Invalida dostal za telefonické výhrůžky pět let. Útočil na důchodce

Soud poslal šedesátiletého muže na pět let do vězení s dozorem. Trest mu uložil za ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování, pomluvu, vydírání a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Podle rozsudku také muži propadlo deset telefonů.

V případu druhé obžalované, jednašedesátileté Libuše Svatošové, která se podle spisu podílela na jednom telefonátu, soud konstatoval, že nešlo o trestný čin. Postoupil věc Městskému úřadu v Krásné Lípě, aby posoudil, zda nespáchala přestupek. Oběma hrozily tresty v rozmezí od pěti do dvanácti let vězení.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání proti rozsudku nad Štrausem a jeho zástupce se ihned odvolal. Zároveň státní zástupkyně podala stížnost proti usnesení ohledně Svatošové.

Obžaloba vinila Štrause z dvaceti skutků spáchaných v rozmezí let 2011 až 2015, přičemž na jednom měla podíl i Svatošová. Během této doby měl údajně s neznámými lidmi stovky telefonátů. Štraus ale přiznal jen některé a odmítl, že by někomu vyhrožoval či dokonce někoho vydíral. „To, co je mi kladeno za vinu, je pravda jen částečně,“ uvedl.

Vybíral si lidi, kteří se v rozhlasu svěřovali

Štraus podle spisu útočil z Libuně na Jičínsku, kde do zadržení policií sám žil (o zadržení muže zásahovkou jsme psali zde). Kontakty získával v živém vysílání Českého rozhlasu, kde posluchači na sebe nechávají telefonní čísla.

„Všichni poškození v této kauze jsou starobní nebo invalidní důchodci či nějakým způsobem hendikepovaní lidé, kteří komunikují prostřednictvím živého vysílání rozhlasu. Telefonují do rozhlasu a rozebírají svoji situaci. Toho obžalovaný využil, získal jejich telefonní čísla a pak je nevybíravě obtěžoval,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová na počátku projednávání u soudu (více čtěte zde).

Terčem jeho útoků se stali i moderátoři Českého rozhlasu a dvacet převážně osamělých starších lidí. Štraus jim podle spisu nadával přímo ve vysílání rozhlasu hned v několika pořadech a na telefonních číslech, která sami zveřejnili, je pak pronásledoval hovory a SMS zprávami (více o výpovědi moderátora čtěte zde).

Oba obžalovaní se seznámili při volání na noční a jiné linky rozhlasu, kde si posluchači nechávají zahrát nebo si posílají vzkazy či pozdravy. Nejhorší útok vedli podle obžaloby společně právě v živém vysílání rozhlasu. Obětí se podle spisu stal nevidomý a tělesně postižený starší muž. Nejen, že ho v éteru jmenovali, ale údajně i sprostě uráželi a obžalovaná ho prý dokonce obvinila ze sexuálního obtěžování.

„Opakovanými telefonáty výhružného charakteru u něho způsobili posttraumatickou stresovou poruchu, tedy těžkou újmu na zdraví,“ uvedla Faltusová.

Svatošová u soudu vinu odmítla. „Obžalobě rozumím, ale není pravda, co v ní je. Necítím se být vinná,“ řekla už při prosincovém projednávání.