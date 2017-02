Napnout nové plachty, populární La Grace díky ním vypluje na Balt

Když česká loď La Grace, věrná replika dřevěné plachetnice z 18. století, zvítězila v prestižním klání plachetnic Tall ship races v roce 2013, pořadatelé prý dlouho váhali s vyhlášením, protože si mysleli, že se někde stala chyba. A některé zahraniční televize české námořníky omylem zařadily do Ruska.



O dva roky později Češi, které už soupeři brali vážně a nic jim nedarovali, skončili druzí. Na své úspěchy v závodech, jichž se účastní lodě z celého světa, chce posádka hradeckého kapitána Josefa Dvorského navázat i letos. Aby mohla konkurovat školním lodím, štědře dotovaným mateřskými státy, potřebují nové plachty. Ty však stojí přes milion korun, a proto se nadšenci rozhodli oslovit veřejnost.

La Grace se do povědomí dostala také kvůli svému nešťastnému ztroskotání v roce 2012 u španělských břehů, po kterém následovaly dlouhé a strastiplné opravy (více čtěte například zde).

Díky projektu Startovač se jim za 60 dní podařilo získat 949 454 korun. Lidé posílali stokoruny i tisíce, celkem jich přispělo 629.

„Zpočátku přispívali hlavně naši známí, ale začaly se objevovat i příspěvky od neznámých lidí, kteří projekt našli na Facebooku nebo jim ho někdo přeposlal. Mnozí nám posílali nabídky na materiální pomoc. Máme slíbené nepromokavé obaly na techniku,“ popsala členka posádky, studentka hradecké univerzity Romana Bezděková.

Startovač byl její nápad. Plachty jsou velmi choulostivá věc, která nevydrží věčně. Vyplouvat na Baltské moře, kde se odehraje letošní ročník Tall ship races, s původními už by nebylo moudré.

Zopakovat triumf z roku 2013

„Mají svoji životnost, protože na ně působí UV záření, vítr a slunce. Materiálově jsou stavěné na pět let. Hodně zatížené byly, když jsme Tall ship race jeli v roce 2015 v severním Atlantiku. Extrémně je zatěžovalo paradoxně bezvětří. Sundali bychom je a čekali na vítr, ale jelikož šlo o závod, kde se počítá rychlost, jeli jsme nadoraz a plachty jsme dost poničili,“ popisuje kapitán Dvorský.

K účasti na letošním ročníku se majitelé La Grace rozhodli kvůli velkému zájmu mezi mladými lidmi. „Měl jsem strach, že kdybychom jeli na starých plachtách, skončíme třeba pětadvacátí. Byla by velká škoda, kdybychom ztratili jméno,“ vysvětluje Dvorský, který by rád zopakoval svůj triumf z roku 2013. Už to nebude jednoduché, protože řada týmů od Čechů okoukala taktiku.

Peníze ze Startovače prý pokryjí základní oplachtění. „Vzali jsme si však do hlavy, že nějaké peníze přidáme i my. a tak La Grace vypluje v ještě větší parádě. Pořídíme jí navíc plachty, které do původní sady ani nepatřily,“ popisuje Dvorský.

Když Češi loď před lety postavili, museli čtyři méně důležité plachty obětovat, neboť na ně už nezbyly peníze. „I bez nich jsme však dokázali jet a vyhrát, což bylo hlavně v časech, kdy nefoukalo, náročnější,“ říká kapitán.

Tkaninu vyrobí Britové

Dřevěná loď La Grace má nyní deset plachet o celkové ploše 400 čtverečních metrů. Nové plachty si nechá ušít v Polsku. „Je to moderní materiál splňující požadavky dnešní doby, zároveň vypadá přesně jako bavlna v 18. století. Toho se na světě nevyrábí moc, není moc lodí, které ho potřebují, je tedy velmi drahý,“ vysvětluje Dvroský. Tkaninu vyrobí Britové a šít budou Poláci. „Mají zkušenosti z tvrdých podmínek Baltu, tak vědí, jak nejlíp na to,“ podotýká.

Závody Tall ship race jsou specifické tím, že se jich účastní školní lodě, tedy plavidla, která provozují univerzity vychovávající námořníky. Je podmínkou, že alespoň půlka posádky musí být mladší 26 let.

To pro La Grace prý není žádný problém, mladých lidí, kteří studují námořní školy v zahraničí nebo vyplout za dobrodružstvím jen mají chuť, je dost. „Jsme nezávislou lodí, takže kromě studentů námořnických škol, se s námi může vydat každý, kdo bude mít zájem. Je mezi námi i řada lidí mého věku a starší, kteří chtějí něco zažít. Ti si při plavbě mohou, ale nemusí udělat závěrečnou zkoušku,“ sděluje kapitán.

Letošní závody Tall ship races startují 30. června ze švédského Halmstadu, pokračují do finského Turku a Kotky, do litevského přístavu Klaipedy a skončí v první polovině srpna v polském Štětíně.