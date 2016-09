Na chlapce, který zemřel, útočila smečka. Sousedku pes taky pokousal

Na zahradě rodinného domu v Lužci nad Cidlinou na Královéhradecku zuřivě štěkají psi. Od návsi je odděluje vysoký plot. Čtyři jsou zavření v kotci, dva běhají volně po zahradě a na každý podnět za plotem reagují podrážděně. Vzadu za rodinným domem, který je v rekonstrukci, je stodola. U ní v neděli někteří z těchto psů smrtelně zranili pětiletého chlapce (psali jsme zde). Majitelé psů doma v pondělí ráno nebyli. O to více byla sdílná sousedka.



„Agresivní psi jsou v kotci. Překvapuje mě, že někteří psi stále volně běhají po zahradě,“ ukazuje ochotně starší žena, která bydlí v sousedství.



Podle zjištění MF DNES zaútočili na chlapce psi krátce poté, co vběhl na oplocený pozemek, na kterém psi volně pobíhali.

„Přijel na návštěvu muž s dítětem, nevím, v jakém vztahu jsou k majiteli. To dítě jsem tady už ale dříve viděla. Vběhlo dovnitř a utíkalo dozadu. Psi byli volně na pozemku. Pak už jsem si všimla jenom vrtulníku,“ uvedla žena.



Podle ní se psy byly v minulosti problémy. „Krotili jsme je včera i předevčírem, když útočili sousedovi na ovce. Když zapískám, zklidní se. Ze zahrady utíkají. Několikrát mě i napadli,“ ukazuje žena nohu, kde je dosud vidět zranění.

Poprvé ji prý napadli před pěti lety. „Poprvé mě napadli Hádes a Márli. Skočili na mne a shodili ze schodu. Kousli mě až později. Byla otázka času, že se něco stane. Majitel psů je ale hodný kluk,“ říká žena.



Plot, který odděluje její pozemek od sousedů, kde štěkají psi, je z pletiva a je potažený umělou textilií. Všechna zvířata majiteli domu nepatří, některá si přivedla jeho družka, která se k němu nedávno přistěhovala.

Starosta dřívější stížnosti potvrdil

„Nahlásila jsem to na obecní úřad. Dostal výstrahu pokuty 50 tisíc korun, pokud mu psi znovu utečou. Vždy si našli způsob, jak utéct,“ říká žena.

V Lužci nad Cidlinou mají více než jeden rok vyhlášku, která zakazuje volné pobíhání psů v obci. Obecní úřad se k případu odmítl vyjádřit. „Nebudu to komentovat. Každopádně to na mě nezapůsobilo příjemně, sám mám děti,“ uvedl starosta Petr Drahokoupil. Potvrdil, že před rokem a půl řešil obecní úřad stížnost na majitele psů, kteří tragédii způsobili. „Už si ale podrobnosti nevybavuji. Majitele psů osobně neznám, viděl jsem je všehovšudy pětkrát,“ uvedl Drahokoupil.

„Je to hrozná tragédie. Nepamatuji se, že by se tady něco podobného vůbec kdy stalo,“ řekla osmasedmdesátiletá Libuše, která nechtěla zveřejnit příjmení.



„Je to ohromné neštěstí, stalo se to na jejich pozemku. Vím, že tam měli více psů, ale nic bližšího o tom nevím. Nemyslím si, že by jejich psi ohrožovali vesnici, to ne. Ty nejagresivnější psy, kteří dítě napadli, by měli utratit,“ uvedla sedmapadesátiletá Miloslava Ctiburková.



Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti.



„Když jsme na místo činu přijeli, poskytli jsme lidem, kteří to potřebovali, psychologickou podporu. Psi, kteří se útoku měli dopustit, jsou v současné době zavřeni a nikde na veřejnosti se volně nepohybují. Zahájili jsme vyšetřování případu pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. To je vše, co mohu v tuto chvíli k případu říci,“ uvedl mluvčí hradecké policie Jan Čížkovský.