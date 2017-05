Soud zváží, zda pečovatelka vinu za okrádání seniora nesvalila na šéfovou

Zatímco obžalovaná pečovatelka Lada Matysová se smířila s podmínkou, kterou jí náchodský soud uložil za krádež loni v červnu, bývalá vedoucí Miloslava Jirásková se proti nepodmíněnému tříletému trestu za krádež a zpronevěru odvolala a krajský soud v jejím případě rozsudek zrušil.

Vedoucí už dříve tvrdila, že peníze nikomu nesebrala. Pouze u jedné klientky připustila, že včas nepředala dvacetitisícovou hotovost. Prohlásila, že ji podřízená očernila, což jí prý poradil její tehdejší partner starosta (psali jsme zde).

Ve čtvrtek se odsouzená pečovatelka vrátila k soudu již jen v roli svědkyně. Avšak odmítla znovu vypovídat i konfrontovat se s bývalou šéfkou, že by jí to mohlo přitížit k trestu, který již dostala.

Znalec hodnotil věrohodnost pečovatelky

Psycholog Jan Lašek, který už dříve jako znalec zkoumal osobnosti obou žen, vyhodnotil pečovatelku jako velmi submisivní a vedoucí jako velmi dominantní. Tentokrát odpovídal na otázky po věrohodnosti výpovědí pečovatelky, jak to žádal krajský soud.



Pečovatelka se už od chvíle, kdy celá věc vyšla najevo a kdy se pokusila o sebevraždu, drží stejné verze, že ona peníze vybírala a vesměs je předávala své vedoucí. Žalobce se proto dotazoval, zda je představitelné, že by submisivní člověk pod tak silným tlakem soustavně lhal už od počátku.

„Je pravděpodobnější, že takový člověk bude spíše soustavně lhát, než že by najednou obnažil pravdu. Situace se mnohokrát osvědčila, nešlo o jeden výslech, rozhovorů byla řada, soudní líčení. Zatím, promiňte, je stále naživu, nic zlého se nestalo, tak proč měnit taktiku. V tom není ratio, to je zkušenost, nemá to charakter předem promyšleného jednání,“ uvedl Jan Lašek.



Pečovatelka vybírala peníze z karty nepohyblivého, ale svéprávného vozíčkáře, který s tím souhlasil. Za nákupy nechtěl žádné účtenky, protože ženě věřil.

Původně měl na účtu přes 1,7 milionu korun, když zdědil dům a prodal byt. Žena celkem vybrala z karty víc než 1,5 milionu, ale jen menší část posloužila na výdaje vozíčkáře.