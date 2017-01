Na sněhu se stala řada nehod, po střetu s kamionem zemřel řidič auta

Tragická nehoda u Sobotky na Jičínsku se stala krátce po druhé hodině odpoledne. Osobní auto na silnici I/16 dostalo na sněhu smyk a srazilo se s protijedoucím kamionem. Osobní vůz byl zcela zdemolovaný a jeho řidič vážným zraněním na místě podlehl.

„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Jičína a dobrovolní hasiči ze Sobotky. Silnice je v místě události neprůjezdná,“ uvedla krátce po nehodě mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková. Policisté odkláněli dopravu po vedlejších komunikacích.

Nejvíce nehod se stalo na Náchodsku a Rychnovsku, kde sněžení komplikovalo dopravu už od pondělních dopoledních hodin.

V Provodově se krátce po jedné odpoledne srazilo osobní auto s dodávkou, zranilo se pět lidí, z čehož jednoho museli vyprostit hasiči. Rychlá záchranná služba pak pětici přepravila k ošetření do nemocnice.

Mezi Dobruškou a Opočnem dvě osobní auta skončila po nárazu v příkopu a jednomu z nich začal hořet motor. Požár uhasila až přivolaná jednotka hasičů.

„Řidička po střetu vypadla z okénka automobilu a stěžovala si na bolesti zad. Hasiči jí poskytli předlékařskou pomoc a tepelný komfort v zásahovém vozidle,“ uvedla Žahourková.

Zraněný byl i řidič druhého vozu. Zdravotníci je proto převezli k vyšetření do nemocnic v Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové.

Další nehody se většinou obešly bez vážnějších zranění a škod. Třeba ve Velkém Poříčí na okraji Hronova na Náchodsku blokovala provoz nehoda dvou osobních aut. Střet dodávky s chodcem řešili policisté také v Tutlekách na Rychnovsku, obešel se bez zranění.

U Nového Města se zasekly kamiony

Přestože na několika místech měli potíže hlavně řidiči kamionů, podle silničářů se podařilo sledované komunikace v kraji udržet sjízdné. „Máme v terénu všechnu techniku. Silnice jsou s opatrností sjízdné, a to včetně těch horských,“ uvedl Milan Baxa z trutnovského cestmistrovství.

Kamiony zaseknuté v kopci v Novém Městě nad Metují (2.1.2017).

Přesto se tvořily dlouhé kolony kamionů na Broumovsku nebo v Novém Městě nad Metují na silnici I/14. Tam měli řidiči problém s výjezdem na Dobrušku. Je to stoupající úsek s několika zatáčkami a takzvanou „myší dírou“, tedy úzkým podjezdem pod železniční tratí, kam se vejde jen jedno vozidlo.

„Kolegové říkali, že se nahoře zašprajcoval kamion, a proto tady stojíme. Mělo by to být průjezdné jedním směrem, už tam jela policejní hlídka,“ řekl jeden z čekajících kamioňáků.

„Stojí to tady asi hodinu. Silničáře jsem tady viděl dopoledne a pak projeli až teď po druhé hodině. Pěkně se na to vykašlali. Je to tady samý náklaďák do Kvasin, hrozný provoz,“ uvedl před třetí hodinou odpoledne Zdeněk Mazač, který v místě bydlí.

Informace o zaseknutém kamionu se ale podle policie nepotvrdila. Po průjezdu sypače se kamiony daly pomalu do pohybu. Jenže hned prvnímu se v kopci protáčela kola a stěží se krokem dostal nahoru. Kolona tak v místě vydržela další hodinu.