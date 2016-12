Kraj sepsal plán do roku 2020, chce specializovat nemocnice i školy

Kromě již tradičních závazků, jakými jsou například dostavba nemocnice v Náchodě či investice do krajských silnic druhé a třetí třídy, přišla pětičlenná koalice i s několika čerstvými zlepšováky. Krajská vláda, která vzešla z říjnových voleb, hodlá splatit dosavadní starší dluhy ve výši zhruba 450 milionů korun.

„Chceme také vyřešit vlastnické vztahy k budově krajského úřadu. Nejlépe tak, aby budova přešla do majetku Královéhradeckého kraje,“ uvedl Václav Řehoř (ODS), nový radní zodpovědný za majetek a investice. Zrekonstruovaný objekt bývalého hradeckého pivovaru je totiž stále ve vlastnictví leasingové firmy.

Kraj si v roce 2006 na vybudování nového sídla sjednal půjčku ve výši 1,9 miliardy korun. Smlouva by měla trvat až do roku 2025, dluh se však už podařilo snížit zhruba na 380 milionů korun a nové vedení kraje věří, že se leasing podaří doplatit dřív.

Majetku se týká i další závazek, a to snaha o energetické úspory krajského nemovitého vlastnictví. „Nyní již testujeme program, jehož výsledkem by mělo být hospodárnější využití majetku kraje,“ sdělil Řehoř a zdůraznil, že by se v rozpočtu kraje do budoucna mělo promítnout i využití chytrých technologií, které pomohou s energiemi hospodařit lépe.

V ekonomickém oddílu prohlášení se radní zavázali také k personálnímu a organizačnímu auditu krajského úřadu a příspěvkových organizací (psali jsme o něm zde) či k posílení investic na úkor provozu.

„Získání dotací pro investice je politický úkol nejvyššího řádu,“ řekl Rudolf Cogan (STAN) zodpovědný za hospodaření kraje a připomněl, že chce v budoucích letech rozpočet schvalovat jako přebytkový.

Peníze do kraje chce nová rada přitáhnout většinou z různých dotačních programů, a to nejen pro sebe, ale také pro ostatní žadatele.

„Chceme být pilířem pro žadatele o dotace, kterým pomůžeme s administrací a komunikací s poskytovatelem dotace,“ slíbil Pavel Hečko (ČSSD), který má na starost regionální rozvoj. Kraj bude pokračovat ve vypisování vlastních grantů, zejména v programu obnovy venkova, který finančně pomáhá při rozvoji menších obcí v regionu.

Změny by se v následujících letech měly dotknout různých oblastí v kraji, hlavně však zdravotnictví. Toho se v programovém prohlášení rady dotýká nejen slib zahájení obří rekonstrukce náchodské nemocnice, ale také nutnost reorganizace krajem vlastněných nemocnic.

„Bude nutná oborová specializace jednotlivých zařízení. Je pro nás nemožné a neudržitelné, aby všechny naše nemocnice byly jakýmisi malými fakultkami,“ upozornil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Do oborové struktury chce rada zasahovat nejen v krajských nemocnicích, ale také ve školách provozovaných Královéhradeckým krajem. Ty už dlouhodobě trápí nedostatek studentů, především na technických a odborných školách a učilištích.

„Podle odhadů se v budoucnu už nepodaří naplnit čtvrtinu volných míst na středních školách,“ uvedla Martina Berdychová (STAN), hejtmanova náměstkyně zodpovědná za školství, kulturu a sport.

Kraj podle ní bude nucen do oborové struktury škol sáhnout a více ji provázat s pracovním trhem v regionu. „Možná to s sebou ponese nepopulární kroky, ale udělat to musíme,“ zdůraznila Berdychová.

Se strukturou středních škol a učilišť se trápila už její předchůdkyně, kterou političtí kolegové ani ředitelé ve velké vlně slučování krajských škol nakonec nepodpořili. Berdychová chce proto případné změny ve školské síti v prvé řadě projednat s řediteli i se samosprávami.

Kraj by také chtěl zvýšit kapacity různých sociálních zařízení a rozšířit jejich dostupnost, ale zároveň zajistit rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele. „Sociální služby by se neměly stát zdrojem podnikání pro různé podnikavce,“ upozornil náměstek zodpovědný za sociální oblast Vladimír Derner (Koalice pro KHK).

V kapitole prorodinné politiky by Derner chtěl podpořit ženy pracující v krajských institucích zkrácenými nebo sdílenými úvazky a také možností pracovat z domu.

Před novým krajským vedením je i vypsání tendru a vysoutěžení nových autobusových dopravců na následujících deset let (více čtěte zde). I proto se tento závazek objevil v programovém prohlášení.

„Zaměříme se i na optimalizaci veřejné dopravy, abychom obyvatelům a obcím nabídli časově a trasově výhodnější plošnou obsluhu,“ slíbil náměstek pro dopravu Martin Červíček (ODS). V dopravě bude usilovat také o podporu zavádění nových ekologických technologií, například alternativních pohonů.