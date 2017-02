Policie kontrolovala cizince na ubytovnách v Rychnově, bydlí i nelegálně

Je krátce před osmou hodinou ráno, skupina policistů právě vchází do jedné z rychnovských ubytoven. A nejsou první, podobné kontroly se na různých místech v Rychnově nad Kněžnou rozjely už od šesti hodin ráno. Před budovou postává psovod s policejním psem a příslušníci cizinecké policie stoupají po schodech k pokojům agenturních zaměstnanců. Následuje klepání na dveře a policejní výzva k předložení dokladů.

Policisté kontrolují, zda jsou cizinci v zemi legálně a mají v pořádku dokumenty. Používají k tomu přístroj se čtečkou údajů z občanek a pasů i speciální UV lupu.



„Na dokladech jsou ochranné prvky, které jsou viditelné pod různými vlnovými délkami UV záření. Když na ně posvítíte běžným UV světlem, uvidíte jen některé. Zaměstnavatelé proto často nemusí poznat, že jim cizinci předloží falešné doklady,“ vysvětluje jeden ze zasahujících policistů.

V první ubytovně je vše v pořádku, policisté se proto přesunují jen o několik desítek metrů dál k dalšímu zařízení. Vedle sebe tu stojí hned tři ubytovny. Procházíme dlouhou chodbou k pěti apartmánům. V každém bydlí několik lidí, hlavně Bulhaři, Ukrajinci a Poláci. Dveře nám otevírá Diam Trifonov z Bulharska, který v Česku pracuje už přes 3,5 roku. Za tu dobu nebyl ani jednou doma. Předtím žil v Řecku, Makedonii a Anglii.

„Bulharsko je tragédie. Žádná práce, malé peníze, velká korupce. Nechci se tam vrátit. Tady vydělávám minimálně 16 tisíc korun. Když je málo lidí, beru i přesčasy. To jsem v práci někdy i 16 hodin, ale zase mám za měsíc o pět tisíc víc. Na všechno mám smlouvu a je to v pořádku,“ říká Diam, který prý každý měsíc posílá část vydělaných peněz domů.

I ve druhé ubytovně skončila kontrola dobře, policisté se proto přesouvají dál. Tam už narazili na ženu bez dokladů. „Řekla nám, že je má v autě. Skutečně tam byly a v pořádku,“ popisuje další ze zasahujících policistů.

Policie kontrolovala i nelegální ubytovny

V Rychnově nad Kněžnou policisté v pátek zkontrolovali 10 míst, kde jsou ubytovaní cizinci. Nešlo jen o běžné ubytovny. Ve městě se rozmáhá ubytování cizinců v bytech nebo v neoznačených zařízeních. O některých z nich se hovoří jako o nelegálních ubytovnách, které se navenek tváří třeba jako školicí centra. Jedno takové zařízení je i vedle veterinární ambulance na okraji města. I tam byli v pátek policisté.

„Je to všude stejné, ubytovna jako ubytovna. Já pracuji ve škodovce,“ říká Polák, který před chvílí z neoznačeného objektu vedle veteriny vyšel ven.

„Slyšela jsem, že je to nelegální ubytovna. Ale moc tudy nechodím, takže o ní nic nevím. Když někde vidím skupinku cizinců, raději se jí vyhnu. Mám z nich obavu, protože je to jiná komunita, chovají se prostě jinak. Češi si většinou ničeho nevšímají a tito si všímají,“ říká starší žena, která se představila jako Marta a právě jde se psem k veterináři.

Právě kvůli obavám místních o bezpečnost zvýšila policie na Rychnovsku počet hlídek (více čtěte zde). Vypomáhají tu policisté z okolních útvarů a několikrát měsíčně jsou v terénu i společné hlídky českých a polských policistů.

Problémy jsou hlavně v dopravě, kde stoupl počet přestupků (více čtěte zde). Naopak počet trestných činů se loni oproti roku 2015 snížil asi o desetinu.

V objektu bývalých kasáren bydlí 160 lidí

Policisté v pátek zkontrolovali také ubytovnu Orione naproti rychnovské nemocnici, kterou si od Nového roku pronajala přímo automobilka v Kvasinách pro své kmenové zaměstnance. V objektu bývalých kasáren bydlí 160 lidí. Mají k dispozici televizi na každém pokoji a na patře společenskou místnost s kuchyní, kde si mohou uvařit. Ubytovna jim také pere.

„Do Vánoc jsme tu měli agenturní zaměstnance a teď tu jsou lidé ze škodovky. Změna je určitě znát, je tu větší klid. Jde o lidi, kteří už tam nějakou dobu pracují a váží si toho zaměstnání,“ popisuje provozní ubytovny Orione Josef Pechanec.

„Dobře se tu bydlí. Co tu děláme? Odpočíváme nebo spíme. Když máme volno, jdeme na procházku do města. S kamarádem třeba chodíme do bazénu,“ říká Ukrajinec Artem lámanou češtinou.

Policisté při kontrolách odhalili dva Ukrajince s padělanými rumunskými pasy. Další dvě ženy z Česka měly záznam v schengenském informačním systému.

„To znamená, že o ně má zájem některá ze zemí uvnitř Schengenu. U samotných ubytovatelů bylo zjištěno, že neplní povinnosti, které jsou jim uloženy. Dopustili se tak správních deliktů,“ dodává ke kontrole Ivana Ježková z Krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové.

Ubytovatelé nejsou jen ubytovny, ale všichni, kdo nabízejí postel za úplatu nebo ubytovávají více než pět osob vyjma rodiny. Takoví lidí musejí cizince nahlásit na policii a vést domovní knihu. Hosty by měli také nahlásit na městský úřad. To se často neděje, když pracovníci bydlí v bytech.

„Na jednu postel tam jsou i tři lidé. Spí se na směny,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z rychnovských podnikatelů.

„Je nepřijatelné, aby v bytové ploše bylo ubytováno 20 až 25 lidí. To musí skončit, chceme do toho zatáhnout ministerstvo zdravotnictví, hlavně hygienu,“ reagoval při návštěvě Rychnova ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle ministerstva musí podlahová plocha místnosti pro ubytování činit více než 5 metrů čtverečných na osobu.