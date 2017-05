Soud otočil v případu ženy, jež málem ubodala expřítele. Jen se bránila

Když předseda senátu hradeckého krajského soudu četl rozsudek, devětačtyřicetileté Renátě Stehlíkové se draly slzy do očí štěstím. Krajský soud ji zprostil závažného obvinění, že předloni v opilosti v bytě v centru Hradce Králové málem ubodala nožem svého o 16 let mladšího ex-přítele. Podle nového rozhodnutí soudu se Stehlíková jen bránila agresivnímu muži.

„Rozsudek je v souladu s tím, co se skutečně odehrálo. Jsem ráda, že mi pomohl Nejvyšší soud k tomu, aby pan soudce předchozí rozsudek přehodnotil,“ prohlásila Stehlíková, která se původně zodpovídala ze zločinu pokusu vraždy.

Loni v březnu ji senát předsedy Miroslava Mjartana poslal za pokus zločinu zabití na 3,5 roku do vězení (psali jsme zde), odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil a Stehlíkové ještě rok přidal. Nejvyšší soud v Brně ale po dovolání verdikt zrušil a vrátil kauzou zpět do Hradce k novému projednání (více tady). Vzhledem k tomu, že potvrzením verdiktu vrchním soudem nabyl rozsudek právní moci, nezodpovídala se z vraždy, ale už jen z pokusu zločinu zabití, kde je trestní sazba do 10 let.

„Iniciátorem potyčky byl poškozený, který chodil do bytu, kdy se mu zachtělo. Sexuální atak nebyl ukončen z vůle poškozeného. Za této situace se nabízela otázka nutné obrany. Přiklonili jsme se k tomu, že obžalovaná jednala v mezích nutné obrany. Proto soud dospěl k závěru, že jednání obžalované není trestným činem,“ uvedl předseda senátu Miroslav Mjartan.

Incident kvůli, kterému je Stehlíková před soudem, se stal předloni 17. srpna. Když expřítele pobodala, sama zavolala na tísňovou linku policie, že ji napadl, a prosila o pomoc. Vážně zraněný muž přežil jen díky včasnému zákroku lékařů.

Podle spisu v kritický den přišla domů z noční okolo půl osmé ráno, otevřela si láhev vína, dala si několik skleniček a pak šla spát. Probudil ji poškozený, který se údajně dožadoval sexu. Podle svých slov začala volat o pomoc a v tuto chvíli jí ještě pomohl kamarád poškozeného, který s ním přišel k ní domů a seděl ve vedlejší místnosti. Stehlíková tvrdí, že potom, co svědek odešel, se začaly útoky stupňovat. Podle soudu začala bodat nožem, když při potyčce spadli na zem a poškozený na ní nalehl. Co se ale ve skutečnosti dělo, ví jen obžalovaná a napadený muž, který nevypovídal.

„Zaútočil na mě a já jsem se jen bránila,“ řekla do protokolu Stehlíková.

Vyhráno ale zdaleka nemá. Rozsudek není pravomocný, protože státní zástupkyně Lenka Faltusová se proti osvobozujícímu verdiktu na místě odvolala. Kauzou se tak znovu bude zabývat vrchní soud.

„Navrhovala jsem obžalovanou potrestat za pokus zločinu zabití. Byť nedošlo ke změně důkazní situace, tak krajský soud najednou změnil svůj názor,“ uvedla Faltusová.