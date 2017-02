Víc robotů i Ukrajinců. Zeman by tak řešil živelný rozvoj kolem Kvasin

Když začaly v 19. století stroje nahrazovat lidskou sílu, angličtí dělníci je ničili. Podle prezidenta by to však měly být právě stroje, které by mohly pomoct Rychnovsku.

„Dlouhodobé řešení je robotizace. Fascinovala mě továrna Škoda Auto ve Vrchlabí, to je opravdu robotizovaná továrna. Předseda představenstva mi říkal, že tak vybavenou fabriku nemají ani v Německu. Dozvěděl jsem se, že roboti se za dva až tři roky zaplatí,“ uvedl Zeman na dotaz, jak by řešil problémy, které nyní Rychnovsko trápí.

Region má sice díky automobilce v Kvasinách nejnižší nezaměstnanost v republice, stahuje se do něj však také spousta pracovníků ze zahraničí, zejména z Polska, Bulharska či Rumunska, kteří jsou často původci různé drobné kriminality.

Dalším řešením by podle prezidenta měl být i lepší výběr gastarbeiterů, které firmy v Kvasinách a okolí přijmou. Pomohlo by tomu podle něj například vydávání více pracovních víz zájemcům z Ukrajiny.

„Jsou pracovníci, kteří nevynikají ani vysokou pracovní morálkou, ani charakterovou čestností, proto se dopouštějí zatím drobné kriminality. Jsou naopak lidé, tu Ukrajinci, tu Vietnamci, kteří se více či méně osvědčuji. Pokládám za chybu, jestliže naše vláda výrazně brzdí přísun lidí z Ukrajiny,“ uvedl Zeman, který si prý dovede představit i přísun pracovníků z Běloruska, Ruska či Srbska, kde není výrazná jazyková bariéra.

„Podle mých informací má být na Ukrajinu vydáno 3 800 pracovních víz. V naší zemi je přitom 150 tisíc volných pracovních míst a bohužel téměř nikdo je nechce obsadit,“ upozornil Zeman.

Navrhl také posílení konzulátů ve Lvově, Kyjevě, a na východě Ukrajiny. „Uvolněme tento prostor pro pracovní víza, Ukrajinci chtějí pracovat a nechtějí tady žít na sociálních dávkách.“

O Ukrajince, ale i Vietnamce české firmy v poslední době vedly největší boj. Podnikatelské svazy upozorňovaly, že je nutné co nejrychleji zrychlit přijímání zejména Ukrajinců, protože místní firmy potřebují obsadit 140 tisíc volných pozic jakýmikoli pracovníky. Vláda na začátku února souhlasila s personálním posílením konzulátu ve Lvově, roční kvóta na Ukrajince se může z nynějších 3 800 lidí zdvojnásobit (za dva roky přibylo v Česku 120 tisíc gastarbeiterů, více čtěte zde).

Firmy už lákají zahraniční dělníky, českých je nedostatek

Problémy Rychnovsku přinesl zejména extrémně rychlý rozvoj tamní průmyslové zóny kolem automobilky v Kvasinách. Vláda podpořila rozvoj průmyslové zóny, kde Škoda Auto slíbila investovat do závodu přes 7,2 miliardy korun a vytvořit dva tisíce míst. Pracovní místa už se však nedaří obsazovat českými pracovníky, proto firmy lákají ty zahraniční.

„Když vláda přijala usnesení k rozvoji průmyslové zóny Solnice - Kvasiny, nikdo nepočítal, že to bude tak masivní a rychlé,“ řekl starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa.

Nedostatek pracovníků s sebou přináší i další problémy. Kromě již zmiňované drobné kriminality cizinců, trápí region i nedostatek bytů a parkovacích míst (více čtěte zde).

„Trh s nemovitostmi a byty je naprosto rozvrácený. Když tady budete chtít bydlet, nic nenajdete. Majitel raději pronajme byt pracovníkům z automobilky, kteří mu v součtu zaplatí víc,“ popsal Skořepa. Řada cizinců také v bytech bydlí takzvaně na směny, kdy se na jedné posteli podle směn ve fabrice střídají i tři lidé.

„To musí skončit, chceme do toho zatáhnout ministerstvo zdravotnictví, hlavně hygienu,“ reagoval ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) při své nedávné návštěvě Rychnova nad Kněžnou. Podle ministerstva musí podlahová plocha místnosti pro ubytování činit více než 5 metrů čtverečných na osobu.