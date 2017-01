Poláci sní o společné olympiádě v Krkonoších, Čechům to zapomněli říct

Když hlavní město na začátku tisíciletí s velkou pompou představilo světu projekt Praha olympijská a ohlásilo, že by se rádo ucházelo o hry v roce 2020, nebylo z toho nakonec nic. Tedy kromě toho, že celá akce přišla podle odhadů nejméně na 70 milionů korun (více čtěte zde).

Od přiznání, že Česká republika na pořádání nemá peníze, uplynulo necelých osm let a nápad uspořádat v zemi olympiádu se vrací. I když Češi jsou v tom tentokrát nevinně.

Na to, že se nápad vylíhl při svatovavřinecké pouti na Sněžku teprve před dvěma lety, se Poláci pustili do plánování s vervou. Největší místní sportovní deník Przeglad Sportowy otiskl mapu sportovišť a zveřejnil i informace o tom, že slavnostní zahájení by se konalo ve Wroclawi, ale na závěrečný ceremoniál se má připravovat Praha.

První odhady hovoří o nákladech 930 miliard korun, z čehož by asi 1,5 miliardy šlo jen do kandidatury, tedy propagace.

Alpské lyžařské disciplíny kromě sjezdu by se podle polských představ měly odehrát ve Špindlerově Mlýně, akrobatické lyžování včetně U-rampy v Malé Úpě a Pec pod Sněžkou má hostit paralelní slalomy na snowboardech.

Kromě toho by se v Harrachově mohlo skákat na lyžích a jen pár kilometrů za hranicemi - v Karpaczi a Szklarské Porebě - mají být třeba centra sáňkařů, bobistů, biatlonistů, běžců na lyžích nebo skikrosařů.

Český olympijský výbor nic neví

Přestože se Poláci snaží šířit nakažlivý optimismus a ubezpečují, že kandidaturu myslí zcela vážně, českou stranu jako by o svém záměru zpravit zapomněli.

Nic neví předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, žádné informace nemá Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), překvapený je i starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Na druhou stranu starosta Malé Úpy Karel Engliš může tvrdit, že je spoluautorem nápadu a velkolepého plánu krkonošské olympiády.

„Olympiádu jsme ve fantazii rozplánovali před dvěma lety, když jsme šli na svatovavřinecký pochod a na Sněžce jsme o tom dali řeč s Tomkem (předseda komise sportu a turistiky z úřadu města Karpacz Tomasz Stanek, pozn. red.). Řekli jsme si, že by to nebylo špatné, ale nečekal jsem, že to vezme takový směr. Věděl jsem, že se chystá mediální kampaň, protože nám z Polska volali, abychom nebyli překvapeni. Zatím do toho ale nejsme zapojeni a sám tomu nevěnuji ani minutu svého času. Dali nám sem akrobatické lyžování. Asi je to nejméně náročné na kopce,“ směje se Engliš a z tónu jeho hlasu je cítit, že před dvěma lety i Poláci brali hry spíš jen jako povedenou recesi.

Jejich pohled se však změnil. „Vypadá to šíleně, ale je to pravda. Dlouho jsme diskutovali o tom, jak dostat naše centra do světové elity. Teď přišel čas říct nahlas o našich plánech. Chceme, aby se v Krkonoších za 13 let objevili nejlepší sportovci světa,“ uvádí Stanek.

Podle starosty Szklarské Poreby Miroslava Grafa by Polsko olympiádu zvládlo stejně dobře jako fotbalové Euro 2012 nebo loňské volejbalové mistrovství světa, tvrdí rovněž, že zpočátku skeptičtí Češi jsou již olympijské myšlence nakloněni.

Zatím jen zprostředkovaně se o mamutí akci dozvěděl KRNAP. „Nikdo o tom s námi nejednal. Pro nás jako by ta akce neexistovala. Tímto jsem snad i naznačil, jaký k tomu máme postoj,“ upozorňuje mluvčí parku Radek Drahný.

Neméně udivený je i starosta Liberce, kde by se měl odehrávat hokejový turnaj. Rovněž jeho „pořadatelský tým“ nepovažoval za nutné informovat.

Ekolog: Krkonoše jsou přetížené

Zřejmě nejostřeji se ke krkonošské kandidatuře vyjadřuje Jiří Malík, ekolog a vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF žádající zákaz těžby hydraulických plynů.

„Olympiáda je obludná záležitost, a pakliže by se taková akce měla konat právě v Krkonoších, můžeme v klidu rezignovat na nějaký národní park. Sledoval jsem třeba zoufalé snahy Nového Města na Moravě, kde dělali obrovské jámy na sníh, aby mohli pořádat závody Světového poháru. Jsou to obrovské dodatečné náklady, energie a další znečištění. Krkonoše jsou příliš malé a už i současný stav považuji za dávno překročený,“ zdůrazňuje Malík.

Do Špindlerova Mlýna coby olympijského centra alpského lyžování by mířily davy fanoušků. Ani zdejší starosta Vladimír Staruch (Občanské sdružení Špindlerův Mlýn) však z oficiálních zdrojů nic neví.

„O žádných konkrétnějších nebo bližších podmínkách s námi nikdo nejednal. Ani nevím, že by se nějaká část měla odehrávat na české straně,“ tvrdí.

V Harrachově (červená) mají být sdruženáři a skoky na lyžích, ve Špindlu (modře) alpské lyžování kromě sjezdu, Pec pod Sněžkou (zelená) má hostit paralelní slalom na snowboardech a Malý Úpa (žlutě), akrobatické lyžování. Hokejový turnaj má být v Liberci.

Jiní naopak hry chápou zcela pragmaticky. „Jestliže si na to pořadatelský tým troufne, proč ne. Jen nevím, zda na to budou peníze, protože bez vládního souhlasu to určitě nepůjde. Ty plány mě každopádně překvapují, ale určitě by prospěly návštěvnosti, obchodům a rozvoji,“ říká starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec.

„Mít tady olympiádu by bylo hezké, ale nechtějte po mně, ať vám řeknu, zda je to reálné. Nicméně infrastruktuře by to velmi prospělo. Třeba silnice, která prochází Malou Úpou, potřebuje rozšířit. To by byla věc, která by zůstala i po olympiádě,“ uvažuje Engliš.

Protipólem všem pochybovačům je starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek, ač přiznává, že detailní informace nemá. „Bylo by báječné mít tady olympiádu. Proč bych měl být proti?“ ptá se.

Olympijský tým má na propagaci her v Krkonoších nejméně šest let času. O pořadateli zimních her 2030 se bude rozhodovat nejspíš v roce 2023.