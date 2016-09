Policie zablokovala slevový portál, přihlásilo se přes 70 poškozených

Dosud se na policii obrátilo přes 70 lidí a další stále přibývají. Poškození pocházejí z celé České republiky, objednávali si ubytování hlavně v Krkonoších a Jizerských horách.

„U této společnosti jsem měl zakoupeny 3 vouchery na pobyt v hotelu Petřín, ale majitel mi oznámil, že s tímto portálem nemá nic společného. Tudíž jsem zažádal o vrácení peněz. Již je to více než 40 dní a stále nic, žádná komunikace,“ napsal Petr Mrázek na server Vasestiznosti.cz, který provozuje časopis dTest.

Místo obsahu s nabídkami se nyní na stránce www.slevyzhor.cz objevuje upozornění, aby se klienti, kterým nebylo poskytnuto plnění za zakoupené vouchery, obrátili na policii.

„Na Trutnovsku máme hlášeno dvanáct případů, poslední dva jsme zaznamenali o víkendu. Jsou to oznámení od klientů, kteří přijeli na místo a zjistili, že žádný pobyt nefunguje a voucher v ruce jim je k ničemu,“ řekla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Portál provozuje společnost Catty s.r.o., jejíž jednatelkou je podle obchodního rejstříku čtyřiaosmdesátiletá Paulina Chudobová z Prahy. Stejná žena figuruje také ve společnostech Montana Joy s.r.o. a Bodemar s.r.o., které měly dlouhodobě pronajato několik hotelů. Portál nabízel právě jejich služby.

Peníze jsem poctivě posouval do provozu, tvrdí Chudoba

Skutečnou hlavou byznysu je však Petr Chudoba, který zakládal webové prezentace portálu i hotelů.

„On byl nájemce těch hotelů. Všechny hotely ubytovávaly pouze přes ten slevový portál,“ popsala recepční hotelu Duha v Harrachově.

Podle informací iDNES.cz byly v síti kromě hotelu Duha také SPA Hotel Bílý Hořec a hotel Mitera v Harrachově, hotely Lučina v Lázních Libverdě, Větrov ve Vysokém nad Jizerou, Hříběcí Bouda, U Svatého Vavřince a Fénix ve Vrchlabí nebo hotel Máj v Peci pod Sněžkou. Téměř všechny mají hluché telefony a jsou zavřené. Není vyloučeno, že hotelů bylo i více.

„Všechny peníze z prodejů jsem poctivě posouval do provozu, ale po zablokování plateb od GoPay, kde je dosud velká částka peněz, jsem to musel položit definitivně. Všechny hotely byly v nájmu a náklady na provoz byly obrovské. Bojoval jsem do poslední chvíle, ale finanční situace už byla kritická. Moc se omlouvám všem, kteří nemůžou uplatnit vouchery ze Slevyzhor,“ napsal Petr Chudoba televizi Nova.

Cedule před Hříběcí boudou ve Strážném:

Hotel Duha má přesměrované internetové stránky na zablokovanou doménu Slevyzhor.cz, samotný hotel však opět funguje. Asi před dvěma týdny ho začal provozovat majitel objektu.

„Internetové stránky ještě nemáme, nechali jsme si jen telefony. Majitel se k tomu nechce vyjadřovat,“ odmítla sdělit podrobnosti recepční.

Na firmu už míří exekuce

Projekt Slevyzhor.cz zkrachoval kvůli příliš nízkým cenám. Portál nabízel na ubytování slevy až 70 procent. Například pět dní s plnou penzí v hotelu Máj v Peci pod Sněžkou se přes něj dalo koupit i za 1025 korun. Přitom ceníková cena za noc byla 900 korun.

„Hotel Máj působil dlouhodobě problémy, protože právě kvůli nízkým cenám ty služby pro hosty byly nekvalitní, což potom samozřejmě vrhá špatné světlo i na středisko. Zaznamenal jsem, že hosté někdy nedostali od provozovatele slíbenou cenu a asi to vedlo k tomu, že ten hotel už dál nefunguje,“ řekl předseda Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou Jiří Matějů.

Provozovatel Máje nedluží jen klientům, ale také městu za rekreační poplatky. Radnice v Peci eviduje neuhrazené pohledávky za desetitisíce korun.

„Je to za společností Montana Joy, později se provozovatel změnil na Bodemar. Poplatky nebyly placené dlouhodobě. V minulých letech už jsme na společnost podali několik exekucí,“ potvrdil tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger.

Podobnou vizitku mají firmy také v nedalekém Vrchlabí. Úředníci jim tam vyměřili pokuty za neplnění povinností.

„Jsou tam založené dvě docela tlusté složky. Uložili jsme jim pokuty a byl vydán také exekuční výměr na účet,“ doplnil místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil.