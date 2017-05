Nechceme další komín, volají odpůrci rozšíření továrny v Častolovicích

Asi sto nespokojených lidí se v pátek vpodvečer sešlo na náměstí v Častolovicích na Rychnovsku, aby vyjádřili svůj nesouhlas s plánem továrny. Lidé poukazují hlavně na to, že společnost už teď nesplňuje emisní limity, musela požádat o výjimku do konce roku 2020 a nová linka podle nich emise ještě zvýší.

„Když to vypouštějí a fouká jihozápadní vítr, je to takový smrad, že ze zahrady zdrháme domů. Proto máme strach z přístavby a začali jsme sbírat podpisy pod petici. Někdo se musí ozvat, když se nás nezastane radnice,“ říká předseda spolku Ekors Vladimír Vomáčka v narážce na fakt, že radnice se záměrem firmy souhlasí.

Společnost však tvrdí, že nový provoz bude mít opačný efekt. Zatímco dvě současné linky s kupolovými pecemi používají koks, moderní třetí linka bude mít kyslíkoplynovou pec. Ta dokáže roztavit i meziprodukty, které nyní firma zpracovává ve vlastní briketárně. Právě jejím odstavením se mají emise oxidu siřičitého v továrně snížit až o 45 procent.

„Odstraníme brikety a upravíme poměry vstupních surovin, případně začneme používat nové s nižším obsahem síry. Přechodem na nové pojivo na bázi cukru s velmi nízkým obsahem volného formaldehydu snížíme také emise organických látek,“ popisuje změny manažer Isoveru pro ochranu životního prostředí Lubomír Meller.

Právě emise rakovinotvorného formaldehydu vadí kritikům továrny nejvíce. Měření však v minulosti prokázala, že továrna vypouští desetkrát méně této látky, než povolují normy. Díky nové lince se upraví i vstupy do stávajících pecí a firma slibuje snížení emisí formaldehydu a amoniaku o 95 procent.

„Knauf v severočeské Krupce dělá už řadu let vatu bez formaldehydu. Tady ale tvrdí, že to bez formaldehydu nejde,“ upozorňuje Vomáčka.

Lidé požadují posudek EIA

Továrna už v prosinci podala na krajský úřad oznámení o záměru zřízení nové linky. Úřad později rozhodl, že projekt nebude potřebovat posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). To se však spolku Ekors nelíbí a proti rozhodnutí se odvolal. Věc tak nyní řeší ministerstvo životního prostředí.

„Podle zákona tento projekt automaticky nepotřebuje EIA a podléhá zjišťovacímu řízení. Obec a další orgány řekly, že s projektem souhlasí a EIA nepožadují. My si myslíme, že padesátimetrový komín by měl EIA podléhat, protože kdyby toto chtěli postavit na zelené louce, tak to posouzení podléhat bude,“ tvrdí spoluautor odvolání Roman Ságner, který upozorňuje také na to, že projekt neřeší vypouštění emisí při havarijních situacích, kdy jdou zplodiny nouzovými komíny.

Vedení městyse s názorem spolku nesouhlasí. Stejně jako členové Ekorsu byli zastupitelé na prezentaci nové technologie přímo v továrně a vnímají ji naopak jako přínos.

„Bude se instalovat opravdu moderní technologie, která má snížit emise. Je to vyvoláno zpřísněním emisních limitů, kterým se musí podnik přizpůsobit, takže si myslím, že čím rychleji se proces zavede, tím lépe pro občany Častolovic. Pokud to chce někdo zase blokovat, nedosáhne se ničeho jiného, než že se zavedení oddálí,“ říká starosta Zdeněk Praus (ANO).