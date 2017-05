Nejdřív muže přesvědčila k fiktivnímu sňatku, pak ho poslala pro kokain

Podle obžaloby žena spolupracovala s mezinárodní organizovanou skupinou, která kromě České republiky působila v Holandsku, Peru a Venezuele. Ve spisu figurují dva muži z Holandska L. E. a D., přičemž první z nich má být její bývalý manžel, s nímž má údajně syna.

Gang pašoval z latinské Ameriky do Evropy kokain a využíval k tomu bílé koně. Dva takové získala Kandrová, tehdy ještě Trejbalová, v letech 2013 a 2014 na Svitavsku, kde v té době žila.

Prvního muže kontaktovala na přelomu let 2013 a 2014 s nabídkou 5 až 7 tisíc euro za to, když si v Amsterdamu vezme ženu z Afriky. Mělo jít o fiktivní sňatek, aby Afričanka mohla legálně žít v Evropě. Podle soudu ale obžalovaná už tehdy věděla, že ke sňatku nedojde a že muže využije jako bílého koně k pašování drog.

Ve Venezuele mu do kufru podstrčili drogy

„26. března 2014 objednala a zaplatila v cestovní agentuře ve Svitavách jízdenky a téhož dne spolu odcestovali z Prahy do Amsterdamu, kde kontaktovala L. E. a D. Ti prostřednictvím tlumočení Sofie Trejbalové přesvědčili muže o komplikacích údajného sňatku v Amsterdamu s tím, že k jeho uzavření musí odcestovat do Caracasu v Bolívarovské republice Venezuela,“ píše se v obžalobě.

Gang muži obstaral letenky z Amsterdamu přes Paříž do Caracasu a zaplatil i další náklady na cestu. Muž pak ve Venezuele týden čekal na další instrukce. Trejbalová mu nakonec zavolala, že se sňatek ruší a požádala ho, aby pro známého alespoň dovezl dárky.

„Muž vyhověl a umožnil této osobě, aby mu uložila do cestovního zavazadla dvě knihy, čtyři koupelnové závěsy a dva kusy látky,“ uvádí obžaloba.

Při zpáteční cestě však nastrčený bílý kůň neprošel kontrolou francouzských celníků v Paříži. Ti při prohlídce zavazadla zjistili, že v knihách, závěsech a látkách jsou skryté dutiny, v nichž bylo téměř 3,5 kila 58procentní směsi kokainu.

Druhý případ byl velmi podobný. Trejbalová v květnu 2014 přesvědčila dalšího muže, aby s ní jel do Holandska ukázat bývalému muži L. E. jejího syna. Když dorazili na místo, skupina ho za tlumočení Trejbalové přesvědčila, aby odletěl do Limy v jihoamerickém Peru. Tam muž čekal celý měsíc, ale nikdo ho nekontaktoval. Proto se vrátil zpět do Evropy.



Obžalovaná uprchla neznámo kam

Soud ženu uznal vinnou z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Ve druhém případě jen ve stádiu pokusu. Vyměřil jí 10 let ve věznici s ostrahou. Jenže trest si vyslechla jen obhájkyně, která si ponechala lhůtu na odvolání.

Sama Kandrová je totiž už několik měsíců nezvěstná. Když se měl soud jejím případem zabývat v lednu, vzkázala, že je nemocná. V únoru se k jednání bez omluvy nedostavila. Už tehdy se spekulovalo o tom, že zmizela k bývalému muži do Holandska. Jednání proto bylo dál vedeno jako proti uprchlé

„V tuto chvíli nemáme žádné indicie. Neví se ani, jestli je na území Evropské unie. Existuje předpoklad, že se skrývá někde v Čechách nebo u svých kontaktů v Holandsku,“ řekl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Policie vyslýchala i matku obžalované, která vypověděla, že na ní nemá žádný telefonní kontakt, ani adresu.

„Pokud rozhodnutí nabude právní moci, soud vystaví zatykač. Když se později odsouzená objeví, má právo požádat o nové projednání. Pak by muselo proběhnout nové řízení,“ dodal mluvčí.