Skauti opanovali trutnovské Bojiště, hry a relax doplnily diskuze

Necelý měsíc před startem metalového svátku Obscene Extreme obsadilo Bojiště 1 500 skautů z celé republiky. Na rozdíl od ostatních festivalů, které se v přírodním amfiteátru konaly, je Obrok pouze pro uzavřenou společnost. Kromě skautů a jejich hostů tady nikoho jiného nepotkáte.

„Festival je určený skautům ve věku od 15 do 24 let. Jedinou podmínkou je, že si účastníci musí složit skupinku, ve které přijedou a ve které dělají různé aktivity. Není možné, aby přijeli sami,“ říká Anna Bělková z tábora pořadatelů.

Vchod do areálu hlídá skautská ochranná služba, nedaleko postávají členové skautské záchranky. Účastníci zrovna pracují v malých skupinách, po celém Bojišti jich je 63. Vedou je zástupci neziskových organizací a vedoucí skautských kurzů. Parta mladíků oblečená v afrických šatech zkouší po vzoru Afričanek na hlavě přenést naplněnou nádobu.

„Děláme rozvojové projekty v Keni a přijeli jsme podpořit festivalový program. Skauti si mohou vyzkoušet africkou módu, nošení věcí na hlavě, vyplňují také rozvojové kvízy, aby se dozvěděli něco o Africe,“ prozrazuje náplň workshopu zakladatelka Centra Narovinu Simona Heřtusová.

Na vedlejším stanovišti se teenageři učí poskytovat první pomoc, o kousek dál se dvě skupiny přetahují lanem. V promítacím stanu v zalesněné části Bojiště každý večer běží dokumenty, naproti se nachází kovárna, kde si skauti mohou vyzkoušet práci s kovem.

Zeď snů a přání v dalším stanu ukazuje smysl pro humor i hravost skautů. Jsou na ní nápisy: „chci potkat nějakého sexy skauta“ nebo „chci být astronautka“. Po areálu pobíhá 14 kameramanů, fotografové a dívky s mikrofony. V „presscentru“ připravují každodenní festivalový sestřih, novinkami zásobují sociální sítě.

V duchu hesla skautských vedoucích „sloužím“ se dobrovolníci zapisují u stanu pro registraci dárců kostní dřeně. Vzorky krve poslouží k rozšíření Českého národního registru dárců kostní dřeně na pomoc lidem trpícím leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Hned vedle stanice to vypadá jako u Jadranského moře, mladíci relaxují na minipláži s vířivkou a nafukovacími bazény. Naproti stojí skautské muzeum s obřím ježkem v kleci.

Pro účastníky je festival hlavně příležitostí poznat nové přátele. „Do skautu chodím poměrně krátkou dobu a na žádné takové větší akci jsem zatím nebyl. Baví mě to čím dál víc, jsem rád, že můžu být se stejně smýšlejícími kamarády. Už jsem se tady spřátelil s několika zajímavými lidmi,“ vykládá šestnáctiletý Josef Patrný z Poříčí u Litomyšle.

„Když je člověk skautem, je život občas trochu složitější. Moji kamarádi moc skauting nechápou a většinou si ani nedokážou představit dobrodružství, které tady společně prožíváme,“ doplňuje o tři roky starší Lenka Turoňová z Frýdku–Místku.

Místo uniforem šátek na krku

Poznávacím znakem skautů je šátek uvázaný kolem krku. Uniformy nemají. „Uniformy jsou pro nás reprezentativní záležitostí. Sice máme krojový řád, ale není to nic závazného,“ upozorňuje Anna Bělková.

V areálu se neprodává alkohol, kuřáci mají vyhrazenou zvláštní zónu. Za porušení pravidel hrozí vyloučení z festivalu. „Myslíme si, že skauti se dokážou zabavit i bez alkoholu,“ tvrdí členka organizačního týmu.

Přítomnost skautů je cítit také mimo areál na Bojišti. Ve čtvrtek vyrazilo 250 dobrovolníků uklízet Krkonošský národní park, stovka skautů šla zpívat a povídat si s obyvateli na trutnovské náměstí. „Účastníci se nepřijíždí na Obrok pouze bavit, ale aktivně se snaží zapojit do života v daném městě,” vysvětluje koordinátor programového bloku Služba Martin Rác.

Skautský festival Obrok se v červnu 2017 konal na trutnovském Bojišti.

Obrok vyvrcholil o víkendu. V sobotu na Bojiště dorazila bezmála padesátka osobností a diskutovala se skauty. Mezi nimi například filantrop Karel Janeček, bavič Kazma, youtuberka Gabrielle Hecl, filmař Janek Rubeš či politik Dominik Feri. Všichni vystoupili bez nároku na honorář.

Obrok se koná od roku 2000 vždy po dvou letech a na jiném místě. Do Královéhradeckého kraje festival zavítal potřetí v historii. Letošní ročník je co do počtu účastníků zatím největší.