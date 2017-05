Za šíření viru HIV poslal soud prostitutku Niky69 na sedm let do vězení

Sedm let vězení dostala u krajského soudu v Hradci Králové za pokus o těžké ublížení na zdraví a šíření nakažlivé nemoci prostitutka Sabina Kapurová. Sedmadvacetiletá žena nakažená virem HIV se na internetu nabízela pod přezdívkou Niky69. Hrozil jí trest od pěti do 12 let.