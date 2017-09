Smuteční síni v Dobrušce chybí jen nábytek, za zpoždění zaplatí firma

Město dokonce zvažovalo, zda firmě nevypovědět smlouvu a nepokračovat ve stavbě s novým dodavatelem. To by však znamenalo nové výběrové řízení, vypořádání s původní firmou a pravděpodobně i vyšší náklady.

Tím, že radnice nakonec společnosti Trepart prodloužení prací tolerovala, ušetřila značnou sumu.

Pokuty za nedodržení termínu se vyšplhaly až k pěti milionům, a tak radnice i přes vícepráce zaplatí za rozlučkovou síň až o pětinu méně, než předpokládala.

„Objekt jsme převzali na začátku prázdnin, poté se odstraňovaly ještě nějaké nedodělky a nyní se dodělává nábytek. Měl by být hotový 15. září,“ říká starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Radnice chce ve druhé polovině září do objektu pozvat veřejnost. Samotný provoz by měl začít od října, pokud se do té doby podaří uzavřít výběrové řízení na provozovatele. Stejně jako například v Týništi nad Orlicí ani zde nebude síň provozovat samo město.

V Dobrušce rozlučková síň dlouhodobě chyběla. Místní jezdili na smuteční obřady do Bačetína, Rychnova nebo až do Týniště. Přesto její stavba vzbudila i negativní emoce. V zastupitelstvu prošla o jediný hlas a i dnes má kritiky.

„Mně se to vzhledově nelíbí. Když jdete od Dobrušky, byl na hřbitov pěkný pohled. Tohle ten ráz hřbitova kazí. Horší to bude v zimě, až nebude listí,“ řekla před hřbitovem starší žena, která si nepřála zveřejnit jméno.

„Architektonický návrh vybírali kromě zastupitelů také odborníci, památkáři, a vybrali nejméně nápadný projekt, aby nekonkuroval kostelíku. To se myslím povedlo a po architektonické stránce to není špatné,“ reaguje starosta.