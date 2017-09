Na síti vydíral dívky, aby mu posílaly erotické snímky. Dostal podmínku

Sedmatřicetiletý muž se snažil přimět školačky, aby mu posílaly erotické snímky. Byl obviněn například ze sexuálního nátlaku, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy mládeže, vydírání či svádění k pohlavnímu styku. Hrozilo mu až 12 let vězení.

Soud přihlédl k řadě polehčujících okolností. Třeba že se Vítek přiznal nebo že má doposud čistý trestní rejstřík. „Lituji toho. Kdybych to mohl vrátit, neudělal bych to. Nějak jsem se do toho dostal a nevěděl jsem, jak z toho ven. V té době se mi rozpadl vztah,“ uvedl Vítek.

Obžaloba ho viní, že od podzimu 2015 do jara loňského roku prostřednictvím sociálních sítí obtěžoval sedm nezletilých dívek. Nejmladší bylo 12 let. Podle spisu zneužil jejich naivity, důvěřivosti a zvědavosti, vylákal od nich nejprve intimní snímky nebo je přiměl, aby se uspokojovaly před webkamerou.

Když pak ve svých sexuálních požadavcích přitvrdil a ony byly proti, některé z nich vydíral zveřejním fotografií.

Vyhrožoval mi, že snímky rozešle po škole, uvedla dívka

„Je mi třináct, studuji sedmou třídu základní školy v Dobrušce. Chodila jsem s kamarádkou na webové stránky, kde se svlékají chlapci. Jednou jsem narazila na internetu na muže, který se při masturbaci natáčel na webkameru. Chtěl, abych se také svlékla a připojila se na Skype,“ citoval předseda senátu z výpovědi jedné z dívek.

„Když jsem odmítla poslat mu intimní fotografie, začal mi vyhrožovat, že rozešle po škole, kam chodím, video, kde jsem do půl těla nahá. Hlavu si skrýval,“ četl soudce z protokolu.

Další dívku si muž našel na Facebooku, kde vystavovala své fotografie. „Nešlo o žádné vyzývavé snímky. V roce 2015 mě kontaktoval někdo, kdo tvrdil, že mu je 15 let. Dopisovali jsme si, dozvěděl se, kam chodím do školy, kolik mi je let. Pak si řekl o moje dvě fotky, na kterých jsem byla oblečená. Nic podezřelého jsem na tom neviděla,“ uvedla dívka.

„Pak mě chtěl vidět na fotkách ve spodním prádle, i tohle jsem udělala. Když jsem po čase začala odmítat erotické snímky, vyhrožoval mi, že snímky rozešle po škole a mému příteli. Znal i jeho jméno, asi z Facebooku. Byla jsem zoufalá a vystresovaná,“ dodala.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájkyně se vzdali práva na odvolání.