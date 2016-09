Křik stupňoval jeho agresivitu, uvedla znásilněná. Muž dostal osm let

Osmadvacetiletý Rumun, na něhož je vydán evropský zatykač za zločiny spáchané v Rumunsku, vypovídal prostřednictvím překladatele. Tvrdí, že první ženu, která se podle spisu násilníkovi ubránila, vůbec nepotkal. O druhé řekl, že s ní sex měl, ale byl oboustranně dobrovolný.

„Není pravda, co je v obžalobě,“ prohlásil Aranyasz na úvod své výpovědi.

Soud mu však neuvěřil a poslal ho na osm let do věznice s ostrahou. Kromě toho mu uložit trest vyhoštění na dobu neurčitou. Znásilněné ženě musí navíc Rumun zaplatit 150 tisíc korun jako náhradu škody.

„Spáchal zločin znásilnění a zločin znásilnění ukončený ve stádiu pokusu,“ píše se v rozsudku, který není pravomocný. Aranyasz se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu.

Podle spisu loni 19. prosince v Harrachově mezi čtvrtou a šestou hodinou ranní postupně zaútočil na ulici na dvě ženy, které se vracely z diskotéky. Oběma je okolo čtyřiceti let.

„Když jsem šla z diskotéky domů zaregistrovala jsem, že někdo za mnou jde. Pak mě doběhl, chytil za rameno a zařval „come“ a ukázal na své přirození. Začala jsem volat o pomoc. Zařval „shut up“ a dal mi pěstí do obličeje. Snažil se mě dostat na zem, ale nepodařilo se mu to, to bych skončila špatně,“ řekla soudu žena. Soud požádala, aby kvůli obavám o svojí bezpečnost mohla vypovídat v nepřítomnosti obžalovaného.

„Naštěstí se objevil nějaký kluk, který ho odehnal, když zjistil, že mám problém. Od té doby se bojím sama chodit do nočních ulic, ale nějak to zvládám,“ odpověděla napadená žena na dotaz soudu, jestli od té doby má nějaké psychické problémy.

„Není to pravda, trvám na tom, že jsem ji nepotkal,“ komentoval její výpověď Aranyasz.

Křik stupňoval jeho agresivitu, uvedla druhá z žen

Druhá z žen u soudu nevypovídala, protože dosud trpí takzvanou posttraumatickou stresovou poruchou, která se projevuje například depresemi, sexuální averzí, nespavostí, poruchou příjmu potravy a psychickou nestabilitou. Aranyas ji podle obžaloby několikrát znásilnil a poté ji donutil k orálnímu sexu.

„Byla jsem na večírku s kolegy, snažil se se mnou navázat kontakt muž. Později jsem si uvědomila, že to byl on,“ řekla žena do policejního protokolu.

Kriminalistům popsala, že poté, co se rozešla na cestě domů s přáteli, muž ji doběhl, povalil na zem a téměř hodinu znásilňoval. „Bránila jsem se, můj křik o pomoc stupňoval jeho agresivitu,“ uvedla.

Kalhotky si sundala sama, hájí se obžalovaný

Aranyasz soudu řekl, že v noci na 19. prosince byl v restauraci, pak na diskotéce a když se vracel opilý na ubytovnu, potkal ženu, které před tím prý zaplatil útratu.

„Nevím přesně, co se stalo. Chytnul jsem ji za lokty, uklouzla po kameni a upadla na zem. Lehl jsem si na ní, byl jsem opilý. Kalhoty a kalhotky si sundala sama. Se sexem souhlasila, k ničemu jsem ji nenutil. Byl jsem hodně opilý, mrzí mne, co se stalo,“ hájil se.

„Obžalovanému hrozil trest v rozmezí od pěti do dvanácti let vězení. Podle znalců obžalovaný netrpí žádnou sexuální poruchou,“ uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.