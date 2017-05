Za většinu nádorů si lidé mohou svým životním stylem, varuje onkolog

Špatná zpráva je, že v Česku pořád roste počet pacientů s onkologickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že zejména u některých typů výrazně pokročila léčba a její úspěšnost.

„Výsledky onkologické léčby se pomalu, ale kontinuálně zlepšují. Platí to zejména pro nádory prsu, střeva, ledviny, pigmentové nádory kůže, v poslední době i pro nádory plic. Zcela neuspokojivá situace je naopak u nádorů slinivky, žlučových cest, zhoubných nádorů mozku u dospělých,“ říká profesor Jiří Petera, přednosta Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Jiří Petera Onkolog Jiří Petera (57) studoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nejprve pracoval v Ústavu radiační onkologie v Praze, v letech 1996–1999 působil ve funkci primáře oddělení radiační onkologie na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Od roku 1999 je přednostou Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Během svého působení v Hradci byl jmenován profesorem onkologie.

Onkologických pacientů v Česku neustále přibývá. Není však tato statistika zásadně ovlivněna tím, že naše populace stárne a s vyšším průměrným věkem logicky stoupá i počet pacientů?

Onkologických pacientů je skutečně stále víc. V České republice se počet nádorů meziročně zvyšuje o dvě procenta. Od 80. let se zvýšil dokonce o 25 procent, v Evropě jsme v počtu nádorů na nelichotivém 8. místě. Ročně u nás onemocní 80 tisíc obyvatel novým zhoubným nádorem a zhruba 30 tisíc na onemocnění umírá. Je pravda, že důvodem je zvyšování průměrného věku populace, důvodem jsou však i rizikové faktory související se znečištěním prostředí a nezdravým životním stylem. Na statistice se podílí také zlepšující se diagnostika, díky níž roste záchyt především časných stadií onemocnění, což vede ke klesající úmrtnosti.

Na vaší klinice jste nedávno uvedli do provozu novou magnetickou rezonanci. V čem pacientům i vám nejvíce pomůže?

Nová rezonance je speciálně určena zejména pro onkologické pacienty a její zvláštností je, že může být využita pro přesné plánování léčby zářením. Dosud nám sloužila zejména k plánování radioterapie nádorů mozku a míchy, ale začínáme ji využívat i k rutinnímu plánování radioterapie prostaty, nádorů čípku děložního, nádorů ORL, pro karcinom prsu. Další perspektivy se nabízejí například u nádorů slinivky či jícnu. Kapacita magnetických rezonancí byla ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nedostatečná, což vedlo k dlouhým čekacím dobám a k tomu, že u části pacientů ji nebylo možné využít.

Což zřejmě komplikovalo u řady pacientů léčbu.

Ano. Magnetická rezonance je zobrazovací metoda, která poskytuje v řadě případů podrobnější informace o rozsahu nádoru a jeho umístění než třeba počítačová tomografie. Platí to zejména pro nádory mozku, míchy, ORL oblasti, nádory měkkých tkání, gynekologické nádory a některé nádory trávicího traktu. Je důležitá pro diagnostiku, plánování chirurgické léčby i radioterapie a pro sledování odpovědi nádoru na léčbu. Další výhodou je, že nepoužívá ionizující záření, a proto je pro pacienta šetrnější. V horizontu zhruba pěti let počítáme s další magnetickou rezonancí, která by měla stát přímo na sále u neurochirurgů.

Jaké jsou nejmodernější trendy v léčbě onkologických onemocnění?

Je jich hned několik. Patří sem zdokonalování chirurgické léčby, nové techniky radioterapie, které zvyšují pravděpodobnost vyléčení nádoru bez poškození zdravých tkání, zavádění nových léků, zejména biologické léčby, která na rozdíl od konvenční chemoterapie umožňuje cílené zasažení molekulárních struktur, kterými se nádorové buňky liší od zdravých. Velký skok zaznamenala imunoterapie, protože se podařilo vyvinout léky, které umožňují organismu účinnou imunitní odpověď na nádorové buňky.

Blížíme se době, kdy budou některé zhoubné nádory ve většině případů vyléčitelné?

Onkologii dělám od roku 1985 a dlouho jsme se učili, že pokud mají nádory vzdálené krevní metastázy, tak jsou nevyléčitelné. Toto už přestává platit, protože s nástupem některých metod, jako je imunoterapie pigmentových nádorů kůže, lze řadu pacientů považovat za vyléčené, což je jeden z vůbec největších průlomů v historii onkologie.

Jak se stavíte k alternativním metodám léčby nádorových onemocnění? Jsou některé, které fungují, a některé, před kterými byste naopak varoval?

Moderní medicína je postavena na klinických studiích, v nichž se nové léky a postupy ověřují, zda skutečně fungují. O alternativních léčebných metodách tyto důkazy účinnosti chybějí. Existuje norská studie, která prokázala, že pacienti léčení alternativní medicínou dopadali hůře. Rozdíl byl tím větší, čím byli mladší a měli méně pokročilý nádor, a tedy větší šanci na vyléčení standardní léčbou.

Souhlasíte s názorem známého propagátora komplexní medicíny Jana Hnízdila, že rakovina je celospolečenský problém, za který si do velké míry můžeme sami tím, jak žijeme?

Rakovina je určitě celospolečenský problém. Za 75 procent nádorových onemocnění si lidé můžou sami kvůli špatnému životnímu stylu, kvůli nedostatku fyzické aktivity, nadměrnému přísunu nezdravé stravy, kouření, alkoholu a stresu.

Pomůže zákaz kouření v hospodách a drastické fotky na krabičkách cigaret?

Drastická opatření, aby se kouření omezilo, jsou zřejmě namístě. Kouření je nejen závislost, ale i příčina řady zhoubných nádorů a jeho omezení vede k snížení jejich počtu.

Můžete ze zkušeností z praxe říct, jak by měl pacient ke své vážné nemoci přistoupit, aby zvýšil naději na úspěšnou léčbu, byť je šance na uzdravení třeba jen velmi malá?

Lidé by se především měli snažit nádorovým onemocněním vyhnout, a to úpravou životního stylu a účastí na preventivních prohlídkách, kam patří mamografie, gynekologické vyšetření, preventivní kolonoskopie. Neměli bychom podcenit příznaky, jako je nepravidelné gynekologické krvácení, kašel, chrapot, bulka v prsu, změny na kůži a na sliznicích. Když to řeknu s nadsázkou, nejlepší prevencí, jak předejít zhoubnému nádoru, je koupit si italskou kuchařku a jíst ryby, ovoce a zeleninu.

A pokud člověk přesto onemocní?

Měl by respektovat doporučení onkologa, v případě rozpaků ohledně léčebného postupu si můžete vyžádat druhý názor z jiného pracoviště. Léčebný postup to obvykle nemění, protože pro onkologickou léčbu jsou vypracována celonárodní doporučení, jež se opírají o doporučení mezinárodní.

Můžete jako přednosta kliniky porovnat úroveň zdravotní péče u nás a v jiných vyspělých zemích? Patříme mezi špičku?

Úroveň onkologické péče u nás a ve vyspělých zemích je srovnatelná a mnohem dostupnější pro pacienty bez ohledu na jejich sociální situaci. V řadě západních zemí úroveň léčby závisí buď na typu pojištění, nebo se platí. Bohužel úroveň zdravotnické péče v našem státě převyšuje jeho ekonomické možnosti, což je kompenzováno nízkými platy a výsledkem je úbytek lékařů i nelékařského personálu. Významný krok představovala koncentrace specializované onkologické péče do komplexních onkologických center s předepsanou technologickou a personální strukturou a standardizovanými léčebnými postupy. Dle amerického Národního onkologického institutu je možné snížit mortalitu onkologických onemocnění důsledným dodržováním moderních léčebných postupů.

Hradečtí lékaři obdrželi výtěžek charitativního Kingspan běhu proti rakovině ve výši 319 tisíc korun. Podporujete podobné projekty?

Výtěžek charitativního Kingspan běhu proti rakovině přišel jako na zavolanou, protože tento obnos nám umožnil nákup zařízení, díky kterému můžeme novou magnetickou rezonanci využít pro léčbu nádorů čípku děložního. S podobnými projekty máme velmi pozitivní zkušenosti. Největším byl projekt radioterapie s modulovanou intenzitou, kdy se podařilo získat 10 milionů, a díky tomu jsme se stali v roce 2003 prvním pracovištěm v České republice využívajícím tuto technologii. Ze sponzorských darů byla rovněž zakoupena technologie pro brachyterapii prostaty, což je metoda, kdy se zářiče zavádějí přímo do nádoru, což umožní zvýšit dávku záření na nádor a minimalizovat vedlejší účinky. V západních zemích jsou dary pro onkologii běžnou záležitostí, protože lidé si uvědomují, že je v jejich zájmu, aby byla špičkově vybavena. Nikdo neví, kdy ji bude potřebovat.