíčkovy ulice v roce 2015. Nejprve za pět milionů korun opravila část nejblíže Starému náměstí, loni přišel na řadu prostřední úsek za 8,5 milionu a u třetí etapy město počítalo s částkou 10,5 milionu korun.

V příštích letech by se měly proměnit i další části v historickém středu města.

Správa Kolowratského zámku například plánuje při rozsáhlé rekonstrukci upravit také prostor před zámkem (psali jsme zde). Radnice tam už vloni nechala předláždit Kolowratskou ulici a pracovalo se i na Školním náměstí.

„Myslím, že město potřebuje zásahy do veřejného prostoru na více místech. Když se podíváte na Staré náměstí, jsou tam špatné křivé chodníky. Celá Panská by se měla předělat. Není to jen o tom, dotáhnout to ke Kněžně, ale ta vize je spíš projít od Kněžny pěknou ulicí přes náměstí, Panskou, Komenského a Masarykovu až k zámeckému parku. To však není práce na rok nebo dva,“ odhaluje další plány radnice Jan Skořepa.