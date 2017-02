V divadle v Jaroměři zahraje Ortel, petičníci vyzývají k demonstraci

Historik Jan Hamerský sepsal v druhé půli ledna petici, v níž žádá po radních a zastupitelích, aby vystoupení Ortelu ve zdejším městském divadle zrušili. Jen dva dny nato však vznikla úplně opačná petice fanoušků kapely.

Koncert se koná 24. února. Pokud město neustoupí, odpůrci se sejdou před divadlem k pokojné demonstraci.



„Při vší úctě k vám (zastupitelům) a všemu, co jste kdy pro město Jaroměř prospěšného vykonali, toto nelze přijmout. Pan Hnídek (rodné jméno Tomáše Ortela, pozn. red.) totiž byl nejen členem neonacistické skupiny Conflict 88, ale dodnes je v rámci českého neonacistického hnutí činný. Zcela běžně účinkuje na sjezdech extrémně pravicových politických uskupení,“ argumentoval historik Hamerský.

„Má nás za výtržníky a vandaly, to nás uráží“

Varoval i před možným násilím a výtržnostmi, které se mohou objevit, když se sjede větší množství příznivců krajní pravice.

Jeho internetová petice nasbírala přes čtyři sta podpisů a bude pokračovat až do 17. února. Lidem vadí zaměření kapely a některým se nezamlouvá, že koncert bude v budově města. „Chci se jednoznačně vymezit proti plíživé fašizaci společnosti a jejím nejviditelnějším projevům, jako je například tento koncert,“ připsal pod petici Daniel Jaroš z Jaroměře.

Fanoušci kapely si to však nechtějí nechat líbit a pod jejich peticí je přes sedm set podpisů.

„Jako fanoušky kapely Ortel nás velice uráží pomluva pana Hamerského tím, že nás ve své petici nazývá rasisty a xenofoby, kteří by měli návštěvou koncertu kapely ohrožovat seniory, ženy a děti města Jaroměř. Dále nás uráží tím, že nás má za výtržníky a vandaly, kteří by měli způsobit vlnu násilí a výtržností ve vašem městě. Informuji vás tímto, že písně kapely Ortel nejsou nacistické, rasistické ani xenofobní a své fanoušky Tomáš Ortel svými písněmi k ničemu podobnému nenabádá,“ napsala do druhé petice zastupitelům fanynka Ivana Jeroušková.

Na stanovisko rady města se čeká

Prostory pro koncert si od kulturního střediska pronajala pořadatelka Michaela Rojtová. „Kapela Ortel není zakázaná a žádné pravačky na koncertech nelítají. Nevidím důvod, proč bychom měli toto ve svobodné zemi cenzurovat,“ řekla mladá žena, která je fanynkou kapely. Je předsedkyní krajské organizace Řádu národa - Vlastenecké unie, chce kandidovat do sněmovny, ale podle ní koncert s politikou nesouvisí.

Městští radní se už situací kolem koncertu zabývali, ale starosta Jiří Klepsa zveřejní stanovisko rady až v polovině února ve zpravodaji. Radní Josef Horáček, který vede Městské kulturní středisko, potvrdil, že smlouva na pronájem sálu platí.

„Jako ředitel Městského kulturního střediska bych tuto kapelu nikdy nepozval, ale jelikož jde o pronájem, nevidím jediný důvod, proč bych nepronajal něco, co veřejně nabízím k pronájmu komukoli k pořádání společenských a kulturních akcí. Doufám, že doba občanských komisí a cenzury je definitivně za námi,“ uvedl šéf městské společnosti Horáček.

Zpěváka Ortela, který s kapelou už podruhé uspěl v oceněních Český slavík (více čtěte zde), zmiňuje ministerstvo vnitra ve zprávě o extremismu za rok 2015. Podle expertů to byla jedna z prvních pravicově extremistických kapel, která se před několika lety vydala cestou komerčních koncertů.