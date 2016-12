Hradec má konečně publikaci o činohře, mapuje celou historii divadla

Vyznání Napsali do knihy o Klicperově divadle „Dodnes si živě pamatuji na podobu divadla, když jsem sem v únoru 92 nastoupil. Oprýskaná budova, před divadlem jen neupravený plac, uvnitř chodby z lina, oprýskaná okna i dveře, na místě scény V Podkroví jen neutěšená půda a harampádí. Jedna pánská šatna se smradlavým gaučem, ze kterého trčely kusy molitanu... Tu jednu pánskou šatnu bych bral i dnes, ale je dobře, že vše ostatní již zmizelo v propadlišti dějin. Že dnes máme u Klicperů to, co máme. Ta léta přestaveb a rekonstrukcí patřila k těm nejlepším v mém životě...“

Jiří Zapletal, herec „Když se řekne Hradec, vybaví se mi Mirek Vildman, který mi dal první šance, Josef Krofta a jeho Candide, Mirek Krobot a hlavně Jan Grossman, který způsobil, že s ním porovnávám všechny režiséry, s kterými pracuju. A vzpomínám na tehdejší podobu hotelu Grand, kde jsem mockrát obědval pod krásným Preislerovym obrazem.“

Pavel Rímský, herec „V červnu 2016 jsem hráli s Dejvickým divadlem v Klicperáku Zimní pohádku. Před představením jsem se prošel centrem města, byl hezkej podvečer, lidi pili kávičky v kavárnách na náměstí... Skoro nechtěně jsem si vzpomenul na svoje angažmá a na chmurnou podobu hradeckého náměstí v těch letech. A u kostela přišla vzpomínka na Josefa Kroftu, jak jsem se tam s ním nedávno loučil. A taky na to, jak mi kdysi jeden hradecký historik po pár deckách vína tvrdil, že Hradec je „fantastický město“, kde bylo nejvíc kališníků, nejvíc fašistů a nejvíc komunistů na počet obyvatel v České republice. Nevím, asi kecal. Mám na Hradec spíš hezké než hořké vzpomínky a hned bych si dal kávičku na náměstí...“

Miroslav Krobot, režisér a herec „Je těžké shrnout v pár větách těch čtyřiadvacet let v Klicperově divadle. Bylo v tom všechno - dobré i zlé. Nějaké slavné éry? Nesmysly! To nejdůležitější mám v srdci - lidi, kamarády, se kterými jsem měl tu čest se potkat. Chtěl bych jim poděkovat.“

Dušan Hřebíček, herec „Na Hradec Králové vzpomínám s velikou láskou a vděčností. Mé první angažmá – můj první divadelní ředitel Milan Pásek – má učednická léta – mí první herečtí kolegové – má první shakespearovská role Viola ve Večeru tříkrálovém, ta měla velký význam i pro mou budoucnost – má první láska a manžel Maxmilián Hornyš – má první dcerka Kateřina – má divadelní máma, skvělá herečka a pedagožka Jarmila Cmíralová! Ani s odstupem let nemohu nic jiného než děkovat za přízeň osudu.“

Carmen Mayerová, herečka „Od roku 2005 do roku 2015 mi bylo dopřáno prožít v Klicperově divadle s kolegy a diváky geniálně tvořivá a lidsky geniální léta. Díky Bohu za to. Přeju všem z celého srdce, aby se v Klicperově divadle tvořivě i lidsky dařilo dál.“

Pavlína Štorková, herečka