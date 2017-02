Agresivita řidičů sněžných skútrů roste. V Krkonoších útočí na strážce

Vyrážíme z Pece pod Sněžkou po lesní cestě směrem na Výrovku na hřebeny východních Krkonoš. Hlídku tvoří tři strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeden policista. Je krátce po 17. hodině, teplota vzduchu těsně nad nulou a rychle se stmívá.

Strážci parku několikrát týdně projíždějí hory na skútrech a snaží se bojovat hlavně proti řidičům skútrů a čtyřkolek, kteří nerespektují pravidla parku. Kontrolují ale i rolbaře, kteří se s motorovými vozidly pohybují po chráněných oblastech Krkonoš. „Kvalita sněhu není dobrá, podmínky nejsou pro skútraře ideální. Mají rádi prašan, lépe se jim v tom jezdí a skáče. Dnes to nevidím růžově,“ varuje lovec skútrařů a strážce KRNAP David Mlejnek.

První zastávka je kousek nad Richtrovými boudami. Po cestě z Pece se k nám blíží rolba. „Prosím předložte mi vaše doklady, provedeme zkoušku na alkohol,“ říká dopravní policista krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Martin Vavřínek dopálenému řidiči rolby, která je označena jako taxi.

Muž ani na okamžik nezaváhá a mobilem volá na boudu, kam má namířeno. Nemá totiž povolení pro vjezd do národního parku. Policista vypíše taxikáři dva tisíce korun pokuty a ten bez mrknutí oka zaplatí.

Řidič rolby může mluvit o štěstí. Bez platného povolení k vjezdu do parku může dostat pokutu až pět tisíc korun a pokud by bylo zahájeno správní řízení, tak až desetitisíce korun. „Na nejbližším místě se otočí a vrátí se zpět do Pece, odkud vyjel,“ říká strážce KRNAP Ondřej Moštěk.

Skútraři hlídky ohrožují, poškodili jim vybavení

Další zastávka je na křižovatce turistických cest u Výrovky v nadmořské výšce okolo 1 360 metrů nad mořem. I tam mají strážci zkušenosti s nelegálními skútraři. Je tma, v dálce svítí vysílač na Černé hoře, pod námi Pec pod Sněžkou a sjezdovky připravené na večerní lyžování. Místo skútrařů se ale setkáváme jen se skupinou skialpinistů, kteří se na hřeben vydrápali z Modrého dolu.

„Taxikář, kterého jsme zastavili, má hodně známých z branže. Nedivil bych se, kdyby o nás už věděli skútraři nejen v Peci, ale i ve Špindlu. Zřejmě je už varoval, už se to rozkřiklo,“ míní Moštěk, který pohledem pročesává hory. Podle něj je až podezřelý klid. Rozsáhlý prostor od Liščí hory přes Rozcestí až ke kapličce nad Modrým dolem a Luční boudou má jako na dlani. Vidíme ve tmě jen světla čelovek lyžařů, žádný oslnivý kužel skútru.

Všichni tři strážci dobře vědí, čeho jsou skútraři schopni. „Často jsou agresivní. Když se je snažíme zastavit, najíždějí na nás. Dokonce, když jsme jim zatarasili cestu, nám urazili lyžinu u skútru! Nespolupracují. Jezdí v helmách v kuklách, jsou v podstatě anonymní. Myslíme si, že víme, kdo to je, ale důkazy nám chybějí. Po hřebenech jsou schopni jet i stovkou, hledají adrenalin, povyražení. Mají pořádné mašiny,“ říká Mlejnek.

„Nejčastěji jezdí večer, třeba ze Špindlu do Pece, kde si dají drink a pak zpět. Celou noc je klid a pak třeba v jedenáct večer jsou tu, je to hodně nárazové,“ doplňuje strážce David Papík.

Z rašeliniště někdo udělal tankodrom

Oblíbená trasa adrenalinových skútrařů je třeba hřebenovka mezi Rozcestím a Luční boudou nebo cesta mezi Předními Rennerovkami a Tetřevími boudami. Právě tam míříme. „Tady se to jmenuje Liščí svážnice, často ji využívají k nepovolenému výjezdu na hřebeny,“ ukazuje Papík na lesní cestu, která spadá ostře do údolí. „V parku máme vytipované cesty, které používají a tohle je jedna z nich. Vidíte stopy skútru, jsou ale staršího data,“ doplňuje Papík.

Policie i strážci parku upozorňují, že problémy dělají především vyznavači adrenalinu. „Není to tak, že každý skútr na horách je problém. O pravidelné zásobování bud, které v zimě za souvislé sněhové pokrývky zabezpečují skútry či rolby na základě platného povolení k vjezdu do KRNAP, nejde. Problém je, když někdo skútr používá v národním parku pro zábavu, jako adrenalin, k závodění. Takových lidí není mnoho, ale působí nemalé problémy. A co je znepokojivé, tento jev sílí,“ potvrzuje mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Strážci ve spolupráci s policií zintenzivnili kontroly kvůli začínajícím jarním prázdninám. Každoročně v těchto dnech se Krkonoše mění v jedno velké rekreační středisko a nebezpečí od nelegálních skútrařů narůstá.

„Letošní zima je po dlouhé době opět bohatá na sníh. Možná i proto v uplynulých dnech strážci zjistili, že řidiči skútrů řádili dokonce i v nejcennějších lokalitách první zóny KRNAP. Zhruba před 14 dny někdo udělal z Černohorského rašeliniště ježděním skútru tankodrom a před pár dny si několik řidičů udělalo závodní dráhu z vrcholu Kotle,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Řidiči skútrů nejenže porušují zákaz vjezdu do národního parku, ale vjíždějí i do území, kde se ani pěší nemohou pohybovat ve volné krajině.

„Přestože je na většině území Krkonoš dostatečná sněhová pokrývka, už samotný vjezd mimo cesty může nenávratně poškodit cenné chráněné ekosystémy, k jejichž ochraně byl národní park ustanoven. Nadměrnými vjezdy skútrů a jejich jízdami volným terénem, zejména ve večerních hodinách, také dochází k rušení živočichů, především zimujícího tetřívka obecného,“ říká Drahný.

Šílenci na skútrech ohrožují i lyžaře

V Krkonoších ohrožují neukáznění řidiči skútrů a čtyřkolek i samotné lyžaře. „Nelegální vjíždění skútrů na území KRNAP nechápeme jen jako útok na ochranu přírody. Od provozovatelů sjezdových tratí máme zprávy, že nerespektující řidiči za tmy vjíždějí také na upravené sjezdovky a stejně tak si stěžují i upravovatelé běžeckých tratí,“ uvádí Hřebačka.

Kolem 19. hodiny večer po třech hodinách a po projetí více než 20 kilometrů tras ve východních Krkonoších sjíždíme s lovci skútrařů do Pece. Šichta jim ještě nekončí, vrátí se na hřebeny a budou pokračovat v hlídkování až do půlnoci.

„To, že jsme nikoho ze skútrařů zatím nenačapali, žádný průšvih není. Ukazuje to, jak můžeme působit preventivně. Není to poslední hlídka. Výjezdy do terénu chceme ještě zintenzivnit,“ loučí se strážce KRNAP Ondřej Moštěk a s ostatními členy se vydává opět na hřebeny.