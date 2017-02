Za únos a znásilnění batolat dostal muž 17 let, jeho sestřenice šest

Na 17 let do věznice s ostrahou poslal Krajský soud v Hradci Králové osmadvacetiletého Pavla Š. za pokus o vraždu, únos, znásilnění dvou batolat a další skutky. Soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Denisa K., která se soudu přiznala, odešla s trestem šesti let vězení.