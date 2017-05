Nikdy jsem babičce neublížil, hájil se muž obžalovaný z utýrání tchyně

„Cítím se být vinen, ale jen částečně. Nikdy jsem ji fyzicky nenapadl. Žádné podlitiny z domova neměla. Jezdila na kole a padala. Vůbec tomu nerozumím, proč to lidé z vesnice říkali. Nikdy jsem babičku k ničemu nenutil, nikdy jsem ji neublížil,“ dušoval se obžalovaný, který se zodpovídá ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Podle spisu byla obětí osmašedesátiletá matka jeho družky. S oběma ženami žil v rodinném domě v obci Sloupno na Královéhradecku.

Družka se obžalovaného zastala

V jednací síni krajského soudu se obžalovaného zastala jeho přítelkyně a dcera údajně týrané seniorky.

„Naše soužití bylo a je v pořádku, občas se hádáme, ale to je asi všude. Žádné problémy s mojí matkou neměl. Choval se k ní slušně, občas byla výměna názorů, ale žádné napadání. To, co jsem uvedla na policii, bylo pod nátlakem,“ uvedla svědkyně.

Její výpověď u soudu je totiž v rozporu s tím, co uváděla v přípravném trestním řízení do policejního protokolu. Kriminalistům třeba řekla, že to byl obžalovaný, kdo starou ženu strčil a ta se uhodila hlavou o kovovou zárubni dveří (o vyšetřování případu jsme psali zde).

„Jsem přesvědčena, že ji strčil. Ustála to, ani se neskácela. Začala si stěžovat, že ji bolí hlava,“ řekla do policejního protokolu z něhož předseda senátu krajského soudu Petr Mráka citoval.

„Nic takového jsem neřekla!“ pronesla ovšem svědkyně vzápětí.

Podle spisu obžalovaný týral poškozenou od dubna 2014 do loňského léta. „Dlouhodobě ji slovně napadal, choval se k ní bezcitně, hrubě a zle s ní nakládal a zejména ji i opakovaně fyzicky napadal,“ píše se v obžalobě.

Kuka například údajně nutil poškozenou nosit ze sklepa v pytlích uhlí na topení a sbírat v okolí vesnice dřevo, nebo jí bral důchod. „Peníze utrácel za alkohol, přičemž poškozená nemohla obstarat své základní životní potřeby a musela po obci žebrat o jídlo,“ stojí ve spisu.

Zákeřný útok vařící vodou si žena podle obžaloby vysloužila na jaře 2014 tím, že neuposlechla mužových příkazů, například aby nosila obědy z mateřské školy. Vyšetřovatelé viní Kuku, že ženě opařil obličej a krk vařící vodou z konvice.

„Babička stála za dveřmi. Otevřel jsem, dveře narazily do konvice a vylilo se to na ni. Nepolil jsem ji vařící vodou,“ hájil se před soudem obžalovaný.

Na následky posledního útoku žena zemřela

Podle spisu nejdrsnější útok se odehrál v létě 2016. Obžalovaný údajně strčil do ženy tak, až se udeřila do hlavy o dveře a utrpěla vážná vnitřní poranění. Její dcera zavolala záchranku až po několika hodinách, poškozená později v nemocnici na následky zranění zemřela.

„Do poškozené jsem strčil, nechtěl jsem jí ale ublížit, šlo o nešťastnou náhodu. Co se týče toho týrání, tak k ničemu takovému nedocházelo. O tom, že chodila žebrat o jídlo, jsem se dozvěděl až na policii. Nechápu to, doma mělo všechno,“ tvrdil soudu Kuka.

Sám se do domu ke své družce a její matce přistěhoval, když byl nezaměstnaný.

„Babička platila elektřinu, my jídlo, oblečení. Když jsem se tam nastěhoval, byl jsem bez práce, žil jsem ze sociálních dávek. Přítelkyně byla floristka, měla tak sedm čistého. Samozřejmě, že babička část svého důchodu, který činil kolem osmi tisíc, dostávala, ale nevím kolik. To zařizovala družka,“ vysvětlil rodinné poměry v domě obžalovaný.