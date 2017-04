Končím, zjistil jsem, co je ve Sněmovně za pakáž, říká poslanec Štětina

Manželka, stáří a „pakáž“ ze Sněmovny. To jsou podle poslance Jiřího Štětiny (Úsvit) tři největší důvody, proč se definitivně rozhodl praštit s politikou. Prý už by se nenechal přemluvit ani od lídra Věcí veřejných Víta Bárty, jehož se jako jeden z mála zastává.

Nejen o Bártovi, ale i o Okamurovi, islamofobovi Konvičkovi či Johnovi vypráví v rozhovoru pro MF DNES nedávný krajský lídr subjektu Úsvit s Blokem proti islamizaci. „Opravdu životním omylem bylo, že jsem si plácl s Okamurou,“ přiznává pětasedmdesátiletý lékař, který v Hradci Králové založil záchrannou službu.



Kdy jste dospěl k názoru, že politika již není pro vás?

Tak předně: můj vstup do politiky považuju za životní chybu. Pravda je, že už jsem starý a rozhodně to nechci dotáhnout tak daleko jako pan kníže Schwarzenberg, kterého si nesmírně vážím. Jako dědkové si rozumíme, ale on už sotva dýchá. Dalším důvodem je má manželka, která se nikdy nesmířila s tím, že jsem v politice. Říká, že kvůli tomu ztratila spoustu kamarádů a kamarádek, a tak jsem jí dal slovo, že opravdu skončím. Sice se to týkalo již minulého volebního období, ale teď už musím. Hlavně jsem ale zjistil, co je to za pakáž. Je neskutečné, co se ve Sněmovně děje. Rozhodl jsem se už před rokem.

Skutečně je to až tak zlé, že mluvíte o životní chybě?

Myslím, že si dokážu přiznat, kde jsem udělal chybu, a řeknu to i veřejně. Před 14 lety jsem však byl do politiky vstoupen a vše se změnilo. Myslím si, že v jiném případě bych dosud mohl dělat na záchrance.

Tedy nebýt vaší kritiky údajných korupčních praktik v prostředí záchranné služby, po které jste byl odvolán...

Vidíte, v tom je vlastně pozitivum mé politické dráhy. Kdybych tam nebyl, o kauze letecká záchranka dodnes nikdo neví, protože já jsem to odhalil, pojmenoval a pořád za tím jdu.

Změnilo se něco v prostředí záchranky za těch 14 let?

Aby ředitel Mašek měl ve stejné budově svoji soukromou firmu, je nepřijatelné. To je přece neuvěřitelný střet zájmů. V těch prostorách by mohl být úplně zadarmo například zdravotnický holding, aspoň by se ušetřily peníze. Bohužel se nezměnilo nic.

Po rozpadu Okamurova Úsvitu se poměrně daří jeho SPD, zatímco hnutí Úsvit naopak strádá. Proč?

Úsvit za prvé není tak agresivní a za druhé je neustále napadán. V SPD jsou podle mě příznivci starých komunistických pořádků. Nyní ztrácí i KSČM. Kde jsou ty hlasy? V SPD! Úsvit na tom není moc dobře, ale preference se mohou změnit i během dvou měsíců. Ještě když jsme byli v jednom hnutí, měl jsem velké konflikty s Okamurou, protože jsem si nepřál, abychom vystupovali z Evropské unie nebo abychom šli směrem k Číně. Dodnes se neví, jak jsme na sebe na klubu řvali. Potom se provalily Okamurovy finanční machinace a on už v té době měl přichystané odštěpení od Úsvitu.

Vaše převlečení dresu Věcí veřejných mě také zajímá. Jak jste se ocitl u Okamury?

Ještě před čtyřmi lety jsem byl s Bártou domluvený, že když budou kandidovat Věci veřejné, půjdu za ně. Dva dny před odevzdáním kandidátek se rozhodlo, že Věci veřejné do voleb nepůjdou. Na schůzi jsme se zhádali jako psi, ale takřka hned mně volal Okamura, jestli si plácneme. Až později se ukázalo, že to byl opravdu životní omyl. Okamura počítal s tím, že já při rozkolu strany půjdu s ním, ale já šel proti. Byl jsem to já, kdo udělal takový vnitřní audit a zjistil, že takhle to dál opravdu nejde. Přidal jsem se tedy na stranu těch druhých a Okamura mě dodnes nezdraví. To mi ale může být úplně jedno.

Pro vás těžkou ránou skončily i poslední krajské volby, subjekt Úsvit s Blokem proti islamizaci, jehož jste byl lídrem, neuspěl...

Byl to mimořádný neúspěch. Vždy je největší odpovědnost na tom, kdo je na prvním místě, tedy na mně.

Nebyl chybou už jen název a vymezování se proti islamizaci?

Ano, i to je důvod neúspěchu. Spojení s Konvičkou a spol. se mi vůbec nelíbilo. Měl jsem k němu úctu, protože je to docent entomolog, ale ten jeho způsob vyjadřování... Nakonec ani spojení s hodně levicovou Českou suverenitou nebylo dobré. Stavět volební program jen na boji proti islámu je málo. Já sice islám rád nemám, ale dá se použít zcela jiná forma, než užívá pan Konvička.

Jenže v kraji o žádné islamizaci nebo o přílivu uprchlíků nemůže být řeč...

Ano v kraji to není živé téma, ale bohužel je to téma, které bude evropskou civilizaci za velmi krátkou dobu pálit. Islám je fanatickým náboženstvím bez tolerance. Děsí mne i jejich populační boom. Řekl bych, že v Evropě během dvou generací už bude islám převládat.

Jste velkým zastáncem Víta Bárty. Myslíte si, že se pokusí o politický comeback?

Doporučoval bych mu to, byť zrovna nedávno jsem mu říkal, že má ještě čas kvůli přetrvávajícím pomluvám. Nyní jsem nicméně zaslechl, že Věci veřejné chtějí kandidovat. To už ale beze mě, po 53 letech manželství si ze ženy nemohu dělat legraci.

Věci veřejné byly podle vás zlikvidovány...

To je samozřejmě pravda. Mimochodem lidem z hnutí ANO už delší dobu říkám, ať nejsou pitomci, protože se na ně chystá stejná akce jako na Věci veřejné, akorát skončí jinak. Zkrátka sleduju, že tu je snaha Babiše zlikvidovat za každou cenu.

V Hradci Králové se jen velmi těžko zapomíná na ministra Johna, který škrtl obří výcvikový polygon na letišti. Už se může mluvit o tom, jak to bylo?

Přemlouval jsem ho, ať to podepíše, jenže on mě upozornil, že to není tak, jak je ten projekt prezentovaný. Polygon měl být v části, kudy má jednou vést významná silnice, a šlo o pozemky. Než aby se stal součástí kšeftování s pozemky, raději to nepodepsal. A podle mě udělal dobře.

Na závěr: Co si myslíte o české politické scéně?

Nic pěkného. Je prorostlá korupcí a klientelismem. Přál bych si, aby přišla nová strana, která se oprostí od všech manýr, které tu nastolily strany, jež si jedna druhé předávaly moc, a dokonce spolu měly opoziční smlouvu. To je jediná záchrana.