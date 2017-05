RegioJet omezuje autobusy do Hradce, chce se však vrátit po kolejích

Hradec s Prahou už nebude spojovat obvyklých deset spojů denně v každém směru, ale pouze čtyři. Hradec navíc už nebude startovacím či cílovým bodem, ale jen průjezdním.

„Vidíme poptávku z dalších měst, jako jsou Náchod, Jaroměř, Česká Skalice nebo Trutnov. Naopak poptávka po cestování mezi Hradcem a Prahou stále klesá, a proto jsme se rozhodli poněkud přehodnotit koncept,“ říká mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Linky z hradeckého terminálu do Prahy budou vyjíždět v 6:15 (spoj z Náchoda) a 7:15 (z Trutnova) a odpoledne ve 13:15 (z Náchoda) a 15:15 (z Trutnova). V opačném směru pak od Černého mostu vyrazí žluté autobusy v 8:30 (cíl v Náchodě), v 10:00 (Trutnov), v 16:00 (Náchod) a poslední v 17:30 (Trutnov).

Autobusy na trase do Náchoda budou stavět v Holohlavech, v Jaroměři na zastávce Na Špici, v Dolanech, v České Skalici na náměstí a v Náchodě na autobusovém stanovišti. Ceny jízdenek na trase Praha - Náchod začínají na 135 korunách s kreditovou jízdenkou, na trase Praha - Jaroměř pak na 110 korunách. Na této trase RegioJet nasadí autobusy Irizar s internetem a horkými nápoji zdarma a individuálními obrazovkami s možností sledování filmů či poslechem hudby v každé ze sedaček.

Firma se zúčastní soutěže na dotované rychlíky

RegioJet však věří, že do Hradce Králové zase bude jezdit častěji. Tentokrát však nikoli po silnici, ale po kolejích. Železniční trh se zvolna otevírá i konkurenci a vláda rozhodla, že do roku 2021 vypíše soutěž na zajištění dopravy na rychlíkových tratích, kromě jiných i mezi Hradcem Králové a Prahou či Libercem a Pardubicemi.

Další dotované rychlíky by mohly po soutěži jezdit z Kolína přes Mělník do Ústí nad Labem, z Ústí do Liberce, z Prahy do Brna a z Ostravy do Olomouce.

„Soutěže se samozřejmě zúčastníme. Jsme připraveni jít do všech soutěží na dotované rychlíkové spoje, tedy pokud nevznikne nějaká překážka, například netransparentnost. Je to jediná cesta jak docílit nejúspornějšího provozu vlaků, nejmenšího nároku na dotace z veřejných financí a současně nejlepší služby a ceny pro zákazníka,“ zdůrazňuje Ondrůj, podle kterého soutěž rozvíří stojatou vodu.

„Vysoutěžený dopravce je samozřejmě motivován, aby uspěl, mnohem více se snaží oslovit zákazníky, přichází s nabídkami například balíčkových lístků, turistickými atrakcemi nebo speciálními nabídkami pro školy. Vysoutěžený dopravce také dokáže přitáhnout na železnici mnohem více zákazníků než například České dráhy, které jezdí bez jakékoli soutěže,“ dodává.