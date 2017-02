Mileta v ohrožení, opravu přetížené hradecké křižovatky napadli aktivisté

Plány Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), kraje i města, že v ideálním případě už za rok zahájí rekonstrukci hradecké křižovatky Mileta, dostaly vážné trhliny. Podle vedení Hradce jsou dokonce takového charakteru, že projekt za více než 200 milionů mohou i pohřbít.

Modernizace nejvytíženějšího a současně nejslabšího místa silničního okruhu sice úspěšně získala územní rozhodnutí, avšak jen několik dnů před uplynutím lhůty pro nezvratné nabytí právní moci jej napadlo Občanské sdružení Kruh pro občanskou společnost (KOS), a to dokonce předložilo vlastní dopravní řešení.

Odvolání řeší krajský úřad, ale trpělivost ŘSD, které se na opravy zavázalo dát rozhodujících 130 milionů korun, je podle radnice značně nabouraná.

„Odvolání navrhuje zcela jiné dopravní řešení. Znamenalo by to nejen jít úplně od začátku, ale byl by to v podstatě i konec křižovatky Mileta. Máme informace od ŘSD, které ještě stále drží peníze. Pokud prý v nejbližší době nedojde k pokroku a územní rozhodnutí nenabude právní moci, hrozí akutní nebezpečí, že žádná rekonstrukce křižovatky nebude. Sice prý budeme mít projekt a veškerá povolení, ale ŘSD vyhrazené peníze vyřadí a vloží je do jiných projektů,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich.



Kvůli odvolání není v nejistotě pouze trojkoalice stát, kraj, město coby investoři nové Milety, ale i developer, který chce u křižovatky vybudovat administrativně komerční centrum (psali jsme zde). V minulých týdnech sice na místě vykácel velké množství náletových stromů, kde se často scházeli bezdomovci a narkomani, a dal tím najevo, že je připraven začít stavět. Zatím kvůli chybějícímu dopravnímu napojení však nemůže.

„Bez nové Milety se centrum dopravně napojit nedá. Čekáme jak a kdy dopadne odvolání proti územnímu rozhodnutí,“ potvrdil Robert Prix, jednatel projekční kanceláře ArchaPlan.

Bouře kvůli supermarketu

KOS se na úřady kvůli Miletě obrátil již před rokem, tehdy nejvíc vadil vznik supermarketu Kaufland, o němž se sdružení domnívalo, že velikostí naprosto neodpovídá územnímu plánu. Ani po roce se nic nezměnilo: Kaufland je v očích aktivistů nejpádnějším důvodem pro podané odvolání.

„Kdyby tam ten supermarket nebyl, nebyl by ani důvod k protestům. Dopravní řešení se kvůli Kauflandu bezpodmínečně musí upravit, protože křižovatka s jistotou nebude stačit kapacitně,“ upozornil člen sdružení Aleš Dohnal. Očekávanou stavební akci přitom nekazí hlavní křižovatka na okruhu, ale výhrady k její mnohem menší kruhové „sestře“ u záchranky.

„Jsem bytostně přesvědčen, že je navržená špatně. Jako by vůbec nepočítala s tím, že do ní mají vjíždět vozy záchranky, které klidně několikrát v dopravní špičce zablokují všechny příjezdy. Přijde mi také, jako by si někdo neuvědomoval, že tudy mají jezdit kloubové autobusy MHD, ani nepřemýšlel o rameni směrem k nemocnici. Je velmi pravděpodobné, že se fakultní nemocnice bude rozšiřovat a nápor aut se nebude zvládat,“ upřesnil výhrady Dohnal a prohlásil, že by vše efektivně řešila mimoúrovňová křižovatka.

„Nemyslím si, že je to správné řešení, protože Benešova třída nikdy nebyla radiálou, tu funkci plní Brněnská a Zborovská. Naopak Benešova třída je po rekonstrukci zklidněná,“ upozornil náměstek Vedlich.

„Nepřišli s ničím novým, obdobný návrh jsem měl i já před mnoha lety. Ten systém je ale nyní přežitý,“ uvedl František Křelina, spoluautor projektu Mileta.

„Přišli jsme s řešením, které rozhodně není ideální, ale pouze reaguje na nežádoucí Kaufland. Víme, že podjezd, byť jen pro směr z Gočárovu okruhu směrem na Benešovu třídu, je problematický. Nikde jsme ale netvrdili, že na tomto řešení lpíme. Jediným naším cílem je najít způsob, jak vyřešit dopravu před nemocnicí. Pokud někdo vymyslí způsob bez mimoúrovňových křížení, budeme první, kteří to rádi podpoří,“ uvedl Dohnal.

Tisíc injekčních stříkaček

Nový nápad k řešení křižovatky u záchranky a komplikace při výstavbě Milety jen prohloubily propast mezi sdružením KOS a městem.

„Neodpustím si tvrdit, že jednání spolku KOS je pro Hradec Králové vysoce nebezpečné a nezodpovědné,“ zdůraznil Vedlich.

Ke svým někdejším známým ze spolku se nehlásí ani Křelina: „Těžko se mi hledají slušná slova. Svůj vstup do sdružení každopádně považuji za životní omyl. Jen čekám, až se na té křižovatce stane nějaká větší havárie. Jsem připravený podat trestní oznámení, protože toho mám plné zuby. Je to nehoráznost a nezodpovědnost.“

Kaufland, který vznikne v první etapě, pro KOS symbolizuje zbytečné zlo. Podle Dohnala úředníci magistrátu obešli rozhodnutí královéhradeckého zastupitelstva, když svévolně pozměnili rozsah změny územního plánu a zvětšili plochu pro budování supermarketu.

„Lokalita by se měla zastavět v souladu s původními sliby, tedy administrativou a doplňkovými službami, a ne obřím Kauflandem, který snad někdy v budoucnu doplní administrativa,“ uvedl Dohnal.

Jenže na to už je pozdě. Důkazem je vykácená plocha, kterou investor nepřímo vzkázal, že jeho trpělivost není nekonečná. „Už pouhým kácením jsme to místo zkultivovali. Nasbíralo se přitom asi tisíc injekčních stříkaček a kvůli narkomanům jsme tam vstupovali jen s bezpečnostní agenturou,“ líčil Prix.

Kdyby ŘSD od problematického projektu necouvlo, Mileta by prý mohla začít růst v roce 2018. Podle odhadu by měla stát asi 225 milionů korun, soutěžení firem by však téměř s jistotou přineslo úspory. Podle trojstranné smlouvy by kraj vložil 17 milionů, město by přidalo 78 milionů a zbývajících 130 milionů bylo připraveno zaplatit ŘSD.

Než se zjistilo, že je nepotřebný i předimenzovaný, několik let žil i projekt mimoúrovňové třípatrové křižovatky za více než 400 milionů korun.