Firma s opravou hangárů v Hradci nespěchá, radní jí dali slevu z nájmu

Výběrové řízení na pronájem městských pozemků v areálu Festivalparku na hradeckém letišti vyhrála loni v březnu firma, která nabídla o téměř 400 tisíc korun méně než dosavadní nájemce. Představitelé radnice tehdy argumentovali její nabídkou zhodnocení městského majetku.

„Oslovilo nás například to, že se nabídli opravit „úly“, které jsou v našem vlastnictví. Nabídli zhodnocení pozemků až do výše 4 milionů korun,“ uvedla tehdy po zastupitelstvu Romana Lišková (HDK), náměstkyně primátora zodpovědná za majetek.

Jenže uplynulo čtrnáct měsíců a hangáry neboli úly - úložiště letadel - jsou stále ve stejném stavu jako při převzetí pozemků novým nájemcem. Primátor Zdeněk Fink (HDK) loni těsně po hlasování uvedl, že pronájem pozemků vítězné firmě HDTS Power je nasmlouván na dobu neurčitou „s okamžitou výpovědní lhůtou při problémech“.

Narychlo odhlasovali slevu na nájemném, kvůli úlům

Čeká tedy podnik okamžitá výpověď z městských pozemků? Nikoliv, naopak. Primátor v minulém týdnu před zasedáním zastupitelstva narychlo svolal mimořádnou radu města, na které odhlasovali nikoliv výpověď, ale slevu na nájemném na třetí a čtvrté čtvrtletí tohoto roku, což činí 750 tisíc korun bez započtení DPH.

Firma totiž podle usnesení města nemohla naplno dostát svému záměru, s nímž do výběrového řízení loni na jaře vstupovala.

„Je teď limitovaná, protože nemůže v plném rozsahu pořádat akce, neboť hangáry nejsou uzpůsobeny pro konání kulturních akcí. Mimo jiné proto ta sleva,“ uvedla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.

V dodatku smlouvy se firma zavázala, že provede stavební úpravy a opravy do konce prosince 2019. Teprve potom jí hrozí výpověď a povinnost vrátit třičtvrtěmilionovou slevu. Náměstkyně primátora Lišková, která má městský majetek na starost, dva dny nezvedala telefon nebo hovory odmítala.

Redakce MF DNES kontaktovala také jednatele firmy HDTS Power Jana Baláže, aby se ho zeptala, proč s opravou hangárů nezačali, když příslib toho byl jedním z důvodů, že rada města vybrala za nájemce právě je.

„V té době se už rozjížděly festivaly, konzultoval jsem to se stavaři a ti mi potvrdili, že to nebude možné,“ uvedl Baláž. Na dotaz, proč s opravou nezačali po skončení festivalové sezony loni v září, neodpověděl a položil telefon. Nereagoval ani na SMS.

Hangáry doposud užívaly téměř všechny festivaly, které se na hradeckém letišti konaly. Začátkem letošního roku však hradecký magistrát informoval jejich pořadatele, že v letošní sezoně nebudou k dispozici, neboť nejsou zkolaudované pro hudební produkce. Hangáry přitom v minulosti sloužily jako ochrana letecké techniky před bombardováním.

„Při projednávání letošních krátkodobých akcí nejenom na letišti jsme byli policií upozorněni na rizikový stupeň ve vztahu k protiteroristickým opatřením v rámci celé Evropy,“ uvedla letos v lednu mluvčí magistrátu.

Podle primátora Zdeňka Finka město o tom, že festivaly v uplynulých deseti letech otevřely letištní úly jako další pódia, nevědělo. „Úly byly kolaudované jako sklady. My jsme se teď dozvěděli, že se v nich konají koncerty. Prý snad i uzavřené,“ podivil se na lednové tiskové konferenci.

„Od roku 2007 to nikomu nevadilo. Považuju to od města za dost absurdní krok,“ reagoval Michal Thomes, šéf festivalu Rock for People, který letos na hradeckém letišti odstartuje už za dva měsíce.

Jen pětina pozemků patří městu

Když o rozhodnutí města informovala MF DNES (psali jsme zde), zavázalo se vedení radnice, že do léta upraví dva hangáry tak, aby je šlo otevřít pro hudební produkci. „Projektant musí vyřešit únikové východy a požární bezpečnost. Nikdo si nevezme na triko, aby to fungovalo jako doposud,“ dodala Lišková.

Festivalpark vznikl na hradeckém letišti v roce 2006 jako prostor pro velké hudební festivaly a dalších akce. Na 80 procent jeho pozemků patří soukromému vlastníkovi, zbylá pětina, a to především komunikace a zmiňované úly, jsou města.

Od radnice je měla stejně jako zbylé soukromé pozemky pronajaty firma Festivalpark patřící organizátorovi Hip Hop Kempu Radku Maliníkovi. S ním však město smlouvu rozvázalo a loni na jaře vypsalo nové výběrové řízení, do nějž se přihlásily čtyři firmy.

Radnice vybrala trutnovskopražskou firmu HDTS Power Jana Baláže, která se zabývá zemními pracemi, autodopravou a servisem nákladních vozů, s nabídkovou cenou 2 miliony korun. Nejvyšší cenu přitom podala Maliníkova firma, která městu za pronájem jeho parcel nabízela 2,39 milionu. Vedení se tehdy zaklínalo zejména Balážovým slibem investic do areálu a rekonstrukce úlů.

Radnici zaujal také záměr postavit v areálu Festivalparku rodinný zábavní park Bagroland, Svět vrbových staveb, Family barbecue garden a pořádání dětských příměstských táborů. Ani jedno nájemce zatím neuskutečnil.