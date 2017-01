Další rána pro festivaly v Hradci, na letišti letos nesmí využít hangáry

K letním festivalům konajícím se na letišti v Hradci Králové přitom hangáry neodmyslitelně patří. Obvykle slouží jako restaurace, kina, tančírny či kavárny a v roce 2012 poskytly útočiště stovkám lidí, když festival Rock for People smetla větrná smršť se silným přívalovým deštěm (psali jsme například zde).

Letos si však fanoušci festivalů na hradeckém letišti hangáry neužijí. Hradecká radnice zakázala jejich využívání, neboť zjistila, že hangáry, které tu pro festivaly bez problémů byly řadu let, nejsou zkolaudované.

„Při projednávání letošních krátkodobých akcí nejenom na letišti, jsme byli policií upozorněni na rizikový stupeň ve vztahu k protiteroristickým opatřením v rámci celé Evropy, proto v současnosti dochází ze strany města k revizi účelu užívání areálu s cílem zajištění bezpečnosti návštěvníků,“ vysvětluje mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.

Pro pořadatele festivalů bude komplikací nemožnost využít úly, protože díky nim mohli prodlužovat čas produkcí. V areálu totiž musí s hraním vždy končit v jednu hodinu ráno. „Je spousta lidí, kterým se ale ještě v jednu nechce jít spát a vždy se přesunují na menší pódia do hangárů. Oni teď neřeknou: OK, jdeme spát,“ říká pořadatel srpnového festivalu Hip Hop Kemp Radek Maliník.

Rock For People: Bez nich bude Festivalpark jen nudná placka

Rozhodnutí města překvapilo i pořadatele druhého velkého festivalu - Rock for People, který se na hradeckém letišti uskuteční začátkem července. „Bohužel jsem nebyl minulý týden na schůzce, kde se to probíralo, takže se ještě budu snažit město kontaktovat a bavit se o tom. Pro nás by totiž bylo uzavření hangárů velkou komplikací. Navíc právě hangáry jsou to, co hradecké letiště dělalo zajímavým. Bez nich bude Festivalpark jen nudná placka jako kdekoliv jinde,“ říká Michal Thomes, který Rock for People pořádá.

Festival totiž úly využíval nejen pro restauraci a kino, ale měl v nich i menší pódia. A stejně tak to chtěli mít i v letošním roce. „Dozvídáme se to až teď v lednu, kdy už zamlouváme kapely, které by v hangárech měly hrát,“ říká Thomes, který si už předběžně vyčíslil i náklady, jaké by akce bez hangárů měla: „Budou to odhadem dva až tři miliony korun.“

Hangáry ve velkém využíval i festival taneční hudby Air, jehož návštěvníci se na uzavřených pódiích mohli bavit až do rána.

Pořadatelé kroutí hlavou zejména nad tím, že kryty v uplynulých letech zcela bez problémů používali. „Od roku 2007 to nikomu nevadilo. Považuju to od města za dost absurdní krok,“ dodává Thomes.

Město: Cílem je vytvořit zajímavé zázemí

Podle mluvčí radnice Vlčkové se začaly hangáry jednorázově používat po tlaku hygieny a lidí bydlících v okolí, kteří si stěžovali na hlučnou hudbu dlouho po půlnoci. „Začaly se využívat s omezením bezpečnostních prvků v pozdních nočních hodinách. Naštěstí nedošlo k žádným mimořádným ohrožujícím situacím,“ říká Vlčková. Objekty prý byly zkolaudované jako sklady letištní vojenské techniky, a nikoliv jako prostory pro hudební produkci.

S myšlenkou, že tak magistrát pořadatelům velkých hudebních festivalů jen hází klacky pod nohy, nesouhlasí. „Naopak, cílem je vytvořit zajímavé zázemí pro hudební festivaly do budoucna. Chceme zajistit rekolaudaci, rekonstrukci a vybavení hangárů tak, aby byla zajištěna především bezpečnost návštěvníků,“ dodává.

Radnice v tuto chvíli řeší situaci s nájemcem areálu, v nejbližší době prý očekává vznik odborného technického řešení.

Areál Festivalparku tvoří zhruba 80 procent soukromých pozemků, které má v nájmu firma Festivalpark a 20 procent městských pozemků, které v minulosti radnice rovněž pronajímala Festivalparku, ale loni firmě Radka Maliníka smlouvu město vypovědělo a našlo si na pozemky nového nájemce - společnost HDTS Power (více čtěte zde).

Právě nový nájemce, ačkoliv měl nabídkovou cenu nižší než dosavadní dlouholetý nájemce Maliník, slíbil radnici, že hangáry zrekonstruuje. „Nabídli zhodnocení pozemků až do výše čtyř milionů korun,“ vysvětlila loni v dubnu náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK), proč radní vybrali tohoto nájemce. Byť má městské pozemky v nájmu již téměř rok, do rekonstrukce se nepustil.

V Hradci Králové kvůli sporům s radnicí skončí i další tradiční akce jako je Den Labe nebo multižánrový rodinný festival Play Fair (více čtěte zde).