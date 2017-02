Znásilnění se ubránila, skončila ale surově zbitá. Cizinci vinu odmítají

„Nic z toho, co je v obžalobě, jsem neudělal. Poškozenou neznám, párkrát jsem ji potkal na schodišti v domě, kde jsem bydleli. Byla to naše sousedka,“ řekl soudu prostřednictvím překladatelky András Kátra.

Obžaloba oba muže viní, že loni 30. dubna hodinu před půlnoci násilím vnikli do bytu osmatřicetileté Češky, se kterou před tím na dvoře grilovali a popíjeli. Obžalovaní s dalšími gastarbeitery bydleli v pronajatém bytě ve stejném domě jako žena. Podle spisu byli opilí a chtěli po sousedce sex.

„Snažili se ji přes její odpor vysvléknout a bitím donutit k souloži nebo jinému pohlavnímu styku,“ píše se v obžalobě.

Žalobce oba muže dále viní, že když se jim nepodařilo sousedku znásilnit, začali ji surově bít. Kátru dokonce z toho, že ženě o hlavu rozbil skleněnou láhev. „Surově ji bili a kopali, protože se jim nepodvolila,“ uvádí obžaloba.

Podle spisu se ženy zastal spolubydlící obžalovaných, který do jejího bytu přišel a začal ji bránit. Žena utrpěla četná poranění hlavy, podlitiny po celém těle a ztrátu paměti. Obžaloba tvrdí, že kdyby se jí muž nezastal, skončila by mnohem hůře.

Udělal to spolubydlící, tvrdí obžalovaný

Obžalovaní ale předložili jinou verzi. Tvrdí, že to byl právě jejich spolubydlící, kdo sousedku napadl.

„Po práci jsme chtěli grilovat, rozhodli jsme se, že dojdeme pro nějaké pití. V té době byla na dvoře sousedka, která věšela prádlo a venčila svého psa. Když jsme se vrátili z nákupu, byl už zapálený oheň a se sousedkou na dvoře popíjeli. Mohlo být kolem šesté odpoledne. Grilovat začali, když jsme byli v obchodě. Bavila se hlavně se Sašou a Vasilem,“ uvedl Kátra.

Podle něho večírek trval asi do jedenácti večer a s kamarády pak odešel na byt. „Ke konci večírku jsme postupně odcházeli nahoru, odešel jsem s Pavlem a Voloďou. Po krátké době přišel Vasil a řekl: zabil jsem ji, vytáhla na mě nůž a já ji praštil láhví,“ uvedl Kátra.

Soudu pak vysvětloval, proč hned nepřivolali pomoc.

„Když jsme přišli k ní do bytu, ležela na zemi, chrčela, hlavu měla celou od krve. Nevím, kde v té chvíli byl Farkas, asi v našem bytě v kuchyni naproti přes chodbu telefonoval. Pomohli jsme jí na nohy, probrala se a začala brečet. Potom jsme ji položili na postel. Chtěli jsme zavolat pomoc, ale protože neumíme česky, zavolali jsme našemu předákovi, aby to vyřídil,“ uvedl Kátra, který se s Farkasem zná přes deset let.

Ve výpovědích jsou nesrovnalosti

Podle spisu však obžalovaní nechali ženu bez pomoci v tratolišti krve, zabouchli dveře jejího bytu a odešli pryč.

Ve výpovědích obžalovaného Kátry, které učinil na policii krátce po činu a nyní u soudu, jsou rozpory. Nesedí například časové údaje, ani třeba to, co kdo měl říci a kde se pohybovat.

„Je pravda, co říkám teď. Tehdy byl zmatek, byl jsem podnapilý,“ komentoval to Kátra.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy svědků a znalců.