Okolí lesního hřbitova v Hradci se má znovu změnit, opozice to kritizuje

O velkém rozvoji lesního hřbitova v Malšovicích za zhruba 120 milionů korun radnice uvažuje dlouhodobě. Kromě stavby nové obřadní síně by přístupové cesty a prostor před hřbitovem - točna městského autobusu a přilehlé parkoviště - měly projít velkou revitalizací a rekonstrukcí.

Někteří zastupitelé však zejména přestavbu parkoviště kritizují, odstavné plochy totiž město nechalo za 13 milionů korun nově postavit teprve v roce 2010.

„Před pár lety jsme tam udělali úplně nové parkoviště a to teď budeme za další peníze předělávat? Jsou to peníze navíc a úplně zbytečně, je to moc velikášské. Mělo by se pracovat se stávající parkovací plochou a ne to přetvářet,“ míní opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

Autoři návrhu ze studia New Visit chtějí do prostranství před lesním hřbitovem, které pracovně nazvali Lesní náměstí, vnést pořádek a udělat ho bezpečnější.

„Naše řešení vážným způsobem reaguje na situaci. Reagujeme na prudce narůstající provoz, který zhoršuje bezpečnostní situaci. Místo, kudy se jezdí k lesnímu hřbitovu, je za dnešní situace velkou křižovatkou a my to v zásadě jen jinak uspořádáváme,“ uvedl architekt Tomáš Jiránek, který projekt na konci ledna představil zastupitelům.

Podle Jindřicha Vedlicha (TOP 09), náměstka primátora zodpovědného za rozvoj města, nebude revitalizace prostoru před hřbitovem znamenat, že město celé nedávno nové parkoviště překope.

„Současný návrh projektu počítá s místními úpravami na menší části parkoviště přiléhající ke komunikaci, avšak existuje i varianta zachování parkoviště v současné podobě,“ reagoval Vedlich na kritiku komunistů.

Lesnímu hřbitovu chybí reprezentativní prostory

Podle mluvčí hradecké radnice by měl projekt navázat na původní z roku 1939, kdy lesní hřbitov vznikl na okraji města. „Dnešní stav nenaplňuje původní návrh, podle nějž bylo realizováno pouze několik částí hřbitova,“ upozornila Vlčková. Radnice proto chce kromě změn před hřbitovem rozšířit i plochu pro samotné pohřbívání. „A to v kontextu rozvoje na generaci až dvě generace dopředu,“ dodala mluvčí.

Radnice chce prostor před hřbitovem upravit zejména kvůli bezpečnosti lidí, kteří se tam koncentrují zejména o svátcích a za hezkého počasí. Místo je podle architektů kolizní, na jednom profilu vozovky se potkávají chodci, sportovci, lidé, kteří jdou na lesní hřbitov pěšky, ale také vozy MHD a osobní automobily.

„Je to řešitelné tak, že by mezi Hradečnicí a plotem hřbitova byla pěšina, kterou už dnes nenápadně realizují městské lesy. Druhou možností je trasa zbytku cyklostezky, která by byla bezpečně v interiéru dnešního lesa,“ nastínil architekt zastupitelům.

Svůj návrh na rozmělnění dopravy, a tedy i na přestavbu stávajícího parkoviště, která se nelíbí opozici, proto hájí. „Neřekl bych, že je to nové řešení, spíš to vážným způsobem reaguje na vyvíjející se situaci. My pochopitelně pracujeme s etapami parkoviště. Druhá věc je provozní učesání, úprava vlastního hřbitova, protože situace se prudce mění a lesní hřbitov se stává klíčovou plochou pro pohřbívání,“ pokračoval architekt.

Hradecká radnice řeší možnost rozšíření lesního hřbitova už delší dobu. Ostatní pohřebiště v krajském městě jsou totiž většinou ohraničena zástavbou a jejich plochu tak není možné dál rozšiřovat. A míst pro pohřbívání ve městě ubývá. Řešením má být právě les na okraji Hradce.

Jelikož se lesní hřbitov v budoucnu pro město nejspíš stane hlavním pohřebištěm, bude potřeba tomu přizpůsobit i infrastrukturu. „Lesnímu hřbitovu chybí reprezentativní a pietní prostory. Jednou částí studie je proto jako důležitý prvek budoucí podoby lesního hřbitova návrh rozlučkového altánu,“ uvedla mluvčí magistrátu.

Úpravou by měl projít také vnitřní prostor hřbitova. „V první etapě chceme řešit úpravy základního zázemí, cestní sítě hřbitova a sadové úpravy,“ podotkl Vedlich.

Parkoviště, které by měla stavba Lesního náměstí překrýt, vzniklo v roce 2010 za 13 milionů korun. Je navrženo pro 92 osobních automobilů a pro pět stání vozidel imobilních občanů. Doplňují ho pěší cesty a parkové úpravy. Na odpočinkových plochách stojí stolky a lavičky. Součástí studie architektonického studia jsou však nové designové lavičky a stolky, jejichž cena ještě není vyčíslena.

Odhadovaná cena rekonstrukce včetně výstavby pietního altánu je 120 milionů korun. „Přesnější částka bude známa až po dalším rozpracování projektu,“ dodala Vlčková.