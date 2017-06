Policie zřídila v Solnici služebnu, dohlédne na ubytovny i auta cizinců

Zatím jen šest policistů z cizineckého odboru slouží na zcela novém pracovišti v Solnici, jejich počet by však měl stoupnout až na šestnáct. Nejde o běžné obvodní oddělení, které se stará o veřejný pořádek: pracoviště v Solnici bude přednostně řešit kontroly cizinců na ubytovnách, pracovištích či takzvané tranzitní kontroly, kdy hlídky zastavují náhodně vytipovaná vozidla cizinců.

Přesto policie slibuje, že se bude věnovat i místní bezpečnosti. „Byl jsem opakovaně ujištěn, že cizinecké oddělení tu bude vykonávat všechny funkce policie a bude přijímat od občanů podněty,“ rozptyluje obavy starosta Solnice Jan Hostinský.

To, že zdejší hlídky budou řešit i záležitosti veřejného pořádku, potvrdil v Solnici při otevření služebny i policejní prezident Tomáš Tuhý: „Lidé se na policisty mohou obracet, jsme na to připraveni.“

Do Solnice nyní dojíždějí hlídky z oddělení v Rychnově nad Kněžnou a v okolí průmyslové zóny od konce loňského roku každý den vypomáhá také jedna hlídka pohotovostního oddílu z Hradce Králové. Ty se budou o bezpečnost v Solnici starat i dál, nově jim však mohou v rychlém zásahu pomoci právě místní cizinečtí policisté.

Muže v uniformách ve městě lidé vítají

„V případě, že vznikne nějaký problém a někdo zavolá na linku 158, operační středisko vysílá nejbližší hlídku, aby provedla zákrok, bez ohledu na to, jestli je to dopravka nebo cizinecká policie,“ popisuje postup vedoucí solnického pracoviště Jiří Falta.

Muže v uniformách přímo ve městě lidé vítají. V sousedství služebny je jediný zdejší non-stop bar a právě tady vznikají problémy s cizinci nejčastěji. Nyní se navíc lidé obávají, že se počet konfliktů ještě zvýší. Devadesát procent zákazníků baru jsou totiž kuřáci, kteří musejí kvůli novému protikuřáckému zákonu zůstat venku.

„Na to jsem teda zvědavý. Vím, jaký to je problém, když dělají odpolední, končí v 10 hodin a přijdou sem. Jenže venku je kvůli nočnímu klidu zahrádka jen do 10 hodin, a já je proto ženu dovnitř. Teď budou postávat před vchodem a budou tam dělat bugr,“ obává se výčepní ze sousedního baru. Naději vidí právě v sousední služebně.

„Jsem velice rád, že tady policejní služebna je, protože od doby, co škodovka začala přijímat zahraniční dělníky, tu byl problém už několikrát. Po směně sem přijdou a jak se říká, vylejou si hlavu. Je to trochu jiná kultura. Kolikrát se nalévají ještě na ubytovně lacinou kořalkou a sem se jdou dorazit. Z toho jsou pak problémy a konflikty,“ dodává muž ve středních letech.

Policejní služebna má několik kanceláří, zamřížovaný sklad zbraní a v budoucnu se plánuje také vybudování cely. Ta zatím není potřeba. Všechny případné zadržené stejně musí policisté převézt buď na obvodní oddělení do Rychnova, nebo na cizinecké do Hradce Králové.

Solnice investovala téměř 900 tisíc korun

Budova, v níž služebna sídlí, patří radnici. V 90. letech v ní už policie působila, ale později se ze Solnice stáhla a město prostory pronajímalo komerčním subjektům. Když se na přelomu roku radnice s policií dohodla na vzniku pracoviště, nejprve musela upravit jiné prostory, kam nájemce přesunula.

Pak přišla na řadu i rekonstrukce objektu pro policii. Celkově Solnice investovala téměř 900 tisíc korun. Další zhruba milion do vybavení objektu dala policie. Služebnu se podařilo připravit v rekordním čase, zhruba za dva měsíce.

„Cizinecká policie služebnu potřebovala a tady se to nabízelo. Myslím, že jsme dosáhli maxima. Budovu jsme připravili do měsíce, předtím jsme měsíc opravovali prostory, kam jsme přestěhovali zdejší osazenstvo. Přispěla i škodovka, protože za tu situaci také cítí zodpovědnost,“ říká Hostinský.

Kdy však dojde k navýšení policistů na pracovišti v Solnici, se zatím neví. Čeká se na schválení vládního materiálu, který počítá s investicemi do průmyslové zóny a zahrnuje i 36 nových tabulkových míst pro policii. Dokument se projednával už v loňském roce a jeho odsouhlasení vláda několikrát posunula.

„V tuto chvíli zde jsou policisté z jiných útvarů. Dvanáct nových míst vznikne na obvodním oddělení a dopravním inspektorátu v Rychnově, dvě na dopravním inspektorátu v Náchodě, 10 tady v Solnici a 12 u pohotovostního a eskortního oddělení v Hradci Králové, které má působnost po celém kraji,“ vyjmenovává krajský policejní šéf David Fulka.

Součástí investic do průmyslové zóny bude také vytvoření institutu vládního zmocněnce, který bude koordinovat spolupráci obcí, kraje, státu a automobilky v Kvasinách, a vybudování kamerového systému v Solnici (více čtěte zde).