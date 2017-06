Seniorka ležela hodiny v ledovém potoce. Záchranáři jí naměřili 26 stupňů

Mladík si osmasedmdesátileté ženy v potoce všiml kolem sedmé hodiny ráno. Ihned pro ni skočil do vody, vytáhl ji ven a zavolal pomoc. Seniorka byla těžce podchlazená. Podle záchranářů musela být v ledové vodě ponořená několik hodin.

„Žena měla teplotu kolem 26 stupňů Celsia, což je třetí stupeň hypotermie, tedy podchlazení. Ten je již velmi závažný a život ohrožující,“ řekl mluvčí hradeckých záchranářů Ivo Novák.



Zdravotníci ženu uvedli do umělého spánku, zajistili jí dýchací cesty a zabalili ji do termodek. Postupně ji začali zahřívat také pomocí chemických vyvíječů tepla. V podobných případech musejí postupovat velmi opatrně, tepelné změny nesmějí být příliš rychlé.

„Kdykoliv může dojít k fybrilaci komor způsobené tím, že se studená krev z končetin dostane do takzvaného tělesného jádra. Označuje se to termínem smrt ze záchrany. Za kontinuálního monitoringu jsme proto ženu vzali na ARO do hradecké fakultní nemocnice,“ popsal Novák.



Pacienty se závažnou hypotermií lékaři v nemocnicích léčí i pomocí mimotělního oběhu, při němž dochází k zahřátí krve. Seniorka je ve stabilizovaném stavu.

„Stále je na umělé plicní ventilaci. Pokud se neobjeví nějaké další problémy, bude v pořádku,“ řekl lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Zdeněk Tušl.



Proč byla seniorka v ledové vodě zatím není jasné. Případ vyšetřuje policie, která ohledala místo a nyní čeká, až bude moci ženu vyslechnout.