Nechtěl jsem ho zabít, omlouval účetní vraždu svědka jeho podvodů

Voříšek se u Krajského soudu v Hradci Králové k zabití šestapadesátiletého podnikatele přiznal, avšak odmítl, že by ho chtěl zavraždit. Tělo ubodaného podnikatele našla policie v dřevníku.

„Měl jsem špatný den. Rozčílil se, začal na mě řvát. Nevím, co mě to napadlo, popadl jsem nůž,“ řekl stručně soudu sedmačtyřicetiletý Michal Voříšek.

Do policejního protokolu, ze kterého předseda senátu krajského soudu Luboš Sovák citoval, Voříšek uvedl: „Nesouhlasím, že jsem jednal v přímém úmyslu ho zavraždit. Bylo to vyprovokované vyhrožováním brutálního násilí vůči mé manželce a mojí osobě.“

U Krajského soudu v Hradci Králové se kromě vraždy zodpovídá také ze zločinů zpronevěry a podvodu. V letech 2011 až 2015 pracoval jako účetní pro různé firmy a také pro obecní úřad v Malé Úpě v Krkonoších. Podle spisu zpronevěřil horské obci 9,1 milionů korun, když prý převedl na své vlastní účty 9,4 milionu korun, ale potom, když byl odhalen, vrátil 262 tisíc.

Další dvojnásobný podvod se týká dvou firem, které na Trutnovsku provozovaly čerpací stanice a figuroval v nich zavražděný podnikatel. Obžalovaný údajně jako účetní těchto firem v letech 2012 až 2015 vyvedl z jejich účtů 7,2 a 8,1 milionů korun (jak toho docílil si přečtěte zde).

„Všechny získané finanční prostředky použil pro svoji potřebu, většinou je prohrál na výherních hracích přístrojích. Jde o celkovou škodu (včetně údajné zpronevěry) okolo 20 milionu korun, které získal od poškozených organizací tím, že dubloval faktury a finanční prostředky prohrál na výherním automatech,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová. Podle ní zavraždil podnikatele loni 22. prosince.

Voříšek se hájí tím, že peníze si od něho pouze půjčil a chtěl je z výhry na automatech vrátit a když podnikatel „začal být nesnesitelný“ a naléhal na něho, chtěl si na splacení části dluhu vzít úvěr.

„Uvědomil si, že není schopen peníze vrátit“

„V ten den pod smyšlenou záminkou, že získá v Hradci Králové úvěr, se obžalovaný s poškozeným setkal a odjeli směrem na Hradec. Obžalovaný si ale uvědomil, že úvěr se mu nepodaří získat, tedy, že peníze mu není schopen vrátit, a tak se v Jaroměři otočili a zamířili k němu domů,“ uvedla Faltusová.

Podle spisu do domu obžalovaného v Trutnově přijeli krátce před polednem. Co se tam přesně dělo dnes už kromě obžalovaného nikdo neřekne. U soudu nebyl příliš sdílný, ale na policii krátce po zadržení vše popsal (o vraždě jsme psali zde).

„Byl to stejkový nůž. Popadl jsem ho ve chvíli, když vstával. Nevěděl jsem jestli mě chtěl napadnout nebo odejít. Začali jsme se prát. Nevím, co jsem tím chtěl dosáhnout. Pak jsem měl výpadek paměti. Vzpomínám si, jak ležel na zádech a klečel na něm a začal ho bodat do hrudníku. Vnímal jsem deset patnáct ran. Potom vydával bublavé zvuky. Udělalo se mi blbě a šel jsem se vyzvracet do záchodu,“ uvedl na policii krátce po objevení těla kriminalisty v dřevníku na zahradě domu.

„Příčinou úmrtí bylo vykrvácení po 39 bodných ranách nožem. Pachatel potom uklidil celý byt a tělo uložil do igelitových pytlů, které si po útoku šel koupit. Snažil se těla zbavit. Nepodařilo se mu ho naložit do auta poškozeného, proto ho schoval v dřevníku na pozemku domu, kterou vlastnil,“ uvedla Lenka Faltusová.

Tělo našli policisté při domovní prohlídce

Obžalovaný také podrobně popsal, co s tělem udělal. Podle svých slov nejprve tělo ukryl v domě a odjel do práce. Mezitím přišla domů jeho nic netušící manželka, která krátce na to odjela na cvičení.

„Byl ztuhlý, ruce se mi podařilo dát do polohy na břiše. Dal jsem ho do pytlů, jeden jsem navlékl z jedné a druhý z opačné strany. Chtěl jsem ho ohnout v pase, abych ho zmenšil, to se mi ale nepodařilo. Po schodech jsem ho stáhl dolů ke dveřím. Přejel jsem jeho vozidlem před dům, ale nepodařilo se mi tělo nacpat dovnitř. Asi po 25 minutách snažení, kdy kolem po chodníku prošlo tak 15 lidí, včetně dětí, jsem to vzdal. Bál jsem se, že by mi někdo chtěl pomoct. Zničil jsem si život, jsem kretén, měl jsem mu dát jen pěstí, smrt si nezasloužil,“ uvedl do protokolu.

Kriminalisté objevili tělo čtyři dny po útoku, když přišli k Voříškovi vyšetřovat podvody, ze kterých byl tehdy podezřelý. „Přišli udělat domovní prohlídku. Ta ale neproběhla, protože se jim obžalovaný doznal a ukázal, kam tělo ukryl,“ uvedla Faltusová.

Podle soudních znalců netrpí žádnou duševní poruchou, jeho osobnost ale vykazuje psychopatické rysy, nemá empatii.

„Agrese není prvkem jeho osobnosti, ale při frustraci je schopen takovéhoto jednání. Závislost na hracích automatech se zjistit nepodařilo. Alespoň to říkají znalci,“ uvedla Faltusová.

V případě prokázání viny mu hrozí trest v rozmezí 15 až 20 let, případně trest výjimečný.