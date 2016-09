Při výrobě tabáku připravili stát o 130 milionů, tvrdí tisíce stran spisu

Obžaloba viní z daňových úniků osm podnikatelů: Roberta Kafku, Pavla Kundru, Romana Sýbka, Martina Beneše, Tomáše Vychodila, Slavomíra Tyralu, Ladislava Himla, Svatopluka Všetečku a dvě soukromé firmy: BSB 1881 a L.T.B.C..



„Státní zastupitelství podalo obžalobu pro zvlášť závažný zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby v tom nejpřísnějším odstavci a u dvou obžalovaných navíc pro zločin porušení práv k ochranné známce a jiným označením opět v nejpřísnějším odstavci,“ uvedl státní zástupce František Jedlička.



Podle spisu skupina v letech 2012 až 2013 legálně dovážela tabákové listy, které zpracovávala a distribuovala po České republice i zahraničí. Tabák mířil například do Polska, na Slovensko nebo Německa. Státní zastupitelství tvrdí, že obžalovaní při vývozu tabák deklarovali jako jiné zboží.



„Neplatili spotřební daň z tabáku, který vedle legální výroby vyráběli, skladovali a přepravovali,“ uvedl Jedlička.



Podle spisu měli výrobnu řezaného tabáku včetně zpracovatelské linky ve firemním areálu u obce Řídký na Svitavsku.



Skupina uvázla v síti speciálního policejního útvaru Kobra předloni. Na zátahu a objasňování zločinů se podílelo přes 200 policistů, celníků a pracovníků finanční správy a desítky dalších policistů v zahraničí. Policie zasahovala v pěti krajích a zadržela původně 14 lidí. Kromě toho objevila sklady nezdaněného tabáku v Česku i v zahraničí.

Jeden z obžalovaných se omluvil, soud tak jednání odročil

Hlavní líčení u krajského soudu sice v pondělí začalo, ale po několika minutách předseda senátu Zdeněk Šulc musel kauzu odročit, protože se nedostavil jeden z obžalovaných. Sýbek se totiž ze zdravotních důvodů omluvil, avšak kromě přečtení obžaloby nedal souhlas, aby se líčení konalo v jeho nepřítomnosti.



„Za této situace jsme se shodli na tom, že bude nejlepší hlavní líčení odročit,“ uvedl Šulc. Nezazněla proto ani obžaloba.



O tom, že je případ velmi rozsáhlý, svědčí i to, že spisový materiál včetně příloh má přes 15 tisíc stran ve 46 svazcích. Kriminalisté ukončili vyšetřování loni v září.



Obžalovaným hrozí tresty v rozmezí od pěti do deseti let vězení. Krajský soud v Hradci Králové se případem bude zabývat 31. října a následujících dnech.

Ve východních Čechách je to nejrozsáhlejší případ svého druhu za posledních několik let.