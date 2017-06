Nemůžeme čekat, zní z Kvasin. Rozšíření silnice k továrně zaplatí Škoda

Komunikaci, která spojuje závod automobilky s kruhovým objezdem na silnici I/14, měl původně rozšířit kraj. Při každém střídání směn ve Škodovce se tam tvoří dlouhé kolony a blokují i dopravu na tepně z Rychnova do Náchoda (na reportáž se podívejte tady).

Peníze na stavbu prosadilo hejtmanství do návrhu aktualizovaného vládního usnesení, které stanoví, na které projekty na Rychnovsku stát pošle peníze přednostně.



Jenže přijetí dokumentu se odkládalo tak dlouho, až automobilce došla trpělivost. A tak se rozhodla, že projekt za zhruba 32 milionů korun zaplatí sama.

„Toto opatření nás bude stát hodně peněz. Bohužel by se to jinak nedařilo zrealizovat ve smysluplné době. Škoda Auto bude investovat do zkapacitnění komunikace od kruhového objezdu směrem k závodu a pokud to bude projednatelné, budeme na křižovatce stavět bypass, abychom tam urychlili průjezd,“ řekl na veřejném jednání v Kvasinách člen představenstva Bohdan Wojnar.

Silnice třetí třídy se má rozšířit o jeden jízdní pruh ve směru od automobilky. Komunikace patří kraji. Širší vozovka se vejde na stávající krajský pozemek.

Samotné hejtmanství by ji však podle odhadů stihlo vybudovat až za tři roky, a to hlavně kvůli složitým schvalovacím procesům a termínům veřejných zakázek. Kritická dopravní situace si přitom žádá rychlý zásah.

„Jestli obyvatelé na Rychnovsku něco nepotřebují, tak je to další čekání a prodlužování řešení problémů s okolní dopravou. Spolupráce s automobilkou se tak nabízela jako vhodná varianta výhodná pro všechny strany,“ vysvětlil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Bypass na okružní křižovatce

Smlouvu o právu provést stavbu podepsala automobilka s krajskou správou silnic před dvěma týdny. Na projektu však pracuje už téměř rok. Původně se počítalo s tím, že se stavba úseku dlouhého 740 metrů stihne při celozávodní dovolené až v červenci 2018. Příprava však šla dobře, a tak se bude stavět už letos.

„Nyní jsme tedy před plánem a snažíme se o to, aby to na konci července bylo hotové. To je o tři roky dříve, než by to zvládl kraj, a o rok dříve, než jsme si původně mysleli,“ vyzdvihl urychlení vedoucí vnějších vztahů automobilky Michal Kadera.

Další změnou má být zřízení bypassu na okružní křižovatce, který by od automobilky odvedl veškerou dopravu ve směru na Solnici. Jeho realizace závisela na schválení nového územního plánu Solnice, který zastupitelé přijali v pondělí.

Teprve teď bude moci automobilka připravit projektovou dokumentaci a žádat o povolení. Stavět by chtěla na podzim. Do té doby budou muset auta ze dvou pruhů před křižovatkou zipovat.

Okružní křižovatka v Solnici, od níž vede přivaděč k závodu Škoda Auto v Kvasinách.

„Rozšíření vozovky bude mít své opodstatnění až po vytvoření bypassu, kdy pruh vpravo by měl řidiče navádět už téměř od parkovišť na směr Náchod. Pak by se kolony směrem od podniku mohly krátit. K tomuto technickému řešení jsme již poskytli souhlasné stanovisko,“ uvedl dopravní inženýr rychnovské policie Josef Žabokrtský.

Podle kraje dosavadní propočty ukázaly, že průjezd úsekem se má po úpravách zrychlit dvojnásobně. Tedy místo 20 minut by řidiči měli stát v koloně deset.

Jenže opatřením si pomůže hlavně automobilka a její zaměstnanci ve chvíli, kdy lidé odjíždějí ze směny. Když o chvíli dříve pracovníci k závodu najíždějí, třetí pruh v protisměru jim nepomůže a na silnici I/14 se tak u kruhového objezdu budou dál tvořit dlouhé kolony. To chce automobilka zmírnit vybudováním informačního systému, který přijíždějící zaměstnance navede na volná místa na parkovištích.

„Zamezíme tak chaotickému kroužení lidí, kteří hledají parkovací místa, aby zbytečně nejezdili po Solnici a Kvasinách a jeli přímo tam, kde parkovací místo je,“ dodal Wojnar.

Investice se automobilce pravděpodobně částečně vrátí. Kraj nyní připravuje smlouvu o budoucím majetkoprávním vyrovnání. Její zpracování je však zatím na začátku a krajské orgány ji budou schvalovat až po ukončení stavby.

Dopravu v okolí kvasinské automobilky definitivně zlepší až další plánované stavby, hlavně obchvaty Solnice a Domašína, které by mohly vyrůst do tří let.

Dopravu do samotné průmyslové zóny zlepší nová příjezdová komunikace, kterou chce kraj postavit mezi Solnicí a Lipovkou. Ta by se v budoucnu měla stát hlavní tepnou pro kamiony jedoucí do závodu Škoda Auto v Kvasinách.