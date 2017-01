Přívaly sněhu zvedly náladu běžkařům, hory čekají nejlepší víkend sezony

Přestože se ve východočeských střediscích lyžuje už déle než měsíc, běžkařům začíná opravdová sezona až nyní. Lyžovat se bude také na místech, kde to nepamatují několik let. Například v lesích kolem Hradce Králové. Počet kilometrů upravených tras stoupl geometrickou řadou.

Běžky Špindlerův Mlýn

Podmínky se rapidně zlepšily především ve východních a centrálních Krkonoších. Na Horních Mísečkách upravují už od poloviny prosince 25 kilometrů tratí. Na konci týdne rolby poprvé v sezoně projely patnáctikilometrový okruh přes Janovu horu na Rovinku.

Krkonošská magistrála

„Na víkend bude upraveno 40 kilometrů pro bruslení i klasiku,“ potvrdil vedoucí skiareálu na Horních Mísečkách Zdeněk Spilka.

Běžkaři se tak letos poprvé budou moci svézt po trase z Míseček až na Benecko, která patří k nejoblíbenějším v Krkonoších.

Na Benecku jsou projeté všechny tratě včetně závodních okruhů. Ve Svatém Petru je k dispozici 25 kilometrů tras.

Běžky Černá hora-Pec

V největším krkonošském SkiResortu Černá hora-Pec bylo dosud sjízdných kolem 45 kilometrů, od víkendu jejich délka stoupne na dvojnásobek. Rolby projely okruhy kolem Černé i Světlé hory, Krkonošskou cestu i vedlejší cesty.

„Mimo sjezdovky leží 90 centimetrů sněhu. Situaci nám v minulých dnech trochu komplikoval vítr, stopy pro klasiku byly zaváté. Na víkend se ale budou znovu upravovat. Podmínky pro běžkaře jsou nejlepší od začátku sezony,“ řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Běžky Ze Strážného po magistrále až na Pláň

Ideální podmínky na běžky panují také na dalších místech. Upravený je velký okruh ze Strážného vedoucí po Krkonošské magistrále na Pláň, v Žacléři rolba projela stezku od zámku na Rýchorskou boudu, odkud je možné pokračovat přes Albeřice až na Malou Úpu. Další běžkařskou možností v nejvýše položené horské obci je trasa kolem Pěnkavčího vrchu.

Sjezdovky Špindlerův Mlýn

Ideální podmínky si užijí i lyžaři na sjezdovkách. Díky intenzivnímu sněžení jsou ve Skiareálu ve Špindlerově Mlýně v provozu všechny lanovky a víc než 20 kilometrů sjezdovek.



Skiareál Špindlerův Mlýn

„Přišla pravá zima, neustále chumelí a v nejbližších dnech mají napadnout další desítky centimetrů sněhu. Po svátcích se navíc tradičně uvolnily sjezdovky a fronty u lanovek jsou minimální. Lyžování prostě nemá chybu,“ uvedl ředitel střediska Čeněk Jílek.

Po setmění lze zajít na večerní lyžování na Hromovce. Od 9. do 19. ledna je možné ve Špindlerově Mlýně zakoupit zlevněné skipasy za 590 korun.

„Jde to však pouze přes náš e-shop gopass.cz. Registrace věrnostní karty je zdarma,“ informoval obchodní ředitel areálu René Hroneš. Do konce března je u horní stanice šestisedačkové lanovky Pláň otevřené ledárium (podívejte se na něj tady).



Sjezdovky Černá hora-Pec

Okolo 50 až 80 centimetrů přírodního sněhu přibylo také ve Skiresortu Černá hora - Pec. „Ode dneška otevíráme všechny sjezdovky, jezdí se po 41 kilometrech tratí,“ uvedla mluvčí resortu Zina Plchová. Pět areálů Skiresortu nyní propojují rolby a také 11 linek skibusů.

Snowboardisté na Černé hoře.

„Dostatečná vrstva sněhu je i mimo sjezdovky, všem můžeme doporučit sjezd na saních po Černohorské sáňkařské cestě nebo atraktivní večerní sáňkování s čelovkami s průvodci z naší lyžařské školy SkiResort Live,“ podotkl ředitel resortu Petr Hynek.



Ve čtyřech areálech je v provozu večerní lyžování. Od 18 hodin se lyžuje na Protěži v Janských Lázních v Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě a ve Svobodě nad Úpou. Parkování je všude zdarma.



Sjezdovky Orlické hory

Pohoda vládne i v Orlických horách, kde napadlo za dva dny zhruba 30 centimetrů sněhu. „Otevřeny máme všechny sjezdové tratě. Vzhledem k příznivým podmínkám také v některých částech areálu stále dosněžujeme,“ uvedli provozovatelé na webových stránkách areálu.



Na sjezdovkách v Říčkách v Orlických horách leží od 80 do 120 centimetrů sněhu. „Středisko je kompletně v provozu. I přes vydatný přísun nového sněhu jsou silnice i příjezdová cesta do střediska prohrnuté. Podmínky pro lyžování a snowboarding jsou ideální, spousta sněhu, upravené volné sjezdovky a žádné fronty u turniketů. Běžecké tratě jsou také sjízdné,“ uvedl ředitel střediska Jan Duffek.

Běžky Orlické hory

Na hřebenech Orlických hor leží 75 centimetrů sněhu. Už ve čtvrtek byl upravený tréninkový okruh skuhrovského klubu v Deštném a rolba projela 30 kilometrů od Vrchmezí a Šerlišského mlýna po Studený vrch, Luisino údolí a Velkou Deštnou. V pátek dopoledne vyjely na desítky kilometrů také rolby do okolí Orlického Záhoří a Olešnice. Rolbaři z Říček slibovali v pátek ráno, že upraví během dne všech 42 kilometrů okolních tras.

Informace pro běžkaře Krkonoše

www.bilestopy.cz

www.krkonose.eu/cs/trate Orlické hory

www.destne.info/bezecketrate

(GPS data z průjezdu roleb)

www.facebook.com/orlickehoryabroumovsko (jízdní řády skibusů) Kladské pomezí

www.ski.kladskepomezi.cz

„Ještě pořád chumelí a foukalo, takže se stopami pro běžkaře to asi bude všelijaké. Ale běžkaři přijíždějí, ve čtvrtek se tu stavovalo asi deset lidí, kteří si stopu prošlapávali vlastním úsilím. Napadl ale opravdu krásný snížek, je jako peřinka,“ řekla Eva Fabiánová z deštenského Turistického informačního centra.

Lyžaře o víkendech, pololetních prázdninách a hradeckých jarních prázdninách dopraví do Deštného speciální přímý skibus hradeckého Dopravního podniku. Až téměř do poloviny března však míří do Orlických hor i dalších deset víkendových autobusových linek a lyžaře sveze i vlak do Rokytnice v Orlických horách.

Běžky Na Náchodsku táhne Machov a Jestřebí hory

Příznivé podmínky jsou na Náchodsku v Machově, Polici nad Metují nebo v Jestřebích horách. V sobotu vyjedou poprvé dvě linky skibusů, které běžkaře dopraví až na Odolov nebo do polského Karlówa. Trenér machovských sdruženářů Stanislav Jirásek uválcoval ve středu okruh v Dolečku a asi tři kilometry k polskému Nouzínu, odkud se běžkaři mohou vydat na Karlów.

V Dolečku se ve všední dny dá jezdit od 17.30 do 19 hodin při večerním osvětlením. Poličtí lyžaři upravili asi 10 kilometrů stop v areálu na Nebíčku i směrem k Ostaši.

Od čtvrtečního večera válcují sníh na Jestřebích horách v osmikilometrovém úseku z Odolova přes Bílý Kůl po Paseka.

„Do toho přijdou už zaříznout stopy. Potom podle povětrnostních podmínek budeme pokračovat dále na Markoušovickou rozhlednu, na druhé straně protáhneme trasu Krkavčina – Odolov. Čekáme, až se ustálí počasí, aby se nám to moc nezafoukalo. Příjezd autem na Odolov doporučuji přes Malé Svatoňovice, Strážkovicemi to je dost velká ruleta, kolem rtyňské vlakové zastávky v žádném případě ne! Sněhu je dost, už se tam lyžuje i bez upravených stop,“ popsal situaci starosta Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špringr.

Běžky Podkrkonoší čekalo na stopy pět let

O víkendu se bude lyžovat také v Podkrkonoší, kde příznivci bílé stopy čekali na dostatek sněhu od roku 2012. Skútr v pátek vykrajoval základní okruh na kopcích nad Hostinném, v Horní Branné trasy plynule navazují na vrchlabské Vejsplachy, které jsou jediným areálem ve východních Čechách s umělým zasněžováním a osvětlením (více zde). Každý den se zde lyžuje do osmi večer.

Běžky Stopy v Hradci Králové vedou do lesů i přes golfové hřiště

Běžky po přívalech sněhu v polovině týden vytáhli také lidé v Hradci Králové, například kolem rybníku Biřička v Novém Hradci, na břehu Orlice a hustá síť uježděných tras vede v městských lesích.

Necelé tři kilometry dlouhý okruh se stopou pro klasiku, stoupáními i sjezdy dokonce vznikl v areálu golfového hřiště Park Golf, který je nyní volně přístupný. Luxusní běžkařské podmínky by měly vydržet také po víkendu. Celý týden se budou teploty držet pod nulou, od středy má znovu vydatněji sněžit.