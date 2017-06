Žena přišla o ruce na lisu. Vedu vývoj, ne lisovnu, hájí se obžalovaný

Žena se vážně zranila ve firmě vyrábějící autodíly v Polici nad Metují předloni 18. července. Čerstvě repasovaný excentrický lis měl po víc než měsíci fungování závadu, při níž žena přišla o jednu ruku v zápěstí a na druhé ruce jí zbyl jen palec (o nehodě více čtěte zde). Podstoupila kvůli tomu několik operací, používá protézu a je v plném invalidním důchodu.



„Evidenční karta stroje, jejíž součástí je plán kontroly, údržby a oprav pro rok 2015, neobsahovala to, co dodavatel strojů důrazně doporučoval, tedy provádění pravidelné měsíční kontroly utažení všech šroubových spojů, které se mohou v důsledku otřesů povolit a je nutné to zohlednit v třísměnném provozu. Chyběla také denní kontrola upevnění, stavu a náhonu řídicího ústrojí stroje v klidu i za chodu,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Rostislav Poledna.



Podle žalobce se na závadu nepřišlo, protože scházely kontroly i údržba. Na lisu se posunul kryt setrvačníku, což zablokovalo jisticí koncový spínač. Posunuly se i další součástky a selhala i další pojistka a stroj pak pracoval neřízeně.



Firma pořídila dva lisy ze 70. let předloni v červnu. Obžalovaný pracovník potvrdil, že pouze pomáhal s jejich stěhováním jeřábem, protože s tím měl už dřívější zkušenosti, a že byl i u toho, když dodavatelská firma předala zprovozněný lis.

Na lisovně už nepracoval, i tak je obžalovaný

„Jsem vedoucí vývoje, nechápu, proč jsem vůbec obviněn,“ řekl Stanislav Zimmer.



Dříve podle svých slov býval vedoucím lisovny, ale v době úrazu už na této pozici víc než rok nepracoval. Nyní zastává místo „vedoucího vývoje a údržby“, ale ohledně údržby má na starosti obráběcí stroje, frézky a jiné.

„Na lisu došlo k mechanickému poškození, k uvolnění šroubů, což se mi zdá zvláštní, aby se po měsíci uvolnilo tolik šroubů. Dodávali nám dva stroje, na druhém se nic neuvolnilo. Nepamatuji si za doby, kdy jsem byl vedoucím lisovny, aby se něco takového stalo,“ mínil obviněný. V případě odsouzení by mu hrozily až dva roky vězení nebo zákaz činnosti.



Další svědci včetně výrobního ředitele Petra Hauka se vyjádřili, že kontroly strojů spadaly pod vedoucího lisovny. Toho teprve soudkyně předvolá. Žalobce Poledna řekl, že obžaloval toho, pro nějž svědčila výpověď ředitele z přípravného řízení. Nechtěl komentovat, zda mířil mimo, a chce počkat na výpověď vedoucího lisovny. Obhájce Šimon Slezák chce žádat zproštění obžaloby, upozornil však i na rozpory mezi skutečným fungováním lisu a posudkem znalce.

Podle vedení firmy bylo zjevné pochybení na straně dodavatele. „Nejsem žádný odborník na tvářecí stroje, ale i z toho, co se dělo po úrazu, bylo patrné, že firma, která lis dodala, ho dodala ve stavu, který to víceméně zapříčinil. Při předávání byl v pořádku, ale při zevrubnější kontrole se zjistilo, že segment, který selhal, byl namontován obráceně. Firma přiznala, že obráceně osazený segment byla chyba a na své náklady zjednali nápravu a uvedli to do jiného stavu, než byl původní,“ řekl jeden z jednatelů Petr Hauk.

Před soudem se řeší i to, jakým způsobem fungovaly jednotlivé lisařské operace, v jaké poloze beranu se dalo manipulovat s výlisky a nakolik v nich mohla pochybit lisařka. Ta však trvá na tom, že beran dojel do horní úvrati a když sahala pro výlisky, nekontrolovaně se spustil.



Z pojistky dostala 70 procent. Podle firmy má spoluvinu

Sedmatřicetiletá žena už dostala asi 1,1 milionu korun od pojišťovny, u níž je firma pojištěná. Zkrátili jí však nárok na bolestné i trvalé následky na 70 procent.

„Úplné vyplacení zamítli, že mám spoluvinu. Určil si to zaměstnavatel, od samého začátku tvrdil, že jsem nedávala pozor, že stroj nebyl zastaven, když jsem vložila ruce,“ řekla bývalá lisařka.

Firma ji dlouho odmítala propustit z důvodu pracovního úrazu (psali jsme zde), ale v listopadu to udělala a vyplatila dvanáct platů. Žena už podala žalobu na doplacení zbývající částky od pojišťovny.

Oblastní inspektorát práce v Hradci Králové se úrazem také zabýval. Inspektoři zjišťovali příčiny a okolnosti úrazu a konstatovali porušení bezpečnostního předpisu. „Uložili jsme v prosinci loňského roku sankci 300 tisíc korun, která je pravomocná,“ uvedl vedoucí inspektor Jaroslav Nečas.