Spor o značku Prim je opět u soudu. Firmy bojují o právo na slavné logo

Spor o jednu z nejznámějších českých značek je velmi složitý. Jde o to, kdo má v Česku nárok používat značku Prim, která je tradičním výrobcem náramkových hodinek. Značka se totiž objevuje na hodinkách dvou výrobců: Elton hodinářské z Nového Města nad Metují, kde se hodinky vyrábějí už šedesát let, a MPM-Quality z Frýdku-Místku, která hodinky většinou dováží.

Soudy se sporem zabývají už řadu let a hradecká kauza je dalším střípkem do mozaiky vlekoucí se právní bitvy o autorství loga (více o sporu čtěte zde).



Hodinky Prim Hodinky Prim od společnosti Elton hodinářská Historie Primek sahá až do 40. let minulého století. Práce na prvním modelu byly zahájeny v první polovině roku 1952, avšak sériová výroba začala až o pět let později. Tehdejší Československo se tak začlenilo mezi pouhých dvanáct států světa schopných vyrobit náramkové hodinky.

Dědicové autorských práv Jiřího Rathouského, který údajně koncem 60. let loga Prim a Elton vytvořil, se domáhají toho, aby soud uznal autorství log slavnému designerovi a aby zakázal firmě Elton hodinářská jejich užívání.



„Domáháme se toho, aby soud určil, co je jednoznačné, že autorem obou log, to znamená loga Prim a loga Elton, je Jiří Rathouský. Domáháme se i toho, aby s jeho autorstvím bylo nakládáno tak, jak chceme my dědicové. Žádnou finanční kompenzaci nepožadujeme,“ uvedla dědička autorských práv po Jiřím Rathouském Hana Jareš Procházková.



Právní zástupce firmy Elton Tomáš Matoušek nároky žalobců odmítl jako neopodstatněné.



„Uplatněné nároky popíráme. Už z jiných řízení, která probíhala, máme takové závěry, které svědčí o tom, že společnost Elton hodinářská má plná práva k těmto označením a má právo je používat. S žalobou nesouhlasíme,“ uvedl Matoušek.



Značku Prim v současnosti vlastní MPM-Quality, která získala značku od bývalé Chronotechny. MPM-Quality ochrannou známku získala v roce 2001. Obě firmy vyrábějí náramkové hodinky a obě usilují o výhradní nárok na značku.

Firma Prim je historicky spojena s východočeským městem Nové Město nad Metují. Firma MPM-Quality v soudním jednání vystupuje jako takzvaný vedlejší účastník, a to na straně žalobců. Soudce Jan Fifka se před zahájením hlavního líčení snažil strany sporu přimět k mimosoudního vyrovnání.



„Podle toho, co jsem četl ve spise, tak mi připadá, že jde o další etapu dlouhodobé bitvy, která mezi vámi probíhá. Dělá to na mě dojem konkurenčního boje na trhu. Co se týče autorských práv, které uplatňují žalobci, tím probleskují,“ naléhal na obě strany sporu Jan Fifka, podle kterého v komplikovaném a mnohaletém sporu „na body vyhrává“ firma Elton hodinářská.

„Otázka autorství je vždy ošemetná věc. Vždy je to složité prokázat, navíc logo vzniklo někdy v 60. letech a autor už nežije. Tím chci říci, že to bude složité,“ uvedl Fifka. Jeho doporučení však obě strany odmítly.



„S panem Rathouským jsem trávila mnoho času a velmi mě uráží, když si někdo přivlastňuje něco, co mu nepatří. Vím, kdo je autorem obou log, je to Jiří Rathouský. Byl to velmi pracovitý člověk, políbený všemi múzami, je autorem mnoha známých log,“ uvedla Hana Jareš Procházková.



Na dotaz soudce, proč na to upozornili až nyní, odpověděla: „Dlouho nám to nevadilo. Pětadvacet let jsme to nechávali být. Popudilo nás až to, že za autora se prohlásil pan Josef Žid,“ řekla.



Firma Elton hodinářská, ve které má majetkovou většinu firma Czechoslovak Group zbrojaře Jaroslava Strnada, považuje za autora loga Prim bývalého zaměstnance, výtvarníka a typografa Josefa Žida, který ho prý vytvořil v roce 1969.

„Je zde patrný ekonomický zájem žalobců. Obě označení byla používána po dobu 45 let bez výhrad a pan Rathouský, který o tom musel vědět, námitky nevznesl,“ upozornil Jiří Matoušek, zástupce firmy Elton. Tím nadzvedl Milana Kyjovského z firmy MPM-Quality.



„Pan Rathouský o tom věděl, ale neměl proti tomu námitky, protože nebylo zpochybněno jeho autorství. Jde o určení autorství pana Rathouského, a to je hlavní důvod a předmětem žaloby,“ namítl Kyjovský.



Soudní spory mezi společnostmi Elton hodinářská a MPM-Quality, které tvrdí, že na značku Prim mají výsostné právo, trvají více než deset let. Mezi oběma firmami běží u soudů a úřadů více než dvacet různých řízení.