Bulhar dostal 10 let za organizování převozu léků na výrobu drog

Podle spisu společně s dalšími cizinci zorganizovali dodávku tisíců vyloupaných tablet léku Cirrus z Polska do České republiky pro vietnamského odběratele. Převoz proběhl předloni v únoru. Soud také Bulhara na deset let vyhostil, takže po odpykání trestu musí z republiky pryč.

Soud naopak Angelova zprostil té části obžaloby, ve které figuroval jako přímý dodavatel stejného léku na severní Moravě. V listopadu 2014 prý v Ostravě předal dvěma policistům, kteří se vydávali za odběratele, skoro 30 kilogramů Cirrusu určeného na výrobu pervitinu.

„V tomto bodě se zprošťuje obžaloby, neboť se neprokázalo, že by tento skutek spáchal,“ uvedl předseda senátu Petr Mráka.

„Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájkyně si ponechali lhůtu na odvolání,“ uvedla Iva Matušková z krajského soudu.

Podle obžaloby byl Angelov členem organizované skupiny, která působila na balkánské drogové cestě, po které se do střední Evropy z Turecka přes Bulharsko dostávají léky s obsahem pseudoefedrinu. Tyto léky pak nejčastěji končí v utajených nelegálních laboratořích, ve kterých zejména Vietnamci vyrábějí z léků pervitin.

Vietnamského odběratele se nezdařilo vypátrat

Obžalovaný si údajně spolu s dalším Bulharem (o rozsudku nad ním jsme psali zde) ve Varšavě najali za 500 euro kurýra, přistavili mu auto s českými registračními značkami a ukázali, kam a komu má zásilku v Praze doručit. Podle spisu šlo o vientamského odběratele, kterého se ale dosud policii nepodařilo vypátrat.

Poté, co se s Vietnamcem Bulhaři osobně setkali a dohodli, odjeli z Prahy zpět do Polska, kde u benzínky v městě Kudowa Zdrój obdržel kurýr do auta zásilku, a to skoro 27 kilogramu léku Cirrus.

„Podle pokynů Mihaila A. Angelova a dalšího cizince se vydal přes hraniční přechod Náchod-Běloves zpět do České republiky s úkolem převézt tašku s tabletami do Prahy k obchodnímu domu Bauhaus. Krátce po přejezdu státní hranice byl však zadržen mobilní celní hlídkou,“ píše se v obžalobě.

Z tablet, které převážel, by bylo možné vyrobit nejméně šest kilogramů pervitinu.

„Potřeboval jsem peníze. Měl jsem za to dostat od Vietnamce 500 eur. Do Prahy jsem jel v autě sám, ostatní jeli druhým autem,“ uvedl kurýr, kterého loni hradecký krajský soud poslal na pět let za mříže (o rozsudku nad kurýrem jsme psali zde).

Také Angelův komplic je ve vězení, i jeho krajský soud nedávno poslal na deset let za mříže. Policistům se je podařilo pozatýkat na různých místech Evropy na základě vydaného mezinárodního zatykače. Podle detektivů skupina působila přinejmenším v České republice a v Polsku.

Za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v mezinárodní organizované skupině jim hrozily tresty od 10 do 18 let.