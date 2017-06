Obyvatele Dvora Králové v noci ruší opilci, radnice ale bary neomezí

„Ať se bráníte, jak se bráníte, nikdo vám nepomůže. Na slušné občany se tady ohledy neberou. Pod okny máme každý den halekající ožraly, močí na popelnice, řvou a provokují, když na ně zavoláte. Mám malé dítě, které to budí. Ptá se, co se děje,“ říká Petr Kallen, který bydlí u jednoho z nonstopů v centru Dvora Králové.

Neklidný spánek má už 3,5 roku, od doby, kdy se do centra nastěhoval. I několikrát za noc volá policii, stěžuje si na radnici u úředníků, nic nepomáhá. „Už nevím, jak se mám bránit,“ dodává. Stejně jako jeho sousedé se k připravované vyhlášce upínal.



Reakcí na stížnosti i řadu petic totiž mělo být nařízení, podle kterého by bary ve 30 vybraných ulicích mohly mít otevřeno ve všední dny jen do půlnoci, v pátek a v sobotu do dvou hodin ráno. Začátek provozní doby vyhláška stanovila na 6 hodin.

Problémy jsou hlavně v centru, u nonstopů v Riegrově ulici a na náměstí Odboje. Za loňský rok městská policie řešila 142 oznámení na rušení nočního klidu.

„Je to dlouhodobý problém. Současná platná právní úprava neposkytuje nástroje, jak to řešit. Vyhláška by nám umožnila tyto jevy eliminovat,“ upozorňuje dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).

Předpis dával bezproblémovým podnikům možnost získat od radnice výjimku. Naopak viníky by mohla radnice pokutovat. Pro návrh z dílny koalice ale zvedlo ruku jen osm zastupitelů.

Polohlasná rozprava není přestupek

Pro schválení chyběly v jednadvacetičlenném zastupitelstvu tři hlasy. Proti byl například bývalý místostarosta Dušan Kubica z ČSSD.

„Vyhláška není dobře připravená. Ve většině lokalit, které jsou v ní uvedené, žádné problémy s rušením nočního klidu nejsou,“ argumentuje Kubica.

Zastupitelé se nemohli shodnout na ulicích, ve kterých bude regulace platit. Opozicí vyvolaná diskuze nakonec znejistila i některé koaliční zastupitele.

Přestože lidé stěžující si na hloučky hlasitých návštěvníků barů neustále volají městskou policii, výjezdy strážníků mají jen krátkodobý účinek. Jakmile policisté odjedou, hluční hosté vyjdou znovu před podniky. Usedlíci volají strážníky i několikrát za noc. Intenzita rušení ještě narostla po uvedení protikuřáckého zákona do praxe, lidí bavících se venku před bary přibylo.

„Nejhorší je to v létě, kdy máme otevřená okna, a pak také o Vánocích. Není to jen o víkendech, ale i v týdnu. Běžně je hluk v pět hodin ráno,“ říká Vlada Klihavcová, která bydlí přímo u nonstopu.

Podle zastupitele Jana Štípka (ANO), který je pověřený řízením městské policie, mají strážníci svázané ruce.

„V drtivé většině případů se stává, že přijedou na místo a žádný hluk tam není. V takovém případě to strážníci nemohou vyhodnotit jako přestupkové jednání,“ zmínil Štípek.

Na pokutování hlučných provozoven nemá městská policie pravomoc, nadměrný hluk musí nejprve potvrdit měření hygieny.

Už v loňském roce policie nainstalovala do některých lokalit přenosnou kameru, například u diskotéky v Husově ulici. Zásadní prohřešky neodhalila.

„Chápu, že někoho může rušit, když se návštěvníci barů venku v noci polohlasně baví a kouří, nebo když přijíždějí taxíky, není to ale přestupek,“ dodává zastupitel.

Dvorští zastupitelé by se měli vyhláškou znovu zabývat na některém z příštích jednání, nejbližší schůze se uskuteční v září.

Podobnou vyhlášku už některá česká města přijala, například Bystřice na Třinecku, Kopřivnice nebo Frenštát pod Radhoštěm. Podle ředitele frenštátské městské policie Ondřeje Matějka se nařízení v kombinaci s vyhláškou zakazující provozování výherních automatů, kterou má také Dvůr Králové, osvědčilo.

„Přijetím těchto dvou opatření došlo k razantnímu snížení narušování veřejného pořádku, ke snížení kriminality a zvýšení objasněnosti spáchané trestné činnosti, což vyplývá ze statistik Policie České republiky a městské policie,“ uvedl Matějek.