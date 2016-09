Za zneužívání vnuček dostal tři roky, ve spiknutí rodiny soud neuvěřil

Šestašedesátiletý Josef M., který podle Krajského soudu zneužíval vlastní vnučky, půjde na tři roky do vězení. Muž vinu odmítá a na místě se odvolal. Při procesu tvrdil, že by dětem neublížil a hájil se i tím, že je už deset let impotentní.